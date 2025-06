先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. 矢澤チキン 東京ミッドタウン店(東京・乃木坂)

2025年6月、六本木駅直結の商業施設、東京ミッドタウン ガレリア地下1階に、チキンカツ専門店がオープンしました。その名も「矢澤チキン」。手掛けるのは、五反田の名店「ミート矢澤」で知られる精肉卸のヤザワミートです。

矢澤チキン 東京ミッドタウン店 写真:お店から

2. 銀座焼肉 Salon de AgingBeef(東京・銀座)

<店舗情報>◆矢澤チキン 東京ミッドタウン店住所 : 東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウン ガレリアB1TEL : 03-6721-1229

2019年に黒毛和牛の熟成肉を専門で扱う焼肉店としてオープンし「食べログ 焼肉 TOKYO 百名店」にも選ばれた「Salon de AgingBeef(サロン ド エイジングビーフ)」。2025年5月、銀座エリア内での店舗移転に伴い、リニューアルオープンを遂げました。

銀座焼肉 Salon de AgingBeef 写真:お店から

3. 東京とんかつ がぶう(東京・御徒町)

<店舗情報>◆銀座焼肉 Salon de AgingBeef住所 : 東京都中央区銀座7-3-8 HULIC&NewGINZA7 8FTEL : 050-5596-2893

2025年4月、御徒町駅・上野広小路駅からそれぞれ徒歩約2分の上野中通り商店街にとんかつ店「東京とんかつ がぶう」がオープンしました。

東京とんかつ がぶう 写真:お店から

4. COFFRET et COFFRET TOKYO(東京・高田馬場)

<店舗情報>◆東京とんかつ がぶう住所 : 東京都台東区上野4-6-4 OGS B1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年3月、高田馬場駅から徒歩約4分のところにカフェスタイルの洋菓子店「COFFRET et COFFRET TOKYO(コフレ エ コフレ トウキョウ)」がオープンしました。

COFFRET et COFFRET TOKYO 出典:Have a nice day’sさん

5. 霹靂(神奈川・鎌倉)

<店舗情報>◆COFFRET et COFFRET TOKYO住所 : 東京都豊島区高田3-10-19TEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年5月、鎌倉駅から徒歩18分ほどの場所に、ワインサロンというコンセプトながら、しっかり食事も楽しめる「霹靂」がオープンしました。手掛けるのは「The Tabelog Award」でSilverを連続受賞している鎌倉のヌーベルシノワ「イチリン ハナレ」のオーナーシェフ・齋藤 宏文氏です。

霹靂 出典:KEN21さん

6. 餃子の肉太郎(東京・神保町)

<店舗情報>◆霹靂住所 : 神奈川県鎌倉市佐助2-25-7TEL : 050-5456-3214

料理ブログ「Cooking Maniac」の運営人であり、汁なし担々麺の店「タンタンタイガー」の創業者でもある東山広樹さんは「超料理マニア」な料理人。

日本も中国も数百軒の餃子を食べ歩き、満を持して東京・神保町に2025年5月にオープンさせたのが「餃子の肉太郎」です。

餃子の肉太郎 出典:NAVEXさん

7. 麻布十番 きた福(東京・麻布十番)

<店舗情報>◆餃子の肉太郎住所 : 東京都千代田区神田神保町1-40-1 JLBグランエクリュ神保町 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年5月、「The Tabelog Award」Bronzeを受賞し続け、赤坂で人気を得ていた「赤坂 きた福」が、麻布十番駅から徒歩7分ほどの場所に移転オープンしました。

麻布十番 きた福 出典:pateknautilus40さん

8. TULLY’S COFFEE &TEA 虎ノ門ヒルズ店(東京・虎ノ門ヒルズ)

<店舗情報>◆麻布十番 きた福住所 : 東京都港区麻布十番3-6-9 十番Mビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2025年4月、虎ノ門ヒルズの注目の新エリア「グラスロック」の1階に、タリーズコーヒーが運営する紅茶のコンセプトショップ「TULLY’S COFFEE &TEA 虎ノ門ヒルズ店」がオープンしました。

TULLY’S COFFEE &TEA 虎ノ門ヒルズ店 写真:お店から

<店舗情報>◆TULLY'S COFFEE &TEA虎ノ門ヒルズ店住所 : 東京都港区虎ノ門1-22-1 グラスロックTEL : 03-3528-8116

文:食べログマガジン編集部

