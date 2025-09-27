タレントの壇蜜（４４）が、金曜パートナーを務めた文化放送「大竹まことゴールデンラジオ！」（月〜金曜・後１時）を卒業し、そのオフショットが公開された。同局で帯番組を持つフリーの長野智子アナウンサーのＸ（旧ツイッター）やインスタグラムに登場。長野アナは「壇蜜ちゃんゴールデンラジオお疲れ様でした」とねぎらった。「一年半前に文化放送で番組を始めたとき、右も左もわからない私に、毎週金曜日になると、壇蜜