年収が高い建設会社ランキング2024【トップ5】大手ゼネコン超えの3社とは？

今回は、上場企業の有価証券報告書に記載された平均年収のデータを使って、「年収が高い建設会社ランキング2024」を作成した。対象は上場企業で、単体の従業員数が50人未満の企業は除外している。対象期間は、2023年5月期〜24年4月期。

それでは早速、ランキングを確認していこう。

1位は業界大手の鹿島建設。平均年収は1177.2万円だった。

昨年公開した建設会社の年収ランキングでも1位になっており、トップの座を守り抜いた。

直近25年3月期の業績は売上高2兆9118億円（前期比9.8％増）、営業利益1519億円（同11.5％増）、純利益1258億円（同9.4％増）と増収増益で業績好調だ。

2位はインフロニア・ホールディングスで、平均年収1099.2万円だった。

同社は、傘下に前田建設工業や前田道路などがある持ち株会社で、21年に設立された。24年には風力発電大手の日本風力開発を買収するなど、M＆Aにも積極的だ。25年5月には三井住友建設の買収を発表しており、8月6日から株式公開買い付け（TOB）を行うという。

25年3月期の業績は売上高8475億円（前期比6.8％増）、営業利益471億円（同7.7％減）、純利益324億円（同0.5％減）と増収減益だった。

3位にはプラント大手の日揮ホールディングスがランクイン。平均年収は1083.4万円だった。

先ほど紹介した前年のランキングでは、平均年収844.1万円で33位だった同社。大幅なランクアップとなった。

今回のランキング対象となった24年3月期には、8年ぶりに基本給を一律で引き上げるベースアップを実施。月額で約10％の賃上げが行われたという。こうした給与アップの効果も、高年収に影響したとみられる。

