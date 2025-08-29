能登復興のために、あなたの「タッチ」がVisaを通じて支援につながる！ 元気なお祭りをもう一度…SNSでも「タッチ」で復興の灯をともそう
2024年元日に起きた能登半島地震と、9月の記録的豪雨。自然災害は、能登に住む人々の生活を一変させてしまいました。多くの人的・住家被害がありましたが、思うように復興が進んでいません。
どのように地域をサポートできるのか、コミュニティの再生を少しでも支援するにはどうしたら良いか。分断された地域のつながり、そして、復興途上で孤独や不安の中にいる人たちに、再生のための元気や笑顔を取り戻してもらえないか。地域の心と絆の再生、絆の象徴である祭りの復活に向けて貢献できないか。
その一助としてもらうために始まったのが「Visa 能登のために、タッチ」キャンペーン。石川県内のスーパーマーケット、レストラン、ドラッグストア、観光施設、交通機関など、幅広い加盟店での取り組みです。また、全国どこからでも「タッチ」するだけで参加できる取り組みも実施。さらに経済的な支援にとどまらず、『復興への願いを届けたい』というエモーショナルな要素も掛け合わせています。
「Visa 能登のために、タッチ」キャンペーンは、実際にお得に買い物もして、地域も応援できる！という私たちがもっと気軽に参加できるものになっています。
専用の登録ページ（Visa割）にカード番号を登録。そのうえで、キャンペーン対象加盟店で登録済のVisaカードにて「タッチ決済」を利用すると、15％のキャッシュバックを受け取れます。そして、その同額を能登のお祭り支援として、Visaが石川県に寄付を行うという仕組み。
（期間中Visaカード1枚に対してキャンペーンA、Bそれぞれで1,000円、合計で2,000円のキャッシュバック上限）
石川県に住む人のみならず、旅行や仕事などで石川県を訪れる人にとっても嬉しいこのキャンペーン。自分の買い物もオトクになり、さらに復興支援ができるなら…と考える人も多いはずです。しかも、支援先となるお祭りは、能登の人にとって心の支えになっているもの。
能登半島では例年7月から10月にかけて「キリコ祭り」が各地で行われます。「キリコ」とは直方体の巨大な行燈（あんどん）で、一番大きなものでは高さ16.5m・重さ4tにもなるそう。
しかしそのキリコ祭りの1つ、「宝立七夕キリコまつり」が行われる宝立地区は、地震と津波で壊滅的な被害を受け、キリコも海に流されてしまったそう。ほかにも、2024年は中止となってしまったお祭りもありました。
今年も7月4日・5日のあばれ祭り（能登町）を皮切りに、各地でキリコ祭りが行われています。8月は輪島市中心部の4地区で行う最大規模のキリコ祭り「輪島大祭」が行われますし、他の地区でも10月まで様々なお祭りが開催されます。
よし、9月末までキャンペーンが開催しているのなら、石川県に行ってみよう！という方は、ぜひ「Visa 能登のために、タッチ」キャンペーンでオトクに支援して楽しんで。でも、もし「ちょっと今年は行くのは難しい…」という方にも、全国どこからでもスマホで参加できるキャンペーンもあります。
それは、能登を応援する特別な「タッチ」。特設サイト（https://xcp.visa-poweroftouch.jp/）から「参加する」をタップし、能登のお祭りの象徴「キリコ」に「タッチ」するだけで、Visaから1円を能登お祭り支援のために寄付されます。
さらに、出現する「シェア＆応募する」ボタンから、Xへ「能登への応援メッセージ」を投稿すると、抽選で5組10名にホテル日航金沢の1泊2食付き宿泊券がプレゼントされます。
「被災された皆さまが再び笑顔と元気を取り戻し、地域の絆やお祭りといったコミュニティの一体感がさらに深まるよう支援できればと考えています」（Visa シータン・キトニー代表取締役社長）
「若者はみんなわくわくしてその日を待っている。この祭りをなくしたくない。あたしは外部の人とつながりをつくって、『珠洲はこんないいところがあるんやよ』っていうのをいっぱい人に伝えたい」（珠洲市・10代女性）
「子どもたちはこの地域が好きな理由を、１番目が祭り、２番目は空気と答えます。働くところがないと地元で働く子は３〜４割になってしまったけど、正月やお盆よりも、祭りだけは絶対帰ってきてくれる。祭りでつながっているんです」（能登町・60代男性）（出典：石川県創造的復興プラン 令和7年4月より）
日本一の大キリコが登場する寺家の秋祭り・珠洲市・9月の第2土曜日
https://www.city.suzu.lg.jp/site/kankou/1375.html
総漆塗りの豪華なキリコが巡行する「輪島大祭」・輪島市・8月22日〜25日
@hokutabi_travel 【すし食いねぇ！】 北陸の海鮮は美味しすぎるよね🤤💕 石川県を中心に展開している大人気回転寿司屋さん🍣 観光客にも地元民にも愛される素敵なお店なの🥰 9月30日まで石川県限定で、Visaでお得・地域貢献に繋がるキャンペーンを開催中📣✨ とっても簡単な3ステップ「Visa割」に事前登録をしたらあとはタッチ決済でお会計をするだけ‼️ タッチ決済で利用金額の 15%がキャッシュバックされて その同額がVisaから15%寄付される🙆🏻♀️ 1つのVisaカードに対して期間中最大1,000円が戻ってくるなんてお得すぎる…✨ しかも、X上で全国を対象とした「タッチで寄付」というキャンペーンも開催してるんだって！ ぜひみんなもVisaを使ってお買い物行ってみての〜😌✨ −−−−−−−−−−−−−−−− ご覧いただきありがとうございます😊 いいね＆保存忘れずに👍 −−−−−−−−−−−−−−−− #Visa #Visaでタッチ #すし食いねぇ #PR #能登のためにタッチ ♬ ハッピー＆ポップな曲 - PeriTune
@pito_820 Visaが9月30日まで、石川限定のお得＋地元貢献に繋がるキャンペーンを展開中！ 石川県内の対象店舗でVisaのタッチ決済を利用すると、利用金額の15％がキャッシュバックされて、その同額がVisaより能登の祭り支援のために石川県に寄付されます✨ （1つのVisaカードに対して期間中最大1000円） ちょっとお得に観光ができて地元にもいいことができちゃうんだけど、いい事しかないからぜひみんなにも使って欲しい…！ 今回の動画で紹介している、北鉄バス・兼六園・時雨亭・金沢百番街もキャンペーンの対象！ ちなみにキャンペーン特設ページやVisa公式Xアカウントで、1タッチするだけでVisaから1円が寄付されるキャンペーンもやってるみたい！ 全国どこからでも参加できるから、そっちもぜひチェック💡 キャンペーン期間：2025年9月30日（火）23:59まで ※一部キャンペーンの対象とならない店舗がございます https://www.visa.co.jp/about-visa/promotions/visapromo25jul-thepoweroftouch.html #Visa #Visaでタッチ #兼六園 #時雨亭 #金沢百番街 #PR #能登のためにタッチ ♬ オリジナル楽曲 - ぴと@旅行WEBライター✈️
