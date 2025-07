オーストラリア・シドニーのラジオ局で平日毎日、ヒップホップ番組を進行していた女性DJの「サイ(Thy)」氏。7万人以上が数カ月にわたり番組を聴き親近感を覚えていたが、その実態はAIだった。存在しない人物でリスナーを裏切ったとして、豪メディアなどが問題視している――。

写真=iStock.com/wombatzaa ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/wombatzaa

■シドニーで起きた“架空ラジオDJ事件”

ありふれた日常の瞬間を、笑いや温もりで満たしてくれるラジオ番組。テレビやNetflixなど映像コンテンツが人気を博す今も、ラジオを愛する根強いファンは絶えない。

人気の秘密は、DJ(番組パーソナリティ)の人間味が直に伝わってくる点だろう。毎週お気に入りの番組にダイヤルを合わせれば、「先週末は家族とこんな愉快なイベントに行った」「新幹線での移動中にこんな理不尽な出来事があった」など、DJが実生活で体験した意外なエピソードを披露してくれる。

単に音楽をかけたり最新トピックを紹介したりするだけでなく、個性あふれる体験談から笑いや新たな視点が生まれる。お気に入りの進行役の人となりが生み出す人間ドラマこそ、長年ラジオが愛される秘密だ。

ところがオーストラリアで、7万人以上の人々が親しみをもって愛聴していた番組ホストが、実はAIだったという事件が発生した。リスナーたちは大きな裏切りだと感じており、また、放送現場のプロたちは、AIに職を奪われる時代が到来したと危機感を募らせている。

■7万人以上が聴いたのに誰も気づかない

問題となったのは、シドニー西部向けのラジオ局CADAの番組だ。オーストラリアの大手ラジオネットワーク・ARNメディアが運営している。同局で昨年11月、平日毎日4時間の番組「Workdays with Thy(サイと過ごす平日)」が放送スタートした。ヒップホップやR&B、ポップスを流す音楽番組だ。オーストラリアン・フィナンシャル・レビューによると、番組のリスナーは少なく見積もっても7万2000人いたという。

CADA「Workdays with Thy」公式サイトより

番組のウェブページには「仕事中、運転中、公共交通機関での通勤中や、または大学にいる間、サイが世界中から最新のトラックをお届けします」と綴られている。ほかの音楽番組と特段変わった点はないが、実はサイはAIによる合成音声だった。数カ月聴き続けたリスナーたちも、誰もがサイを実在の人物だと信じ込んでいた。

放送開始からほぼ半年が経った今年4月中旬、転機が訪れた。ニュースサイト「カーペット」で執筆するジャーナリストのステファニー・クームズ氏が、サイについて疑問を呈したのだ。「サイの名字は何? 彼女は誰? 経歴は? 番組を進行しているというこの女性について、経歴も詳しい情報も、何も開示されていない」とクームズ氏は指摘した。

厳密には、サイにはモデルが存在する。シドニー・モーニング・ヘラルド紙によると、運営のARNメディアに所属する女性従業員だ。しかし、彼女は財務部門に所属しており、DJではない。彼女の肉声をサンプリングして、AIソフトで合成音声をしゃべるようシステム化した。

オーストラリアン・フィナンシャル・レビューは、米スタートアップのイレブンラボ(ElevenLabs)の技術で作られたと報じている。音声複製技術を手がける同社は、人が話す音声を、わずか数分間の録音音声をもとに生成できると謳っている。最新技術の結晶だが、一方、番組司会に親しみを持っていたリスナーの立場からすれば、期待を裏切られたと感じたことだろう。

■最新のAI技術に番組関係者は誇らしげ

番組の公式サイトには「専門家が選んだ、チャート上位の曲や、これからブレイクしそうな曲を紹介。友人に教えられるよう、サイと一緒に最新の音楽をいち早く聴こう」とあった。あたかも人間のDJが、ヒットチャートから厳選して届けるかのような触れ込みだ。

番組関係者は批判をよそに、サイの正体が発覚したあと、技術を誇るかのような姿勢を示していた。インディペンデント紙によれば、ARNのプロジェクトリーダーであるファイド・トーメ氏は、LinkedInへの投稿(現在は削除)で「サイは本物(の人間)のように聞こえる」「実際にファンもいる」と綴っていた。

同氏は「マイクもスタジオもない。あるのは(プログラムの)コードと雰囲気だけ」と述べ、「生放送の概念を変える、ARNとイレブンラボの実験だ」とも述べていた。

写真=iStock.com/demaerre ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/demaerre

放送内でも番組のウェブサイトでも、AIが使用されていることは一切開示されていなかった。直接的に規制する法規がないため違法ではないが、放送倫理に反するのではないかとの指摘が複数の海外メディアから上がっている。

■「リスナーを騙した」の指摘も

実際、AI DJの正体が明らかになると、放送業界からも批判の声が上がった。

シドニー・モーニング・ヘラルド紙は、オーストラリア声優協会のテレサ・リム副会長の怒りを伝えている。リム氏は、放送メディアにおける信頼性と透明性の重要性を強調し、放送内容について知る権利が視聴者にはあると指摘した。「AIは適切な対策を取れば、放送において強力で前向きなツールになりうる」としながらも、AI使用を隠した本件には批判的な姿勢だ。

アジア系オーストラリア人でもあるリム氏は、多様性の面でも問題があると指摘した。「彼女がただの虚像だとわかったとき、いっそう失望した」と同紙に語っている。「この仕事に就けるアジア系オーストラリア人の女性プレゼンターは限られている。だったら彼女たちの誰かに仕事を与えればいい。ただでさえ機会が限られている人々から、その機会を奪わないでほしい」

インディペンデント紙によると、リム氏は「完全に率直で正直であるべきだった。ラジオホストがAIであることを開示すべきだった」と批判。「AIのラベリングがないため、人々は本物の人間だと思い込まされてきた」と問題点を整理する。

■世界で進むラジオのAI化、ポジティブな反応も

実は世界のラジオ業界では、DJをAI化する試みがあちこちで始まっている。サイが問題となった1年以上前から、AIの使用を明言した上で活用する試みが複数起きている。

米フォックス・ビジネスによると、2023年6月、米オレゴン州ポートランドのラジオ局KBFF Live 95.5 FMが、AI DJの本格運用を発表した。「アシュリー Z」と名付けられたこのAI DJは、実在のホストであるアシュリー・エルジンガ氏の声を基に作られた。

アシュリーZは用意された曲リストの紹介をこなすだけでなく、番組リスナーに電話をかけ、「こんにちは! どちらにお住まい?」などとスムーズに会話を進行。エルジンガ氏(本物のDJの方のアシュリー)も当時、技術に興味津々の様子で、「これで休暇が取れるかも」とジョークを飛ばしていた。

このプロジェクトでは透明性を重視したため、技術的に興味深い試みとしてポジティブな反響を呼んだようだ。米テッククランチによると、合成音声は「AI版のアシュリーです」と自己紹介し、AIが番組を進行していることがリスナーに明確に伝わるようになっていた。局を運営するアルファ・メディアのコンテンツ担当上級副社長フィル・ベッカー氏は、「リスナーに対して透明であることが極めて重要だ。リスナーを欺くつもりはない」と述べている。

アジアでもこれに似た試みがある。シンガポール日刊紙のストレーツ・タイムズ紙は、2023年にマレーシアでも同国初のAI DJが登場したと報じた。「アイナ・サブリナ」と名付けられたAI DJで、18年の歴史を持つ英語放送のラジオ局FlyFMで毎日、14時から16時まで番組を担当。こちらのケースでも最初から、AIであることをリスナーに対して明らかにしている。

■DJを独占できるSpotifyのAIが好評

AI音声技術の活用は、従来のラジオ放送のみならず、音楽配信サービスにも広がっている。

音楽ストリーミングアプリのSpotifyでは、2〜3年ほど前からAI DJ機能を展開している。「X(エックス)」と名付けられたAI音声が次の曲を自動でチョイスし、トークを通じて選曲の理由をリスナーに説明する。

Spotifyのパーソナライゼーション担当副社長ジアド・スルタン氏は、米国営ラジオ放送局のNPRに、「Xは非常にリアルで、しかも温かみのある声です。人々を引きつける声なのです」と語っている。

このボイスは、Spotifyの文化的パートナーシップ部門の責任者であるザビエル・ジャーニガン氏の発話をサンプリングした。声質はリスナーにも好評だ。英ガーディアン紙でレビューしたアライナ・デモポーロス氏は、「ハニーボイス(甘い声)のガイド」と表現し、「声が気に入った」と述べている。

通常のFMラジオにはない柔軟さが魅力だ、とデモポーロス氏は言う。好きな曲が流れるのを待つ必要がなく、ジャンルを変更したい時はボタンをタップするだけで「Not into it? I got you.(気に入らない? 任せて)」とDJが個人に合わせて対応してくれる。また、アプリの再生履歴に合わせてリコメンドするため、ユーザーの音楽の好みを驚くほど詳しく把握している。「AI DJが私のことをどれだけ知っているかと思うと、ちょっと怖いですね」とデモポーロス氏は加えた。

■職を奪われる恐怖は避けられない

一部で好評のAI DJだが、雇用問題の観点からは慎重論が根強い。AIがDJ役をこなすようになったことで、職を奪われるのではないかとの危機感がラジオ業界に広がっている。

オーストラリアン・フィナンシャル・レビューは、ポーランドのクラクフ市にある国営ラジオ局が昨年後半にジャーナリストを解雇し、すべての番組をAIに置き換えたと報じた。市民の抗議を受けて、わずか1週間後で撤回を余儀なくされている。

懸念は北米にも及んだ。アメリカのラジオ業界コンサルタントであるフレッド・ジェイコブス氏は、カナダ公共放送局のCBCに対し、「AIには強い懸念があり、その大部分は、人間の仕事を奪うのではないかという恐れから生じているのです」と指摘する。「(ラジオ業界全般に)状況はかなり厳しくなってきており、解雇は非常に速いペースで進んでいる」とも加えた。

一方で同氏は、AIが制作工程を効率化するポジティブな面も指摘している。「私たちの仕事の20%、つまり(人間のスタッフが)やりたがらない部分を、本当にうまく排除できる。なぜならそれらは単純作業だからです」と述べるジェイコブス氏。「AIはそうしたことの多くを処理できるので、私たちが放送でやっているクリエイティブな部分に本当に注力することができる」と、活用法次第では現場の味方になるとの認識を示した。

■「人間らしさ」の価値は消えない

AI DJの登場で、ラジオという身近なメディアの本質が改めて問い直されている。

技術的にはもはやAIは、本物と見分けがつかないほどのレベルに達した。だが、シドニーのサイがAI DJだと発覚すると、リスナーは怒りを覚えた。これはなぜか。そこに人間の存在が欠けていたからだろう。サイのパーソナリティーに淡くも惹かれかけていた人々が、騙されていたことを知ったからに他ならない。

写真=iStock.com/AsiaVision ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/AsiaVision

リスナーが求めているのは、単に音楽を流すことではない。そこには生身の人間がいて、時間を共にしている感覚が芽生える。これこそがラジオならではの魅力だ。ところが、曲間に流れる愉快な週末のエピソードも、学生時代のほろ苦い経験談も、すべてでっち上げ。そんなAI仕掛けの番組パーソナリティだったと知ってしまえば、なにもかもが虚しく感じられる。

これが仮に、演劇ならどうだろうか。舞台上でスポットライトを浴び、熱演のあまりゆがむ役者の表情や飛び散る汗を観に行った。だが、出てきたのはよくできたロボット。返金騒動が起きてもおかしくない。

AI DJ騒動の教訓とすべきは、AIには適した分野とそうでない分野があるという点だ。舞台裏でスタッフの業務を効率化し、取材や企画などクリエイティブな業務により多くの時間を割くためであれば、AIの使用はさほど問題視されなかっただろう。ところが、リスナーがシンパシーを覚えていた人間が実はAIだったことで、怒りを買った。

AIの採用拡大はラジオ業界に限らず進む傾向にある。人間はどの業務領域をAIに任せるべきであり、どこを譲ってはいけないのか。判断の重要性が問われている。

青葉 やまと(あおば・やまと)

フリーライター・翻訳者

1982年生まれ。関西学院大学を卒業後、都内IT企業でエンジニアとして活動。6年間の業界経験ののち、2010年から文筆業に転身。技術知識を生かした技術翻訳ほか、IT・国際情勢などニュース記事の執筆を手がける。ウェブサイト『ニューズウィーク日本版』などで執筆中。

(フリーライター・翻訳者 青葉 やまと)