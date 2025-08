YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」で、案内人のJukiaが、日本を初めて訪れる外国人観光客に観光案内とホテルまでの無料送迎を提供する企画「FREE RIDE」が公開された。今回は、アメリカ・ユタ州から来日した親子2人がゲストとして登場し、日本での珍道中を語り合った。



企画の冒頭で、Jukiaが「日本に初来日の外国人を観光案内してホテルまで送迎する企画」であると説明すると、父は「友人との旅行が友人の妻に反対されて中止になったので、一人で来るのは寂しくて娘を連れてきた」と来日秘話を明かした。「真ん中の子だからって忘れたりしないよ」と付け加え、娘への愛情が垣間見えた。また、娘がDuolingoで日本語を学習していることがわかると、Jukiaは父が「すみません」や「もしもし」と日本語を話せることに驚き、その文化への好奇心をたたえた。



娘は日本で最も楽しみにしていたのが「パンダ」だと話し、Jukiaは東京・上野動物園にパンダがいることを伝えて急きょ訪問を決定。その中でJukiaが「日本でパンダが見られるのは上野だけなんだよね」と言うと、父は「これは新しい動画になりそうだね!」と、予期せぬ展開に喜びを見せた。しかし、動物園到着後にパンダの観覧時間が終了していたことが判明し、一行は残念そうな表情を浮かべた。



パンダに代わり日本文化を体験しようと、一行はかき氷を食べることに。Jukiaが「すごく日本って感じだよ!」と紹介し、娘は初めて見るシロップかけ放題のかき氷に目を輝かせた。



その後、日本の歴史と現代が融合する皇居を訪れると、父は「アメリカの建国よりも古いんだね」と、歴史の深さに感銘を受けた。旅の最後には「福味」にて日本のラーメンを堪能し、父が「本物だね!」と太鼓判を押すと、その美味しさに感動しつつ「もう一度スープを飲みたいよ!」と絶賛した。さらに、Jukiaが箸の持ち方をレクチャーすると、娘は「あ〜難しい」と苦戦しながらも、日本の音を立てて食べる文化を体験し、異文化理解を深めた。



短い滞在ながら、Jukiaの温かなもてなしと、父と娘が日本文化に触れて見せた純粋な感動が詰まった一日となった。動画の最後には、父からの感謝のメッセージとして「もしユタに来てくれたら案内するよ!」と、再会を約束する言葉で締めくくられた。

チャンネル情報

【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo