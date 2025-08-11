この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

デリバリー配達員のレクター氏が、自身のYouTubeチャンネルで「Uberが垢BAN強化？不審な行動を徹底的に検知する方針に」と題した動画を公開。動画冒頭でレクターは、「UberEatsからメールが届き、不審な行動をする配達員を検知するシステム導入を発表した」ことを受け、その詳細と自身の見解を語った。



レクター氏によると、UberEatsでは2025年8月13日から新たな不審行動検知システムが順次導入される。実際に配達員宛てに「商品が受け取り済みになっていない」「商品受け取り後の配達が開始されない」「配達完了の操作がなされない」など、具体的な不審行動例が挙げられていたという。一部について「どのことを言ってるのか分からなかった」としつつも、「こういう行動をとると検知される」と解説した。



また、過去に自身が注文者として「2時間も配達完了にならなかった」経験や、受け取り後なぜか30分も店舗にとどまる配達員と遭遇したエピソードを紹介。「配達員が夜飯でも食ってたんじゃないか」と半ば呆れた様子で語り、「調整金詐欺（意図的に配達時間を延ばして報酬を増やす行為）をする人は今も多いのかもしれない」と現場の実態に懸念を示した。



今回の強化策については、「これらの行動は今後アカウントに影響するから、やらないでくださいねってこと」とし、繰り返し不審行動が検知されるとアカウント停止につながるリスクを配達員に警鐘。「我々が想像してる以上に、結構こういう不正をやってる方は多いのかもしれない」と訴えた。



一方で、「大半の方はちゃんとやってると思うので、影響はないと思う。『不正できなくなるような環境になれば全然いい』」と、健全な配達環境の整備に賛成する意向も強調。「特にこれらの行動は全然やったことがないので影響ない」と、自信を見せた。



動画の最後には「今回の変更、皆さんはどう思いますか？」と問いかけ、「不安な点や感じたことがあればコメント欄に書いてほしい」と視聴者に呼びかけていた。



