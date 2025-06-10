¿¦¾ì¤Î»Îµ¤¤ò¥À¥À²¼¤²¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÆÃÄ§¡¦¥ï¡¼¥¹¥È1
¡Ö¤³¤ÎËÜ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç½ÐÀ¤¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°ÂÆ£¹Âç»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º»ÍÉôºî¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç4400¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈË¡¡Ö¼±³Ø¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸½¾ì¤Ç¡Ö°ìÀ¸³èÌö¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¡×¥á¥½¥Ã¥É¤ä»×¹ÍË¡¤ò¼ø¤±¤ëËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È³¦¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢Á´¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò»ØÆî¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¼ï²¬ ·ò¡Ë
¶õµ¤¤¬°¤¤¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡¢É¬¤ºÍýÍ³¤¬¤¢¤ë
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤³¤Î¿¦¾ì¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬°Å¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¶õµ¤¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢ÀßÈ÷¤äÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸ÀÆ°¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢ºÇ°¤ÎÆÃÄ§¤¬1¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö´¶¾ð¤ÇÏÃ¤¹¡×¥ê¡¼¥À¡¼
¡¡Åú¤¨¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£
¡¡µ¤Ê¬¤Ç¥â¥Î¤ò¸À¤¦¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¡¦µ¡·ù¤¬°¤¤¤ÈÏª¹ü¤ËÉÔµ¡·ù¤ÊÂÖÅÙ
¡¦ÅÜ¤ê¤ËÇ¤¤»¤¿»Ø¼¨
¡¦´¶¾ðÅª¤Ê¼¸ÀÕ¤ä¤¿¤áÂ©
¡¦Ä«Îé¤Ç¤ÎÌµ¸À¤Î°µ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¡Ö´¶¾ð¤À¤ÀÏ³¤ì¡×¤Î¸ÀÆ°¤Ï¡¢Éô²¼¤ò°ìµ¤¤Ë°à½Ì¤µ¤»¡¢¤ä¤ëµ¤¤òÃ¥¤¦ºÇÂçÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´¶¾ð¤Î¥à¥é¤¬¡¢Á´ÂÎ¤ËÅÁÀ÷¤¹¤ë
¡¡¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬Ëè²ó¥Ð¥é¥Ð¥é¤À¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï²¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡º£Æü¤Ï¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÌÀÆü¤Ï¥à¥¹¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÆü¤ÏË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ë¡¢º£Æü¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤âÅÜ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈ½ÃÇ´ð½à¡×¤¬¾Ã¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ì¸À¤Ç¡¢»Å»ö¤¬½Å¤¿¤¯¤Ê¤ë
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î´¶¾ð¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨ÂçÊÑ¤Ê¶ÈÌ³¤¬¡¢¡Öµ¤¤ò»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ì¥¹¤Ç¤µ¤é¤Ë½Å¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢¿¦¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
´¶¾ð¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹¡£¤½¤ì¤¬ËÜÊª¤Î¥ê¡¼¥À¡¼
¡¡ËÜÅö¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ÎäÀÅ¤Ë¡¢»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÏÃ¤¹¡£
¡¡´î¤Ó¤âÅÜ¤ê¤â¡¢É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿®Íê¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤Î¶õµ¤¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼¡Âè
¡¡¤¤¤¤¶õµ¤¤â¡¢°¤¤¶õµ¤¤â¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö´¶¾ð¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö´ð½à¡×¤ÇÆ°¤±¤ë¿Í¤³¤½¡¢¥Á¡¼¥à¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂÆ£¹Âç»á¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
1979Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£2002Ç¯¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¥¸¥§¥¤¥³¥à¼èÄùÌò±Ä¶ÈÉûËÜÉôÄ¹¤ò·Ð¸³¡£¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ÎÌäÂê¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼±³Ø¡×¤Ë½Ð¹ç¤¤¡¢2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¼±³Ø¤òÀßÎ©¡£¤ï¤º¤«4Ç¯Â¤é¤º¤Ç¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç9Ç¯´Ö¤ÇÌó4400¼Ò¤Ë¼±³Ø¥á¥½¥Ã¥É¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×150ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤Î²¾ÌÌ¡Ù¡Ø¿ôÃÍ²½¤Îµ´¡Ù¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯»ÅÁÈ¤ß²½¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤Ê°Õ»×·èÄê¡Ù¤Ï¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·´©¡£