¡¡À¤³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë"ÂîµåÂç¹ñ"Ãæ¹ñ¤¬º£¡¢ºÇ¤â·Ù²ü¤¹¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤À¡£
¡¡£¸·î£µÆü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿ITTF¡Ê¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î¥È¥Ã¥×£µ¤òÃæ¹ñ¤¬ÆÈÀê¤¹¤ë¤â¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¤½¤ì¤ò£¶°Ì¤ÇÄÉ¤¦¡££¸·î£·Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025¤Ç¤âÂÐ·è¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢£¶·î¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤½¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
2025Ç¯¤â³èÌöÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¡photo by Shogo Murakami
¡¡½÷»ÒÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÍø¤ÏÓ¤ò¸Î¾ã¤·¤Ê¤¬¤é¥·¥ó¥°¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤À¤¬¡¢º£¤äÆüËÜ¤Î½÷»Ò¤ÏÁáÅÄ¤ÈÄ¥ËÜ¤Î"¥Ä¥¤¥ó¥¨¡¼¥¹ÂÎÀ©"¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡££¶·î16Æü¤Ë17ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¡£Èà½÷¤¬2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç"Ãæ¹ñÄ¶¤¨"¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Ð¥í¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢Ä¥ËÜ¤¬¡Ö¾¡¤Æ¤ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ëÃæ¹ñ¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤Î²¦ÒØ碰¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Þ¥ó¥æ¡Ë¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ä¥ËÜ¤Ï¤Þ¤À°ìÅÙ¤â²¦ÒØ碰¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿¡¢·»¡¦ÃÒÏÂ¤È¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ú¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ½÷»Ò¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤ÎÇØÃæ¡Û
¡Ö"²Ú¤Î¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¡¼¥ó"¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡¡1Ç¯¤¬²á¤®¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÁá¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Ä¥ËÜÈþÏÂ¤Î»þ´Ö¤ÏÌ©ÅÙ¤¬Ç»¤¤¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï½÷»ÒÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Â³¤¯10·î¤Î¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯£±°Ì¤ÎÂ¹±Ïèµ¡Ê¥¹¥ó¡¦¥¤¥ó¥·¥ã¡¿Ãæ¹ñ¡Ë¤òÇË¤ê¡¢ÃÄÂÎ¶â¥á¥À¥ë¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÀª¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ë50Ç¯¤Ö¤ê¤È¤¤¤¦²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÄ¥ËÜ¤ÎÀª¤¤¤Ï2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿ê¤¨¤º¡¢¹ñºÝ¥Ä¥¢¡¼WTT¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤Ë£µ·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤Ç¤ÏÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¥È¥Ã¥×¤ª¤È¤á¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥ºÌ¾¸Å²°¡Ë¤È¤Î¥Ú¥¢¤Ç¥À¥Ö¥ë¥¹Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡10Âå¤Ë¤·¤Æ¿ô¡¹¤Î¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¶¼°Ò¤Î¹â¹»À¸¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤ÏÄ¥ËÜ¤¬Ì©¤«¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤¿²¦ÒØ碰¤È¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£¸·¤·¤¤¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö°ú¤½Ð¤·¤ÎÂ¿¤µ¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÇ³«ºö¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹166cm¤ÎÄ¥ËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢²¦ÒØ碰¤Ï176cm¡£10cm¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Î¾¥Ï¥ó¥É¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¡¢Âæ¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤âÂÇ¤Á¹ç¤¨¤ëÃË»ÒÊÂ¤ß¤Î¥é¥ê¡¼¤¬Â¾¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ïµå°Ò¤ÈÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¡£Ä¥ËÜ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²¦ÒØ碰Áª¼ê¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ë¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¼Â´¶¤â¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯4·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç²¦ÒØ碰¤ÈÂÐÀï¡£Àè¤Ë£²¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¥ËÜ¤Ï¥²¡¼¥à¥ª¡¼¥ë¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ê¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È3¡Ý4¤ÎºÇ½ª¥²¡¼¥à10¡Ý12¡Ë¤ÇÀËÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é¾¡Íø¤Þ¤Ç¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç²¦ÒØ碰¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏºòÇ¯Ëö¡¢Ä¥ËÜ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØÃÄÂÎ¤ÇÀï¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÂ¹±Ïèµ¡¢ÄÄÌ´¡Ê¥Á¥§¥ó¡¦¥à¥ó¡Ë¡¢²¦ÒØ碰¤Î¤Ê¤«¤Ç¡Ö¾¡¤Æ¤ë¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð²¦ÒØ碰Áª¼ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¥É¡¼¥Ï¤Ç¤Î´°ÇÔ¤Ï´®¤¨¤¿¡£
¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¶¥¤Ã¤¿Ê¬¡¢Áê¼ê¤Î½àÈ÷¤ä¹Í¤¨Êý¤¬¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¤¹¤´¤¤Àï½Ñ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥µ¡¼¥Ö¡¦¥ì¥·¡¼¥Ö¤ä¥µ¡¼¥Ö¤«¤é¤Î£³µåÌÜ¤Ç¥³¡¼¥¹¤òÆÍ¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥×¥ì¡¼¡£¤Ç¤â¡¢ÂÇµå¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤Î²óÅ¾ÎÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òËÁ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÅÀ¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Ä¥ËÜ¤ÎÆÀÅÀ¸»¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥É¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¹¶·â¤â¡¢²¦ÒØ碰¤Îµå°Ò¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤é¤º¡¢¡Öµ»½Ñ¤âÀï½Ñ¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2023Ç¯¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Î½éÂÐÀï¤«¤é¿ô¤¨¤Æ²¦ÒØ碰¤Î£¶ÀïÁ´¾¡¡£¤¿¤À¡¢·ë²Ì°Ê¾å¤Ë¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿»î¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Îº¹¤Ï³Î¼Â¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÇØÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤ÆÄÉ¤¤¤Ä¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È±ó¤¶¤«¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿¤ÓÂå¤Î¤¢¤ë17ºÐ¤ÎÄ©Àï¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡Ú·»¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Î¤¢¤ë¸í²ò¡Û
¡¡2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£¶·î¤ÎWTT²¤½££²Ï¢Àï¤Ç·»¡¦ÃÒÏÂ¤ÈÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¤Ëº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î¥Ú¥¢¤òºÆ·ëÀ®¤·¤¿¡£2022Ç¯£¸·î¤ÎWTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥Á¥å¥Ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢½é¥Ú¥¢¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÍ¥¾¡¡£º£²ó¤ÏWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥ê¥å¥Ö¥ê¥ã¥Ê¤Ç¥Ù¥¹¥È£¸¡¢WTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥¶¥°¥ì¥Ö¤Ç¥Ù¥¹¥È£´¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·»¤ÏËå¤È¤Î¥Ú¥¢ºÆ·ëÀ®¤Î·Ð°Þ¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤¬¤Ò¤È¶èÀÚ¤ê¤Ç¡¢¼«Í³¤Ë¥Ú¥¢¤òÁÈ¤á¤ë¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ìÅÙ¡ÊÈþÏÂ¤È¡ËÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ì¤Ð·ÑÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏµÈÂ¼¿¿À²¡ÊSCO¥°¥ë¡¼¥×¡Ë/ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¥Ú¥¢¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡ËÁª¼ê¤È¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ë¡¼¥×¡ËÁª¼ê¤â¤Þ¤¿¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤¿¤Á¤ÈÊ¿Åù¤Ë¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÈþÏÂ¤Ï·»¤È¤Î¥Ú¥¢¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡££²Ç¯Á°¡¢½é¤á¤Æ¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿·»¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¹¤®¤Æ¶Ã¤¯ÈþÏÂ¤Î±ÇÁü¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡»ä¤¬¤¹¤°¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢·»¤¬»×¤¤¤¤ê¥é¥±¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ØÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤È¡Ø¥Ü¡¼¥ë¡¢Æþ¤Ã¤¿¤ó¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢·»¤Î¡Ø¥Á¥ç¥ì¥¤¡ª¡Ù¤ÎÀ¼¤¬¤¦¤ë¤µ¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ã¤ÆÊó¤¸¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¼«Ê¬¤â°ì½ï¤ËÀ¼¤ò½Ð¤»¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹ÈþÏÂ¤Ï£··î£³Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿WTT US¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¥É¡¼¥ÏÂç²ñ¤Þ¤Ç¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿1ºÐ¾å¤Çº¸Íø¤¤Î¾¾Åçµ±¶õ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤Î¡Ö¤½¤é¤ß¤ï¡×¥Ú¥¢¤¬Éü³è¡£½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿º£Ç¯1·î¤ÎWTT¥¹¥¿¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥É¡¼¥Ï°ÊÍè¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥¹¥È£¸¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢WTT¥³¥ó¥Æ¥ó¥À¡¼ ¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡Ê7·î22¡Á27Æü¡Ë¤«¤é£²½µÏ¢Â³¤Ç¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¡£WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025¤Ç£³½µÏ¢Â³£²´§¤ËÄ©¤à¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
Ä¥ËÜÈþÏÂ¡Ê¤Ï¤ê¤â¤È¡¦¤ß¤ï¡Ë
2008Ç¯£¶·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢µÜ¾ë¸©½Ð¿È¡£Î¾¿Æ¤È¤â¤ËÂîµåÁª¼ê¤Ç¡¢Éã¤ÏÃË»Ò¥¸¥å¥Ë¥¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸µ¥³¡¼¥Á¡¢Êì¤ÏÀ¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢¤Î¸µÂåÉ½Áª¼ê¡£5ºÐ¾å¤Î·»¤ÏÅìµþ2020Âç²ñÂîµåÃË»ÒÃÄÂÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÄ¥ËÜÃÒÏÂ¡££²ºÐ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÂîµå¤ò»Ï¤á¡¢10ºÐ¤ÇU15ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£Íâ11ºÐ¤ÇU18ÆüËÜÂåÉ½¡¢13ºÐ¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¸õÊäÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£2021Ç¯12·î¤ËÀ¤³¦¥æ¡¼¥¹ÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ç»Ë¾å½é¤Î4´§¤òÃ£À®¡£2024Ç¯£²·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢ÃÄÂÎ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£Æ±Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤ÏÃÄÂÎ¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¡Ê2025Ç¯£··î15Æü»þÅÀ¡Ë¡£
¢¡WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025
´ü´Ö¡§2025Ç¯£¸·î£·Æü¡Á11Æü
¾ì½ê¡§¡Ö²£ÉÍBUNTAI¡×¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÉÔÏ·Ä®2ÃúÌÜ7ÈÖ1
Âç²ñ¤Î¾ÜºÙ¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä¡ä