¡ØºÇ¶¯Âç¿©¤¤²¦·èÄêÀï¡ÙÍ¥¾¡¤Î¡ÈÅÁÀâ¤Î¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡É¤Ë½¸¤Þ¤ë¡È¿©¤ÙÊý¤¬±ø¤¤¡ÉÈãÈ½¡ÄºÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Î¡È½êºî¡É
¡¡5·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØºÇ¶¯Âç¿©¤¤²¦·èÄêÀï2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤Âè90²óÂç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¡¦¥¿¥¤¡¦Ãæ¹ñ¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¦ÂæÏÑ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÂåÉ½Áª¼ê¤¬½¸·ë¡£¡ÖÀ¤³¦ºÇ¶¯¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤À¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¡ÇÔ¤è¤ê¤â¡È¿©¤ÙÊý¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ï¤â¤Ï¤ä¡ÈÂç¿©¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÈÁá¿©¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë³¤³°Àª¤Ï¡¢¡Ø¥³¥³¥¹¡Ù¤ÎÊñ¤ß¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¥½¡¼¥¹¤Ç¸ý¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ò±ø¤·¤Ê¤¬¤é¤Û¤ª¤Ð¤ê¡¢¿å¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤ÏÉþ¤ò±ø¤·¡¢¼ê¤Å¤«¤ß¤Ç¿©¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÆüËÜ¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¥éº´Æ£¤µ¤ó¤¬ÃúÇ«¤ËÈ¤¤Ç¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë»Ñ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Õ¡¼¥É¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò³«Àß¡£¡ÈÌ¥¤»¤ë¿©¤ÙÊý¡É¤ò½¬ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔ²÷´¶¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¿©»ö¥Þ¥Ê¡¼¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÊý¡¢³¤³°Àª¤Ï¡È¶¥µ»À¡É¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÈÎÌ¤ËÆÃ²½¤·¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤Ê°õ¾Ý¤À¡£¾¡Éé¤¬ÇòÇ®¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¼¡Âè¤Ë¡ÈÍðË½¤Ê¿©¤ÙÊý¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤¬¡¢º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¼Ô¡¢¡Ø¤Æ¤¤¤Í¤¤ÌÚ²¼¡Ù¤³¤ÈÌÚ²¼ÃÒ¹°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·è¾¡¤Ï¡È¥é¡¼¥á¥ó¤ò60Ê¬´Ö¤Ç²¿ÇÕ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤«¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤ÇÂçÎÌ¤ÎÌÍ¤òÎ®¤·¹þ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÍ¤¬¸ý¤«¤é¿â¤ì¤¿¤ê¡¢ËþÊ¢´¶¤Î¤¿¤á¤«¤à¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¤â¤Ï¤ä¶ì¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ç¡È¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢X¾å¤Ë¤Ï¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡ÔÂç¿©¤¤²¦ ¤Æ¤¤¤Í¤¤ÌÚ²¼¤Ï¤º¤Ã¤È¿©¤ÙÊý±ø²á¤®¤ë¤Î¤Ç¤»¤á¤ÆÃÏ¾åÇÈ¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡Ô¤Æ¤¤¤Í¤¤ÌÚ²¼¤Ï¤à¤·¤í¿©¤¤Êý±ø¤¤¤ó¤À¤±¤É²¿¤¬ÃúÇ«¤Ê¤Î¡Õ
¡Ô¤Æ¤¤¤Í¤¤ÌÚ²¼¤Þ¤¸¤Ç±ø¤¤¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó°úÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢¡Ö¤Æ¤¤¤Í¤¤¡×¤È¤ÏÌ¾¤Ð¤«¤ê¤È¤ÎÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Î¤À¡£Èà¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£
¡ÖÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤Ë¡Ø¸µÁÄ!¡¡Âç¿©¤¤²¦·èÄêÀï¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2012Ç¯¤Ë½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¸å¤ÏÉ½ÉñÂæ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤Ç½àÍ¥¾¡¤·¡¢º£²ó¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¡Ù¤òÃúÇ«¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë½êºî¤«¤é¡Ø¤Æ¤¤¤Í¤¤ÌÚ²¼¡Ù¤Î°¦¾Î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤òÈéÆù¤È¼è¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¸µÁÄ¡¦Âç¿©¤¤½÷²¦¤Î¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÎÊüÁ÷Ãæ¤â¡Ô¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Á¤ã¤ó¤Î³ô¤¬¾å¤¬¤ë¡Õ¡Ô¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡Õ¡Ô¥®¥ã¥ëÁ¾º¬¤Î¿©¤¤Êý¤ò¸«½¬¤¨¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¿ô¡£Èà½÷¤Ï¡Ø¤ª¤¤¤·¤½¤¦¡Ù¡Ø¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¸ý¤Î¤Ê¤«¤ò¸«¤»¤º¡¢¤Ò¤È¸ý¤ÎÎÌ¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÈþ³Ø¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡²¿¤´¤È¤â¡È¸«¤»Êý¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤¤¤Þ¡¢¿©¤ÙÊý¤Ë¤â¥×¥í°Õ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¼¡¼¡£