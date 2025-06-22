¡Ú¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤Ê¤·¡Û¡Ø¤Ê¤¹¤ÎÏÂÉ÷¥¬¥Ñ¥ª¡Ù¤¬¡¢¥ê¥Ô·èÄê¤Î¥¦¥Þ¤µ¡¿´Å¿ÉÌ£¤Ç²ÈÂ²¥¦¥±¤â¡ª
¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢½Ü¤Î¤Ê¤¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê²Ã¤¨¤Æ¿©Íß¥¢¥Ã¥×¡ª
¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤¤¤é¤º¤Î¡ØÏÂÉ÷¥¬¥Ñ¥ª¡Ù¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤Æ¡¢¤´ÈÓ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¡£
¤³¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡¢¤Þ¤µ¤Ë²Æ¡£Ç»¸ü¤Ê´Å¿ÉÌ£¤Î¤Ò¤Æù¤Ë¡¢¥Ð¥¸¥ë¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤µ¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
¡Ø¤Ê¤¹¤ÎÏÂÉ÷¥¬¥Ñ¥ª¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤Ê¤¹¡Ä¡Ä2¸Ä¡ÊÌó160g¡Ë
·Ü¤Ò¤Æù¡Ä¡Ä100g
ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ê¾®¡Ë¡Ä¡Ä1¸Ä¡ÊÌó150g¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä1/2¸Ä¡ÊÌó100g¡Ë
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä¡Ä1¤«¤±
ÀÖÅâ¿É»Ò¤ÎÎØÀÚ¤ê¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥Ð¥¸¥ë¤ÎÍÕ¡Ä¡Ä5Ëç
¡ÒA¡Ó ¡¡
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1 ¡¡
¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¤ß¤ê¤ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
Íñ¡Ä¡Ä2¸Ä
²¹¤«¤¤¤´ÈÓ¡Ä¡Ä¤É¤ó¤Ö¤ê2ÇÕÊ¬¡ÊÌó400g¡Ë
¤´¤ÞÌý¡¡
¥µ¥é¥ÀÌý
ºî¤êÊý
¡Ê1¡ËºàÎÁ¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤ò¤¹¤ë
¤Ê¤¹¤Ï¤Ø¤¿¤ò¼è¤ê¡¢1cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ï½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤Ø¤¿¤È¼ï¤ò¼è¤ê¡¢¶Ì¤Í¤®¤È¤È¤â¤Ë1cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ë¡£¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÁÆ¤¤¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ê2¡ËßÖ¤á¤ë
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¤´¤ÞÌýÂç¤µ¤¸1¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Æù¡¢ÀÖÅâ¿É»Ò¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ò¤Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¤Ê¤¹¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¡¢4¡Á5Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£¡ÒA¡Ó¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¥Ð¥¸¥ë¤ò¤Á¤®¤ê¤Ê¤¬¤é²Ã¤¨¤Æ¤«¤ë¤¯º®¤¼¡¢²Ð¤ò»ß¤á¤ë¡£
¡Ê3¡ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¤òºî¤ê¡¢»Å¾å¤²¤ë
ÊÌ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸2¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢Íñ¤ò³ä¤êÆþ¤ì¤Æ1¡Á2Ê¬¾Æ¤¯¡£´ï¤Ë¤´ÈÓ¤òÀ¹¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¡¢ÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¤Î¤»¡¢¹¥¤ß¤Ç¥Ð¥¸¥ëÅ¬µ¹¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¤ò¤Î¤»¤ë¡£
POINT
·Ü¤Ò¤Æù¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÚ¤Ò¤Æù¤Ç¤â¡ý¡£·Ü¤Ï¤¤¤¤¤À¤·¤¬½Ð¤Æ¡¢ÆÚ¤Ï¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤Æü¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤´¤Á¤½¤¦¥¬¥Ñ¥ª¡£
¥Ð¥¸¥ë¤¬¹á¤ë´Å¿ÉÌ£¤Ç¡¢²Æ¤Î¿©Íß¤ò¤°¤Ã¤È¸å²¡¤·¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¸µµ¤¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¡¢²Æ¥Ð¥ÆÃÎ¤é¤º¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡ª