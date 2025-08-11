8月9日、長崎で開催された被爆80年の平和祈念式典に出席した参政党の神谷宗幣代表（47）。その数時間後には、福岡市内の警固公園前で街頭演説を行った。

雨が降りしきる中、街宣カーに上がった神谷氏は、冒頭、「おかしくないですか？今日は静かに亡くなった人たちの冥福を祈り、平和を祈る日だとおもうんですけど、そういうことが全くできない人たちが式典の周りで騒いだり、参政党の街頭演説を妨害しに来るんです。どうも彼らは平和が嫌いなようです」と発言。この“彼ら”とは、参政党にやじやプラカードで抵抗する“カウンター活動”にきた一部の聴衆を指す。

「今回の選挙では、外国人問題が争点に浮上する中、『日本人ファースト』を掲げ、大きく議席を伸ばした参政党ですが、選挙期間中は外国人をめぐって、候補者の事実に基づかない言説も一部で飛び出し、“外国人排斥を煽る”という指摘が付いて回りました。そのため、演説のたびに、『差別反対』といったプラカードを掲げて対抗する人たちが多く見られました。また、東京選挙区で当選した新人・さや参院議員（本名・塩入清香）が、7月に出演したある番組で、個人の見解として『核武装が最も安上がりで最も安全を強化する策の1つ』などと主張したこともあってか、8月6、9日の広島、長崎でもカウンター活動が行われていたようです」（社会部記者）

今回の演説中も、街宣カーの周囲では、「戦争反対！」「人種差別反対！」といった抗議の声があちこちから起こる中、神谷氏は、「我々は何度も言っていますが、人を差別したり、レイシズムを推奨したり、戦争を進めたり、一切そういうことはしないとずっと言い続けています」と主張。すると、「選択的夫婦別姓反対」「スパイ防止法案の提出」「正しい歴史教育」など党が推進する事案を挙げ、こう持論を展開した。

「そういうことやってもらっては困るという人たちが、この人たちなんですね。彼らは私たちが外国人を差別しているからと言っているけども、そうではない。やって欲しくないことは、今私が言ったことです。だから皆さん、彼らの行動がおかしいと思えば、どんどんこれを世に示し、参政党がやろうとしていることを皆さんの周りの方々、日本人に伝えてください！」

続けて、神谷氏は「18人の国会議員総出で靖国神社を参拝したいと思っています！」と高らかに宣言すると、靖国神社には明治維新以降の戦没者も祀られているとしたうえで、戦後80年に際し明治維新から終戦までの77年間も振り返るべきだと訴えた。「明治維新の前、幕末ですね。日本って戦争してたんですか？してなかったでしょ？ね？島原の乱ぐらいですよ。1630年代ですよ。それ以降、ずっと戦争してなかったんです。それが、なんで日本が対外戦争に出るようになったんですか？」と問いかけると、以下のように背景を説明した。

「西洋列強が日本を開いて不平等条約を押し付けて、関税自主権を奪い、無理難題を押し付けてきたから、我々は、我々の先輩たちは、この不平等条約を改正したい、日本を一等国にしたい、日本人の権利を外国人たちと対等に持っていきたいという思いで、77年戦ってくださったんじゃないんですか？」

そして、「あの時、日本人の先輩たちが戦うことを諦めていたら日本はただの植民地です。実際、アジアはみんな西洋の植民地だったでしょ。日本だけですよ、ちゃんと独立していたのは。タイも独立してたけど、イギリスとフランスの緩衝地だったから。自分の国で憲法を作り、軍隊を作り、国をしっかり維持していたのは我が国、日本、アジアで唯一です」と続けた。

いっぽう、神谷氏は1919年、当時すでに台湾や朝鮮半島を植民地化していた日本が、パリ講和会議で国際連盟規約に「人種差別撤廃」を盛り込むように提案していたことを引き合いに、こうも述べた。

「第一次世界大戦が終わった後に、日本人は国際会議、国際連盟の一員に入って、常任理事国となってある提案をしました。そのことに私たちは誇りを持つべきですね。日本人が一番最初に、1919年だったと思います、言ったことは、『人種差別をやめよう』です！人種差別をやめようと、世界で一番最初に言ったのは日本人ですよ！」

神谷氏がこのよう力を込めたことで、支持者からは「そうだー！」と万雷の拍手が起こっていたが、一部からは“人種差別をやめろ”という趣旨のカウンターが飛んだ。すると、神谷氏は振り向き、大声でこう発した。

「してねぇっつってんだろ！！」

この応酬に支持者は沸き立ち、笑みを浮かべながら再び前方向いた神谷氏は、「人種差別も外国人差別もしていません！そういうことが起こらないように制度しっかり作り直せと言ってるだけです。それをちゃんとやっておかなければ、アメリカやヨーロッパのように、本当に民族同士の対立が激化して、暴動が起こるわけですよ！」と畳みかけるようにして言う。

そして、以下のように締めくくっていた。

「我々は外国人差別反対です！戦争反対です！皆さんは参政党を応援しないといけないんです！矛盾してるんです言ってることが！差別をやめよう！そのとおり！戦争をやめよう！そのとおり！参政党と一緒なんだから、もっと応援してください！」