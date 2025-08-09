この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

松のや】仕事前に松のやボリュームNo.1朝定食を爆食！コスパも満足度も神すぎた！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気グルメYouTuber・まさみちゃんねるが、自身のチャンネルで「【松のや】仕事前に松のやボリュームNo.1朝定食を爆食！コスパも満足度も神すぎた！」と題した新動画を公開。

まさみさんは、猛暑の中でも夏バテしない、元気になれる朝食として、とんかつ専門店・松のやの朝限定メニュー「特朝ささみかつ定食小鉢なし」を実食レビューした。



松のやの朝メニュー販売時間は開店から午前11時までで、セルフサービス方式によりご飯と味噌汁はおかわり自由と、コストパフォーマンスの良さも紹介した。



注目の特朝ささみかつ定食（税込590円）は、「ささみかつ」「キャベツの千切り」「ポテトサラダ」「味噌汁」「ご飯」といったシンプルかつ満足度の高い布陣



最初はソースではなく塩で食すと、「衣は薄くサクサクとしており、軽やかな食感。塩味がささみの淡泊な旨味をくっきりと浮かび上がらせ、素材そのものの良さをダイレクトに味わえる、まさにシンプルイズベスト」と絶賛。醤油やからし、2種類の特製ソース、さらにポテトサラダや胡麻ドレッシングとの絶妙な組合せも披露し、「塩から食べ始め、からし、醤油、ソースと徐々に味を濃くしていったほうが、最後まで飽きずに食べられます」と提案する場面も。



定食について「脂っこくないから胃に優しく、高タンパクで朝の代謝の活性化に最適」「満腹感が長続きして集中力アップにも効果的」「味・ボリューム・価格のバランスが非常に良く、朝定食の中でもトップクラスの満足度」と、その魅力を多角的に分析。特に「ヘルシー志向の方や朝から揚げ物をがっつり食べたいけれど胃もたれは避けたいという方には特におすすめできる一品」と熱心に語った。

