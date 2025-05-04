ÃË¤«¤é¸«¤Æ¡Ö¤¤¤¤½÷¤À¤Ê¡Ä¡×¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§£µ¥Ñ¥¿¡¼¥ó
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃËÀ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤½÷¤À¤Ê¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤À¡×°Ê¾å¤Ë´ò¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò»²¹Í¤Ë¡¢¡ÖÃË¤«¤é¸«¤Æ¡Ø¤¤¤¤½÷¤À¤Ê¡Ä¡Ù¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Ûµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤
¡Ö»¡¤·¤¬¤¤¤¤»Ò¤Ã¤Æ¸¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê½÷À¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾ì¤¬²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤ÎÀÊ¤Ç¤â¡¢¶õ¤¤¤¿¥°¥é¥¹¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤Ë¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤ë½÷À¤ÏÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏÆ»¤Ë¤½¤Î¥¥ã¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú£²¡ÛÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Â®¤¯¡¢Åö°ÕÂ¨Ì¯¤Ê¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤Ç¤¤ë
¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÀäÌ¯¤ËÊÖ¤»¤ë¿Í¤Ï¡Ø¥Ç¥¤ë½÷¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢²ñÏÃ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«»ö¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë½÷À¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÃËÀ¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¸¤¹¤®¤ë½÷¡×¤ä¡ÖÍý¶þ¤Ã¤Ý¤¤½÷¡×¤ò·ù¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÃ¯¤«¤ËÕ»¤Ó¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤
¡ÖÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃúÇ«¤ÊÊª¹ø¤ÇÀÜ¤¹¤ë½÷À¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿Í¡×¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í³Ê¤ä¥â¥é¥ë¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¸ÀÆ°¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°ÍÉ¤»¤º¡¢¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë½÷¤Î¿Í¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿»ö¤Ë¤â¹²¤Æ¤º¡¢²º¤ä¤«¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë½÷À¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤Æ¤â¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤ËÁû¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÃËÀ¤«¤éÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÈþ³Ø¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¥à¡¼¥É¤äÎ®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿Ä¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢°ìÌ£°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤Ë´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤é¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é»î¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¶ÌÀî¤¤ß¤«¡Ë
¡Ú£±¡Ûµ¤ÇÛ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤¤
¡Ö»¡¤·¤¬¤¤¤¤»Ò¤Ã¤Æ¸¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ë¤³¤ä¤«¤Ê½÷À¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¾ì¤¬²Ú¤ä¤®¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö´¶¤¸¤¬¤¤¤¤¿Í¡×¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£°û¤ß²ñ¤Ê¤É¤ÎÀÊ¤Ç¤â¡¢¶õ¤¤¤¿¥°¥é¥¹¤Ë¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤ê¡¢¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤Ë¤â¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤ë½÷À¤ÏÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÃÏÆ»¤Ë¤½¤Î¥¥ã¥é¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö²¿¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤âÀäÌ¯¤ËÊÖ¤»¤ë¿Í¤Ï¡Ø¥Ç¥¤ë½÷¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢²ñÏÃ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«»ö¤ËÀ®Î©¤µ¤»¤ë½÷À¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ÎÃËÀ¤«¤é°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¸¤¹¤®¤ë½÷¡×¤ä¡ÖÍý¶þ¤Ã¤Ý¤¤½÷¡×¤ò·ù¤¦¸þ¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¹¤®¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡ÛÃ¯¤«¤ËÕ»¤Ó¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤
¡ÖÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃúÇ«¤ÊÊª¹ø¤ÇÀÜ¤¹¤ë½÷À¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿Í¡×¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿Í³Ê¤ä¥â¥é¥ë¤Î°Õ¼±¤¬¹â¤¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Æü¤´¤í¤«¤é¸ÀÆ°¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ú£´¡Û²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÆ°ÍÉ¤»¤º¡¢¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë½÷¤Î¿Í¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢²¿»ö¤Ë¤â¹²¤Æ¤º¡¢²º¤ä¤«¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë½÷À¤Ï¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤ò»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¤Ã¤Æ¤â¥Ò¥¹¥Æ¥ê¥Ã¥¯¤ËÁû¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢¼þ°Ï¤ÎÃËÀ¤«¤éÁ¢Ë¾¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¡Ö¼«Ê¬¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÖÆÈÆÃ¤ÎÈþ³Ø¤¬¤¢¤ë½÷À¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¥à¡¼¥É¤äÎ®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¿Ä¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¤Ï¡¢°ìÌ£°ã¤¦Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ã±¤Ë´ñÈ´¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¤ê¡¢²á·ã¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤¤¤¯¤Ê¤é¥»¥ó¥¹¤Î¤è¤µ¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤°¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é»î¤·¡¢¤È¤¤Ë¤Ï½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¡Ö¤¤¤¤½÷¡×¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ê¶ÌÀî¤¤ß¤«¡Ë