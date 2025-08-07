¡Ö¤É¤³¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤«¤È¡Ä¡×¡Ö¥í¥Þ¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡¡ºå¿À21ºÐ¤Î¹ë²÷½é¥¢¡¼¥Á¤Ë¸×ÅÞÊ¨¤¯¡¡µþÅÔ¹ñºÝ¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì
Å¨ÃÏ¤ÇÃæÆüÀï
¡¡¥×¥íÌîµå¡¢ºå¿À¤ÎÃæÀîÍ¦ÅÍÊá¼ê¤¬¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£7Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÃæÆüÀï¤Ë¡Ö5ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£2²ó¡¢¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤ÎÄ¾µå¤òº¸ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ó¤À¡£¹ë²÷¤Ê°ìÈ¯¤Ë¡¢¸×ÅÞ¤ÏÂç¶½Ê³¤À¡£
¡¡ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿ÂÇµå¤¬¹â¡¹¤ÈÉñ¤¤¾å¤¬¤ë¡£21ºÐ¤ÎÃæÀî¤¬¹ë²÷¤Ê¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¤È¡¢µ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÉ½¾ð¤ÇÎ¾¼ê¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ·Ñ¤·¤¿DAZN¤ÎÌîµå¸ø¼°X¤Ï¡Ö³°Ìî¤Ï¤â¤¦ÄÉ¤ï¤Ê¤¤¡¡¥ì¥Õ¥È¤Î¸×ÅÞ¤ØÆÏ¤±¤¿¡¡ÃæÀîÍ¦ÅÍ ¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡×¤È¤·¤ÆÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¸×ÅÞ¤«¤é¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö´°àú¤¹¤®¤Æ¹û¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÈô¤ÓÊý¤¬¥í¥Þ¥ó¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤É¤³¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤«¤È»×¤¦Åö¤¿¤ê¡×
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¿ôÇ¯¸å¥Æ¥ë2À¤´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤ó¡¢¡¢¡¢¡×
¡ÖÅÁÀâ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¸«¤¿¡×
¡ÖÈô¤Ð¤·¤¹¤®¤¿¤íw¡¡¥×¥í½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¤¸¤ã¤Ê¤¤w¡×
¡¡ÃæÀî¤Ï21Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¡¢µþÅÔ¹ñºÝ¤Î¼çË¤¤È¤·¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¡¢Æ±Ç¯¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç10»î¹ç½Ð¾ì¤Ç18ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
