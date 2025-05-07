Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Î½÷·Ý¿Í¡¦¤¤¤¼¤ó¡¢ÅìÂçÂç³Ø±¡¤«¤éÍè½Õ¤Ï´ë¶È¤Ø½¢¿¦¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¡×¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ÎÌ¾Á°¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÎ¾¿Æ¤«¤é¤Î°¦¾ð¡×
ÅìÂçÂç³Ø±¡¤Ç³ËÍ»¹ç¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î·ÝÉ÷¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¹ñ½Ð¿È¤Î½÷·Ý¿Í¡¦¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó¡£°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤Ë¡¢ÍèÆü¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î·Ý¿Í¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¹ñÏ¢ËÜÉô¤ÇµÇ°»£±Æ¤·¤¿¡¢¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó
ÅìÂçÂç³Ø±¡¤òÂ´¶È¤·´ë¶È¤Ø½¢¿¦
¡ÖµÈËÜ¤Î·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Ø¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²ÍèÆü¤ò·è¤á¤¿¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏÅìµþÅÔÎ©Âç³ØÍý³ØÉô¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¼êÈ¦¤ò¤È¤êÍèÆü¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤ËµÈËÜ¤Î¤ª¾Ð¤¤ÍÜÀ®½ê¡¦NSC¤Ë¤â¿½¤·¹þ¤à¤¬¡¢´ª°ã¤¤¤ÇNSC¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌÌÀÜ¤Î¼êÂ³¤¤Î½çÈÖÂÔ¤Á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢2»þ´ÖÊÂ¤ó¤À¹ÔÎó¤¬¡¢¡Ø¥éー¥á¥óÆóÏº¡Ù¤ÎÎó¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ê¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤Þ¤ë¤Ç¥³¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤ëÈà½÷¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤ËÇ°´ê¤ÎNSC¡ÊµÈËÜÁí¹ç·ÝÇ½³Ø±¡¡Ë¤ËÆþ³Ø¡£Æ±½ê¤òÂ´¶È¤·¤ÆÀ²¤ì¤ÆµÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î·Ý¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÌÀ³Î¤ÊºßÎ±»ñ³Ê¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÅìÂçÂç³Ø±¡¤ØÆþ³Ø¤·¡¢Î±³ØÀ¸¥Ó¥¶¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£
ÍèÇ¯¤Ë¤ÏÂ´¶ÈÍ½Äê¤Ç¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÏÆâÄê¤ò¤â¤é¤Ã¤¿Ë¿Âç¼ê´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÅìÂçÀ¸¡ß·Ý¿Í¡×¤«¤é¡¢¡Ö²ñ¼Ò°÷¡ß·Ý¿Í¡×¤ÎÆóÅáÎ®¤Ø¤È°ÈÂØ¤¨¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£
¡Öº£¤Î»ä¤Ç¤Ï¡Ø¿¦¶È¡¦·Ý¿Í¡Ù¤Ç¤Ï¥Ó¥¶¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£½¢³è¤â¤·¤Ê¤¬¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇËÜÅö¤ËË»¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½¢³è¤ÎÌÌÀÜ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿½¢³èÀ¸¤Ë¤Ï¡Ø¤¤¤¼¤ó¤À¡Ù¤È¥Ð¥ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
½¢¿¦¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½¢Ï«¥Ó¥¶¤Î¤¿¤á¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¤«¤é¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー»Ô¾ì¤ÏµðÂç¤Ç¤¹¤·¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î¤Û¤¦¤¬ËÜÅö¤Ë´ÊÃ±¤Ë¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤ª¶â¤è¤ê¤â¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤¬Âç»ö¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤êÊªÍß¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£
°ì»þ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥ì¥¸ÂÞ¤òÄÌ³Ø¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤â¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¿Í¤Ï¡Ø¿ÍÀ¸¤ª¶â¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ò´Þ¤á¤ÆÆÃ¤Ë½÷À¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò´èÄ¥¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤â·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤òÃµµá¤·Â³¤±¤ëÆü¡¹¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¾Ð¤¤¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó¡£
¡ÖÃæ¹ñ¿Í¡¦½÷À¡¦ÅìÂçÀ¸¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¡ØÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¾ì¤Î¶õµ¤¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ü¥±¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬Â¨ºÂ¤Ë¤Ç¤¤ë¡×
¾Þ¥ìー¥¹¤Ç¤ÏÀèÇÚ·Ý¿Í¤È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÁÈ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÇº¤ß¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤ÈÁÈ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤½¤¦¤À¤·¡¢¥Í¥¿¤ÏÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ë¤È»×¤ï¤ì¤½¤¦¤Ç¡¢´ðËÜ¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤ÎÊý¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ù¤Ã¤Æ¤â¼«¸ÊÀÕÇ¤¤À¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤¬¤¢¤ë¶¯¼Ô½÷À¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤ÏÊÌ¤ÊÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÁêÊý¤¬¤¤¤ë¤È¡¢ÁêÊý¤ÎÎ©¾ì¤â¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¾ÃÌ×¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢·Ý¿Í¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò±Û¤¨¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤«¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Î©¾ì¤ò±Û¤¨¤¿¿Í¤¿¤Á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¥Í¥¿ºî¤ê¤Ë¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¦¥±¤¿¤â¤Î¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð°û¤ß²ñ¤Ç¡Ø¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÀ¸¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é¥¦¥±¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÊÒ¸À¤À¤ÈÌÌÇò¤¬¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£
¸åÇÚ¤ÈÉÄ»ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¡Ø¡Ê»ä¤ÎËÜÌ¾¤ÎÉÄ»ú¤Ç¤¢¤ë¡ËÍû¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤¤¤ë¤±¤É¡¢²¿¿Í¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤é1²¯¿Í¤¤¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥±¤Æ¡£¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¡£
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢»ä¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¤Î¥Í¥¿¤Ï¥¦¥±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÍèÆü¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤ÎÌ¡ºÍ¤ò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤é¤æ¤ëÉð´ï¤ò½Ð¤·¤Æ¥¦¥±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Ê¤¤¤È¡¢º£¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀ¸¤»Ä¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¡£È±·¿¤Ï¤º¤Ã¤È¥·¥çー¥È¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥í¥ó¥°¤Ë¤·¤¿¤·¡¢°áÁõ¤Ï¥Á¥ã¥¤¥ÊÉþ¤Ë¤·¤Æ¡£½÷À¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬º£¤Î¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥¦¥±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
º£¸å¤Ï·Ý¿Í°Ê¾å¤Î³èÌö¤ò¤·¤¿¤¤
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤½÷¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó¡£
¡Ö»ä¤âÇ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·Ý¿Í¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤·¡¢¡ØËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Æ¤ë¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
º£¤Î´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ò¡¹¤È¤·¤Æ¸ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢µã¤¤¤Æ¤¤¤¿Æü¡¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÍèÆü¤·¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ï¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤â¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¤¬²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤³¤í¤¬°ìÈÖ¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢¤è¤¯µã¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬¡¢º£¤Ç¤Ï¡ÊÀéÄ»¤Î¡ËÂç¸ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ë¡Ø¤¤¤¼¤óºÇ¹â¤¸¤ã¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¡¢¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï°ã¤Ã¤¿°ÕÌ£¤ÇÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Ö»ä¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ä¤¯¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡Ø¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¡¢Æü¡¹¤Î»Å»ö¤ÎÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤ë¤«¤é»ä¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤ó¤À¤È¤¤Ï¥Þ¥¸¤ÇÂç¹æµã¡£»ä¤¬°ìÊýÅª¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµß¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
»ä¤ÏÁ´Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÂåÉ½¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Èµß¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀÚâøÂöËá¤·¤¿¤ê¡¢À®Ä¹¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤¿¤é°ìÈÖÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¤Í¡×
º£¸å¤ÏÅìÂçÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤À¥¥ã¥ê¥¢¤ò³è¤«¤·¡¢·Ý¿Í°Ê¾å¤Î³èÌö¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÍý·Ï¤Ç¶âÍ»·Ï¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤í¤¤¤íÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤ä¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç·Ý¿Í¤È¤·¤ÆËÁ¸±¤¹¤ë¤È¤¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Ç¸Ç¤¤ÏÃÂê¤â¿¿ÌÌÌÜ¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÎÌÌÇò¤µ¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Ì´¤Ï¹¤¬¤ë¤Ð¤«¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¡¢¤¤¤¼¤ó¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ø¤¤¤¼¤ó¡Ù¤Ï´Á»ú¤Ç¡Ø×ÞÁ³¡Ù¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¤âÆüËÜ¸ì¤Ç¤â¡Ø´î¤Ó¡¢³Ú¤·¤à¾õÂÖ¤ò¿Í¤ËÍ¿¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Î¾¿Æ¤¬¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ËÜÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Þ¤µ¤ËÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¿ÍÀ¸¤¬¤¹¤²¤¨³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÊÁ°ÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë
¤¤¤¼¤ó¡ü1998Ç¯4·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ½Ð¿È¡£Ãæ¹ñ¤ÎÄ¶Æñ´Ø¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÅÔÎ©Âç³ØÍý³ØÉô¤ËÎ±³Ø¤¹¤ëÌ¾ÌÜ¤ÇÍèÆü¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅìµþÂç³Ø¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤È¤·¤Æ³ËÍ»¹ç¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚ¸¶¤ß¤®¤ï¡¡»£±Æ¡¿ã·Æ£¼þÂ¤