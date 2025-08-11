¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤Ç¿²Ë·¡ª¡©¡ÖÍ§Ã£¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢30Ê¬ÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¡×¼ã¼Ô¤«¤é¤Î¡ØÌµÃã¤Ê¤ª´ê¤¤¡Ù±¿Å¾¼ê¤¬ÃÇ¤ë¤È¡ª¡©
º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤¬¥Ð¥¹¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Èó¾ï¼±¤ÊÍøÍÑµÒ¤ÎÏÃ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¹¥Ä¥¢ーÍøÍÑ¼Ô¡ÖÍ§Ã£¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¤³¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ª±¢¤Ç¥Ð¥¹¤Ï10Ê¬¤Û¤ÉÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»È¤¦°Ê¾å¡¢¥ëー¥ë¤È¥Þ¥Êー¤ò¼é¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§Â¿´î
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Ï»¾òµþ»Ò
¥Æ¥£¥Í¥¯¥È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー³èÆ°³«»Ï¡£³¹¥³¥ó¤ä½÷»Ò²ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÂÐ¾Ý¤òÃµ¤¹Æü¡¹¡£X¤Ç¤â¡ÖÏ»¾òµþ»Ò@Web¥é¥¤¥¿ー¡Ê@akasinokata321¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£