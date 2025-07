約18種類の惣菜と切りたて生ハムが名物のイタリアンがオープン！（東京・日の出）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』情報をお届け。今回は、野菜たっぷりのイタリア惣菜と、スライスしたての生ハムが名物のイタリアン「Ortu」を紹介します。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。

Ortu(東京・日の出)

2025年5月30日にオープンした「Ortu」 写真:お店から

渋谷「Osteria Urara(オステリア ウララ)」や「Petalo(ペタロ)」、虎ノ門「Lampada(ランパダ)」など、人気イタリアンを手掛ける株式会社ダルマプロダクションが2025年5月30日、浜松町の「BLUE FRONT SHIBAURA」に「Ortu(オルトゥ)」をオープンしました。

日替わりのイタリア惣菜は常時約18種類! 写真:お店から

「Ortu」は、契約農家から仕入れた野菜をたっぷり使ったイタリア惣菜と、スライスしたての⽣ハムが名物のトラットリア。入口すぐのショーケースには「シラスと人参のラぺ」や「ツナと白いんげん豆のサラダ」など、日替わりで常時約18種類ものイタリア惣菜が並び、好みのものを注文することができます。

「お任せ前菜6種+生ハム・サラミ」と「ニョッコフリット」 写真:お店から

ぜひともオーダーしたいのが「お任せ前菜6種+生ハム・サラミ」1,600円。日替わりの惣菜6種類に加え、イタリア最⾼峰のベルケル社の⽣ハムスライサーでスライスした生ハムとサラミがセットになっています。イタリアの揚げパン「ニョッコフリット」150円とあわせて食べるのがおすすめです。

「花悠豚のポルケッタ&ピアディーナ」 写真:お店から

ハーブを食べて育ったボタニカルポークを、ハーブと共にローストして薄切りにし、野菜と一緒に薄焼きパンで巻いて食べる「花悠豚のポルケッタ&ピアディーナ」2,400円も、同店のイチオシ。

ピアディーナにポルケッタや野菜を巻いて食べれば満足感たっぷり 写真:お店から

このほか、温菜やパスタ、肉料理、ドルチェもあり、がっつりメインディッシュまで⾷べたい時も、ちょっとつまみながら飲みたい時も、どんなシチュエーションでも楽しめる料理とお酒がそろいます。

パスタは4種類のレギュラーメニューを用意 写真:お店から

“ヘルシーなアンティパスト(前菜)でワインが進むトラットリア”というのは、今まで東京にありそうでなかったスタイルのイタリアン。さまざまなシーンで使えそうです。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆Ortu住所 : 東京都港区芝浦1-1-1 BLUE FRONT SHIBAURA GREEN WALK 101TEL : 050-5456-3526

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

