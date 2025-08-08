9月20日の亀祭を記念して作られたコラボユニ

大分トリニータは8月7日、販売用の「大分トリニータ亀祭2025コラボシャツ」のデザインを発表した。

9月20日のレノファ山口戦で開催される「亀祭2025」を記念し、コラボTシャツの販売を決定。試合当日に来場者に配布されるシャツとは異なるデザインになっている。

今年の亀祭は、「仮面ライダー」とのコラボレーションになっており、フロントデザインには、仮面ライダー1号・2号・V3に、ニータンとリッジーが参戦し、V字を描いて勝利（Victory）への強い想いが表現されている。また、バックデザインには、仮面ライダーゼッツのライダーキックを攻撃のシンボルとして、その周りを5体のライダーがサポート。11体の戦士（ヒーロー）と12番目の戦士（サポーター）が力を合わせてチームを鼓舞し、最後まで戦い抜き、勝利に向けた強い決意が込められている

先行予約販売は8月11日の12時からで、クラブは「仮面ライダーファンの皆さま、トリニータサポーターの皆さま、是非このスペシャルコラボの記念にご購入ください」と声明を発表している。

この貴重なコラボユニフォームにはファンから大きな反響が寄せられた。「絶対買います!!」「このデザインもあちぃ！」「仮面ライダー好きとして買わなきゃいけない使命感」「コラボシャツかっけぇ！！」「仮面ライダーとカメの共演」「これ最高だな」「しょうがない、買うか…」「めっちゃ欲しいねんけど」「ニータンとリッジーがいる」「めっちゃ欲しい」「このデザインはいいな」といったコメントが並んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）