綾瀬はるかのユニクロCMで賛否「ブラトップでお出かけ」はアリ？スタイリストに聞く
この夏、綾瀬はるかが出演しているユニクロのCM「LifeとWear」が話題を呼んでいます。
綾瀬さんが上半身裸の後ろ姿で海を見つめている「LifeとWear／親友」（3月から放送）には、「なぜ裸なの？」と今ごろになってネットがザワザワ。
また、綾瀬さんがブラトップ（カップ付きインナー）だけで街に繰り出す「LifeとWear/ホップステップ夏」にも、賛否が飛び交っています。「おでかけブラトップ」というユニクロの提案に対して、「下着すぎて落ち着かない」「アリなのは綾瀬はるかだけ」「東京の若い子だと結構いる」など、SNSの声はさまざまです。
「ブラトップにシャツを羽織って外出」なら全然違和感ないと思ったら、これさえ抵抗があるという声も…。
そこでスタイリストの大日方理子さんに、ブラトップで外出はアリか、プロの意見を聞きました。（以下、大日方さんの寄稿）
◆ブラトップ1枚で外出、私もやってます！
結論から言うと、「綾瀬はるかじゃなくてもブラトップ1枚で出かけて良し」だと私は思います。40代の私も、ブラトップ１枚で外出しています。だって毎日暑すぎませんか!? 気温に合わせて、着こなしもアップデートするのは当然のこと。
ファッションは時代とともに変化してきました。Tシャツだって最初は肌着でしたが、今は1枚で着るのが普通になっています。
「ブラトップ1枚で着るのはちょっと…」と躊躇してしまう気持ちはどこから来るのでしょう。誰かにみっともないと思われそう？ それって古い常識にとらわれて、新しい情報にアップデートできていないだけなのでは？ もちろん、自分の美意識としてイヤだ、という人もいると思いますが。
「若い頃は自然とトレンド情報が入って来たのに、大人になったらトレンドがわからなくなった」と話していた人がいました。これは大人になって脳に情報を上書き保存するのが苦手になったからだと思います。
例えば、コンソメを買ったのを忘れてまたコンソメを買ってしまい、この前買ったんだった！と自分で自分にびっくり、みたいな経験はないですか？「コンソメを買わなくちゃ」から「コンソメを買った」に情報が上書きされなかった結果、またコンソメを買ってしまうのです。
実際、街には「ブラトップでお出かけ」する人が増えているので、自分がやるかは別として、ぜひ新しい情報に上書き保存してください。
◆白や濃い色を選ぶのがおすすめ
ユニクロでアメリカンスリーブのリブブラトップが販売になった2023年には私もブラトップの上にシャツを羽織っていましたが、2024年からブラトップ1枚で着るようになりました。理由は暑いから。着慣れてしまえばこっちのもの。1枚でラクなので、暑い日はつい手が伸びます。
体のラインが出るアイテムなので、ベージュや淡いピンクなど肌に近い色は裸のように見えるリスクも。なるべく肌から遠い色、白や濃い色を選ぶのがおすすめです。
◆ボリュームがあるボトムスと相性がいい
ブラトップがピタッとしているので、ふんわりとしたロングスカートやワイドパンツなどボリュームがあるボトムスと相性がいいです。さらに帽子やアクセサリー、サングラスなど小物で盛ると部屋着っぽさが払拭できます。
脇横のぷに肉や二の腕のぷるぷるは気になるので、「おまえがそこにいるのは知ってるんだからなぁぁぁ」と脂肪細胞に念を送りながら、脇の前・脇の下・背中・二の腕をフォームローラーでごろごろしています。続けていたら、少し二の腕のぷるぷるが減ったような気がします。
巻き肩になると脇横のぷに肉が出現するので、綾瀬はるかになったつもりで背筋は伸ばして行きましょう！
◆シャツと合わせる人は、金太郎タイプがおすすめ
◆シャツと合わせる人は、金太郎タイプがおすすめ