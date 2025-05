「謝ったらと負け」と思っていませんか？ 自分の非を認められない心理とは【眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス】

自分の非を認めるのはなぜ難しいのか

【自己肯定化理論】

自己肯定感を守ろうとする心理

何か失敗をしてしまったときや、相手を傷つけてしまったときなどに、素直に謝れない人を見たことがないでしょうか。これは「自分は悪くない」という気持ちが思考や判断に影響を与えてしまう認知バイアスの1つ、「自己肯定化理論」が現れたものです。

人間は誰もが自分自身を肯定的に評価する自己肯定感(自尊感情)を持っていて、それを自然と守ろうします。ただ、この自己肯定感が強すぎたり弱すぎたりすると素直に謝れなくなってしまうことが、心理学者アンドリュー・ハウエルらの研究によって示されています。自己肯定感が高すぎる人は、「自分がミスをするはずがない」という気持ちが勝ってしまい、自分の非をなかなか認められません。反対に自己肯定感が低すぎる人は、謝ることによって自己肯定感がさらに傷つくことを恐れ、素直に謝ることができなくなってしまいます。

このような状態にならないようにするには、適切な自己肯定感を持つことが重要です。心理学者カリーナ・シューマンは、下部で紹介している方法で、自己肯定感を保ったまま素直に謝れるようになることを示しました。もし自分の非をなかなか認められない状態になったり、そういう人に出会ったりしたら、この方法を試してみると効果的かもしれません。

自己肯定感が邪魔をして謝りにくくなる

自己肯定化理論= 自分を正当化して自尊感情を守ろうとする心理

▼自己肯定感が高すぎる人▼ ▼自己肯定感が低すぎる人▼

どちらもなかなか自分の非を認めにくい 認知バイアス

どうすれば素直に非を認められるようになるか?

自己肯定感を再認識する

↓

ミスを振り返る

↓

謝り方を考える

↓

謝ることは相手との関係修復につながることを確認する

↓

【自己肯定感を傷つけず謝罪できるようになる】

※Karina Schumannの研究より

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 認知バイアス』監修:高橋 昌一郎