【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年8月11日〜8月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年8月11日〜8月17日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年8月4日〜8月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では頭を柔らかくしていきましょう』
｜総合運｜ ★☆☆☆☆
自分だけの中で頑張らないといけないことがあるようです。他の人にはわからない悩みや葛藤だったりするでしょう。仕事や公の場では張り切りすぎて、周囲の人達の気持ちを邪魔してしまうかもしれません。時々ゆるく活動することを意識してみましょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
「恋愛はこうあるべき」という思い込みを捨てれば、良い流れになりやすいです。逆に固執していしまうと、耐えないといけないことが増えるでしょう。シングルの方は、自己完結しやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の悪戯なキャラクターが出てきます。
｜時期｜
8月11日 脳内会議を増やす ／ 8月17日 良い情報が入る
｜ラッキーアイテム｜
外食
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞