能登の豊かな食を発信し、地域資源を持続可能なものへ ！国分グループ本社

郵便局のネットショップ

国分グループ本社と国分中部は、日本郵便株式会社が運営するECモール「郵便局のネットショップ」への出店を通じ、能登の食を拡売することにより能登復興を支援。

1. 目的・趣旨

国分グループ本社株式会社と国分中部株式会社は、地域の企業や自治体と連携して、さまざまな地域創生の取り組みを行ってまいりました。

今般、2024年1月の能登地震、同9月の能登豪雨からの復興を支援するため、能登の豊かな食を広め、地域資源を持続可能なものとする取り組みを実施します。

2. 取り組み概要

会員登録者数が200万を超える日本郵便株式会社のECモール「郵便局のネットショップ」に、2025年8月4日(月)より、国分グループ本社株式会社が運営する「ROJI日本橋ONLINE STORE」(能登復興支援サイト)を出店します。

国分中部株式会社と三井住友信託銀行株式会社がスキームを考案し、国分中部株式会社が、のと共栄信用金庫、興能信用金庫より紹介を受けた能登の食品メーカーの商品販売の一助を担います。

応援消費おねがいプロジェクト

ROJI日本橋ONLINE STOREは、石川県の「応援消費おねがいプロジェクト」を応援しています。

<取り扱い商品の一例> ※商品ラインアップは、順次拡大予定。

寺岡畜産株式会社「能登・肉料理レストラン『てらおか風舎』能登牛カレー詰合せ」

有限会社大根音松商店「能登産なまこ食べ比べセット」「化粧石鹸・なまこ美人」

加賀屋「加賀屋 ひととき5点セット」

3. 出店開始日

2025年8月4日(月)

