在宅介護系YouTuberでお笑い芸人のあしなっす（34）が、9日までに自身のYouTubeを更新。共演してきた祖父「ヒロキおじいちゃん」こと芦名廣喜さんが8日、死去したことを報告した。101歳だった。



【写真】101歳での大往生を報告

あしなっすは「祖父が亡くなりました。101年と11カ月。大往生でしたね。本当に素晴らしい一生だったんじゃないかと思います。本当に僕の中では悔いがなく、本当に視聴者の方々のおかげで、自分も納得のいく介護ができました。介護というか…そもそも大好きなおじいちゃんとどこまで寄り添えるんだ…っていうのが叶ったのは、やっぱYouTubeのおかげというか、見てくれている方々のおかげ」と気丈に語った。



廣喜さんとは2人暮らしで、登録者数約41万人の人気YouTubeチャンネル「あしなっすの1週間」で日常生活を配信。要介護3のヒロキおじいちゃんとの「楽しみながらできる介護」を伝えていた。廣喜さんは2025年6月、脳出血で入院。失語症になり、食事が取れない状態であることが報告されていた。



あしなっすは「最高に楽しめたんじゃないですかね。普通介護って、超つらくて。本当にごほうびがもらえないような介護ですけれど、本当に運がよかったですね。YouTubeで稼げて、おじいちゃんで稼いで、おじいちゃんに優しくすればするほどお金が稼げるという画期的なシステムがたまたま生まれてしまい、それを使ってたくさんおじいちゃんを喜ばせてきましたけど…３回旅行に行きましたからね」と振り返った。



「老衰ということで、脳出血からの嚥下機能というか、栄養が口から取れないということで、その先はそんなに長くないということで覚悟は決まってたんですけど…いざ、こう迎えると、なかなか…。今話せるのはこれぐらいというか、落ち着いたらいろんな話をしようと思っています。ちょっと泣きたくてね」と涙声で語った。



最後に「皆さんのおかげで楽しい人生というか、おじいちゃんと楽しい時間をたくさん過ごしましたので、本当に重ねてお礼を言いたいと思います。ありがとうございました」と、視聴者に感謝した。



（よろず～ニュース編集部）