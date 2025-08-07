¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¿·ºîÃ»ÊÔ¡¢¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤ÈÆ±»þ¾å±Ç¤Ø
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¿·ºîÃ»ÊÔ¡ÖËë´Ö¤ÎÜ¸¡×¤¬¡¢10·î31Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È -¾®¤µ¤ÊÄ©Àï¼Ô¤Îµ°À×-¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¡Ë¤ÈÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØµÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¤Ï¤Ê¤¼Ì¾ºî¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¡Ø¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ù¥·¥ã¥¢¤Î¡ÈµõÌµ¡É¤ÎÀµÂÎ¤ÈÉÙÌî¥¤¥º¥à
¡¡¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥ºG¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Á´12ÏÃ¤òºÆÊÔ½¸¤·¡¢¿·µ¬¥«¥Ã¥È¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡£¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤ÈÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡ØËë´Ö¤ÎÜ¸¡Ù¤Ë¤Ï¡¢»°Æü·î¡¦¥ªー¥¬¥¹¤ä¥ª¥ë¥¬¡¦¥¤¥Ä¥«¤Ê¤ÉTV¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡×´ÆÆÄ¤ÏÄ¹°æÎ¶Àã¡¢µÓËÜ¤Ï²¬ÅÄËûÎ¤¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤ÎÉñÂæ¤ÏP.D.323¡£¥®¥ã¥é¥ë¥Û¥ë¥ó¤Ë¤è¤ë¥¢ー¥Ö¥é¥¦Ãæ±ûµÄ²ñ¤Ø¤ÎÀ¯¼£²ðÆþ»ö·ï¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿ÉðÎÏ¹Ô»È¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¡£»ö·ï¤ò½ª·ë¤ËÆ³¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Å´²ÚÃÄ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë²ÐÀ±¤«¤éÍè¤¿¾¯Ç¯¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¶âÀ±¤ËÉâ¤«¤Ö¥é¥É¥Ë¥Ã¥Ä¥¡¡¦¥³¥í¥Ëー¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥à¤Î¼ª¤Ë¤â¡¢Å´²ÚÃÄ¤Î³èÌö¤ÏÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£²ÐÀ±¤È¤Î³«Âó¶¥Áè¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¶âÀ±¤Ï¡¢»ÍÂç·ÐºÑ·÷¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤ÊÕ¶ÏÇÀ±¡£½»¿Í¤ÏID¤¹¤é»ý¤¿¤º¡¢º£¤Ïºá¿Í¤ÎÎ®·ºÃÏ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤À¤±¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¸Î¶¿¤Î¸½¾õ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡×¤Î¿åÀè°ÆÆâ¿Í¤òÌ¾¾è¤ë¤Ò¤È¤ê¤Î¾¯½÷¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤Î»²²Ã»ñ³Ê¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡×¡£¾¯½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¶¤Ê¤ï¤ì¡¢¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤Ï¥³¥í¥Ëー¤¹¤é°×¡¹¤ÈÇã¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤ò·ü¤±¤¿¥ìー¥¹¡Ö¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡×¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ØËë´Ö¤ÎÜ¸¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯ー¥Ç¥ê¥¢¤Î¸î±ÒÇ¤Ì³¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¡¢¥¢ー¥Ö¥é¥¦ÂåÉ½»ØÌ¾Áªµó¤ò½ä¤ëÀï¤¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÌöÌ¾¤ò¾å¤²¤¿Å´²ÚÃÄ¡£¤½¤ÎÌ¾¤Ï·÷³°·÷Á´°è¤Ë¤Þ¤ÇÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£²ÐÀ±¤Ëµ¢´Ô¤·¤¿Å´²ÚÃÄ¤Ï¤è¤êÁÈ¿¥¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¶¯¹Ô¤Ê¼ê¸ý¤â»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊâ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÄÄ¹¤È¤·¤Æ´·¤ì¤Ê¤¤»Å»ö¤Ë¤Ò¤È¤êÊ³Æ®¤¹¤ë¥ª¥ë¥¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»°Æü·î¤¿¤ÁÅ´²ÚÃÄ¤ÎÌÌ¡¹¤Ï¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¶âÀ±¤Î¾¯Ç¯¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥à¤È¡¢¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¤Î¿åÀè°ÆÆâ¿Í¥³¥ë¥Ê¥ë¡¦¥³ー¥µ¡¢¤½¤·¤Æ¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¦¾¯½÷¡¢¥«¥Á¥å¥¢¡¦¥¤¥Îー¥·ー¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤¬Åë¾è¤¹¤ë¥¬¥ó¥À¥à¡¦Ã¼ÇòÀ±¤¬ÐÊ¤ß¡¢Èà¤é¤òÆ³¤¯¥ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¤Î¥ê¥ó¥°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±»þ¾å±Ç¤È¤Ê¤ë¿·ºîÃ»ÊÔ¡ØËë´Ö¤ÎÜ¸¡Ù¤Î¥ªー¥¬¥¹¤Î¿·µ¬¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ý¥¹¥¿ー¤¬¡¢8·î8Æü¤«¤é·à¾ì¤Ç¤â½ç¼¡·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ö10¼þÇ¯ÆÃÊóPV¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Î¡ÈºÆ²ñ¡É¤Î´ú°õ¤È¤Ê¤ë¼þÇ¯¥í¥´¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£ÇüÂç¤Ê¾Þ¶â¤ò·ü¤±¤¿¥ìー¥¹¡Ö¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡×¤Î³«»Ï¤ò¹ð¤²¤ë¥³¥ë¥Ê¥ë¡¦¥³ー¥µ¤Î¥»¥ê¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥à¤ä¥¬¥ó¥À¥à¡¦Ã¼ÇòÀ±¤Î¿·µ¬¥«¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤ÆÆæ¤Î¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Õ¥ìー¥à¡¢¥¬¥ó¥À¥à¡¦¥Þ¥ë¥³¥·¥¢¥¹¤¬Éñ¤¤¹ß¤ê¤ë¥«¥Ã¥È¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î8Æü¤«¤é¤Ï·à¾ì¡Ê°ìÉô·à¾ì¤ò½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤ÓÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤âÈ¯Çä³«»Ï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¸ÂÄê¤Ç¡ÖA5¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ëÉÕ¤¡×¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¤¬¡¢8·î29Æü¤è¤ê¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤Ë¤ÆÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤â¥×¥ì¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡£
¡¡10¼þÇ¯ÆÃÊóPV¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤è¤ê¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥àÌò¤ÎÀ¸¶ðÎ¤Æà¡¢¤½¤·¤Æ¿·ºîÃ»ÊÔ¡ØËë´Ö¤ÎÜ¸¡Ù¤è¤ê»°Æü·î¡¦¥ªー¥¬¥¹Ìò¤Î²ÏÀ¾·ò¸ã¤«¤é¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÀ¸¶ðÎ¤Æà¡Ê¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¡¦¥¢¥Õ¥¡¥àÌò¡Ë
¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¡¢±é¤¸¤ëÀ¸¶ð¼«¿È¤Ï°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¥¦¥£¥¹¥¿¥ê¥ª¤ÎÀ®Ä¹¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«´èÄ¥¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¡¢¡Ø¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
²ÏÀ¾·ò¸ã¡Ê»°Æü·î¡¦¥ªー¥¬¥¹Ìò¡Ë
¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤«¤éº£Ç¯¤Ç10Ç¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Å´²ÚÃÄ¤¬¡ÖËë´Ö¤ÎÜ¸¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç³§ÍÍ¤ÎÁ°¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢´ò¤·¤µ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ë¡¢¤Þ¤¿Å´²ÚÃÄ¤È¤·¤Æ²ñ¤¨¤ë¤Î¤òÀ¨¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¤Þ¤º¤Ï¡ØËë´Ö¤ÎÜ¸¡Ù¤È¤¤¤¦·à¾ì¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¾¤Ë¤âÌÜÇò²¡¤·¤À¤È»Ç¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯¤òÀ¹Âç¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ²æ¡¹¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡ª