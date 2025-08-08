44ºÐ¡¦ÃÅÌª¡¡¡Ö»º¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÈó¹ñÌ±¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ê¤Ë¡©¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¶ì¸ÀÄè¤¹
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÅÌª¡Ê44¡Ë¤¬8Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£»Ò¶¡¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬ÇòÆâ¾ã¼ê½Ñ¤ÇµÙ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢ÃÅÌª¤ÈÂÀÅÄ±ÑÌÀ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÈÖÁÈ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤äÎÙ¹ñ¤Î´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤Ç¤Î¿Í¸ý¸º¾¯¡¢¾¯»Ò²½¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤Ë¤è¤ëÏ«Æ¯¼ÔÉÔÂ¤òÊä¤¦¤¿¤áÃÏÊý¤Ê¤É¤Ç¤ÏÇÀ¶È¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¶â»Ò¾¡»á¤Ï¡¢Åìµþ¤Î¿Í¸ý¤ÏÁý¤¨¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬½ÐÀ¸Î¨¤ÏÇ¯¡¹Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò²ÈÄÂ¤ä³ØÈñ¤Î¹â³Û²½¤Ë²Ã¤¨¡ÖÆ¯¤Êý¤¬²á¹ó¤Ç¡¢½÷À¤¬¤¤Á¤ó¤È¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í»¡¡£¡Ö½»Âð»ö¾ð¤äÆ¯¤Êý¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÁ´Éô¸«Ä¾¤·¤Æ½÷À¤Î¸¢Íø¤ò¾å¤²¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ËÁªÂòÅªÊÌÀ«È¿ÂÐ¤È¤«¡¢Àì¶È¼çÉØ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È»Ò¶¡¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¡ÄÀ¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬ËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°Õ¸«¤ò¼õ¤±¡¢ÅÔ¿´¤Ç¤ÏÆ¯¤¤Ê¤¬¤é»Ò°é¤Æ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö»º¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÈó¹ñÌ±¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ê¤Ë¡©¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÃÅÌª¡£¼«¿È¤âÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¾¯»Ò²½¤ò¡Ö½÷¤Ð¤Ã¤«¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤è¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£