¶Í»³¾È»Ë¡ß½Å²¬Âçµ£¡ßÆ£°æÎ®À±¤¬ÌÀ¤«¤¹¡¢¥Áー¥à±ßËþ¤ÎÈë·í¡¡WEST.¤Ï¡ÖÌîÊü¤·¤¬»÷¹ç¤¦¡×
¡¡WEST.¤Î7Ì¾¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£-¥¹¥Ñ¥¤¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤í¤Æ¤Þ¤¹¡¾¡Ù¤¬5·î2Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¡Ù¥¢¥¯¥·¥ç¥óËþºÜ¤ÎËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¶ÈÌ³¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¤òÈëÌ©Î¢¤Ë½èÍý¤ò¤¹¤ë²ñ¼Ò°÷¡¦ÄÌ¾Î¡ÖÎ¢¼Ò°÷¡×¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¾Ð¤¤¤¢¤ê¡¢¤À¤Þ¤·¹ç¤¤¤¢¤ê¡¢¿Í¾ð¤¢¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£¡£Î¢¼Ò°÷¤¿¤Á¤ÏÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß·úÀß¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼ÒÄ¹¤«¤é¥·¥ã¥Ã¥¿ー¾¦Å¹³¹¤ò¼è¤ê²õ¤¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ÆÀøÆþ¤¹¤ë¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ò¤Ç¤âÆ±¤¸¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò»ý¤ÄÎ¢¼Ò°÷¤é¤¬¾¦Å¹³¹¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡£ºîÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤é¤·¤¤·ã¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È¥É¥¿¥Ð¥¿´î·à¡¢¤½¤³¤Ë¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤Þ¤Ç²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î½Å²¬Âçµ£¡¢¶Í»³¾È»Ë¡¢Æ£°æÎ®À±¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡£Ìò¤Ø¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢»£±ÆÃæ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢WEST.¤Î7Ì¾¤Î¥Áー¥à±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ê±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë
¡ü¡ØÎ¢¼Ò°÷¡£¡Ù¤Ï10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿±Ç²è
――±Ç²è²½¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶Í»³¾È»Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¶Í»³¡Ë¡§7¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢µ×¡¹¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£ËÍ¤é¤¬¾®¤µ¤¤¤È¤¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÜÅì¡ÊÅì°ìÏº¡Ë¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½Å²¬Âçµ£¡Ê°Ê²¼¡¢½Å²¬¡Ë¡§WEST.¤ÈÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£°æÎ®À±¡Ê°Ê²¼¡¢Æ£°æ¡Ë¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£7¿Í¤Î¤¤¤¤¶õµ¤´¶¡¢7¿Í¤ä¤«¤é¤³¤½¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¶Í»³¡§ÀÎ¡¢V6¤µ¤ó¤äÍò¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷½Ð±é¤Î±Ç²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´Ñ¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡¢ÀèÇÚ¤é¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¶¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤½¤ÎÅÚÉ¶¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤È¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ7¿Í¤Ç¼ê¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤È½õ¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿±Ç²è¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å²¬¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£Ä¹¤¯Â³¤±¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ë½ä¤ê¹ç¤¨¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡£
――¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶Í»³¡§ËÍ¤¬±é¤¸¤¿±ã¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÄÌ¤ê±ã²ñ¤´¤È¤¬¾å¼ê¤Ê¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿Í¤ò¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢°ìÉ¤¥ª¥ª¥«¥ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ëÌò¤Ç¤¹¡£¤³¤Î7¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÍ£°ì¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ßÌò¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£°ì¸«¥¯ー¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤Í×ÁÇ¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ÆÆñ¤·¤¤Ìò¤Ç¤·¤¿¡£
½Å²¬¡§ÍÛ°ìÏº¤ÏÇ®·ìÃË¤È¤¤¤¦¤Ù¤Ìò¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÁ´°÷¥¥ã¥é¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ñ¥ïーÉé¤±¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¡¢ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£
Æ£°æ¡§¥Á¥ã¥é¤È¤¤¤¦Ìò¤Ï¡¢¡ÊÃæ´Ö¡Ë½ßÂÀ¤¬±é¤¸¤¿¥¸¥ó¤Î¤³¤È¤ò¿òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤Ç¤¹¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¡È°¦¤¹¤Ù¤¥¢¥Û¡É¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Í»³¡§¥Á¥ã¥é¤Ï¿Í°ìÇÜ¡¢À¼Âç¤¤«¤Ã¤¿¤è¤Ê¡£ÉáÃÊ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ý¿ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ë¹½¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤Ï°ã¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥¸¥ó¤È¤Î¥³¥ó¥Ó´¶¤¬¶¯¤¯¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¿òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â´Ñ¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¤â¤í¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å²¬¡§ÉáÃÊ¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Æ£°æ¡§¤¿¤·¤«¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Æ³¤Êý¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶Í»³¡§¤¢¤È¡¢½ßÂÀ¤¯¤ó¤âWEST.¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ßÂ¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ü¥±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£ÉáÃÊ¤È°ã¤¦¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÆ£°æ¤ÈÃæ´Ö¤¬¡Ë2¿Í¤Ç¥»¥ê¥Õ²ó¤·¤Æ¤ë¤È¤¤â¤º¤Ã¤ÈÌ¡ºÍ¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡£
Æ£°æ¡§¤½¤ì¤«¤é¡¢º£²ó¥¸¥ó¤¬¥¥ã¥éÅª¤Ë1ÈÖ¶¯¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ê¤Î¤â¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥Ñ¥ïー·Ï¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë·Ï¤Î¡£¡Ö½ßÂÀ¤¬¶¯¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Í»³¡§¤½¤ì¤«¤é¡¢Ìò¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾®Âí¡ÊË¾¡Ë¤¬°ìÃÊ¤ÈÁá¤¯¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Î»Ò¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡ÖÇËÅ·¹Ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¿Í°ìÇÜ¿¿ÌÌÌÜ¤ä¤Ê¤Ã¤Æ¡£
½Å²¬¡§¤¢¤È茺¤Á¤ã¤ó¡Ê茺ÅÄ¿òÍµ¡Ë¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ð¤º¤Ë¸À¤¦¤È¥¢¥Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¾ÜÉß¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥Û¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë½Í¡¹¤È¤·¤¿¥¢¥Û¤Ç¡Ä¡Ä¡£
Æ£°æ¡§ÎÜÅì¤µ¤ó¤âºÇ½é¤ÎËÜÆÉ¤ß¤Î¤È¤¤Ë¡Ö茺¤Á¤ã¤ó¤ÏÃ¸¡¹¤È¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î茺¤Á¤ã¤ó¤Î1ÌÌ¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶Í»³¡§²¶¤é¤Ï¡¢茺ÅÄ¤È¤¤¤¹¤®¤ÆËãáã¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤é¤Ü¤½¤Ã¤È¸À¤¦¤³¤È¤¬Åª¤ò¼Í¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
ーー»£±ÆÃæ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Å²¬¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ£°æ¡§¤½¤ì¤¾¤ì¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÀ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤Í¡£¥Õ¥ë¥Ñ¥ïー¤Î¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¶Í»³¡§¤¢¤È¡¢¤¹¤´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»£±Æ¤Ç1¿Í¤À¤±»Ä¤µ¤ì¤¿Æü¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¡¢±ã¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤È¥Ð¥È¥ë¤¹¤ë¥·ー¥ó¤ÎÆü¤Ë¡¢Â¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î»£±Æ¤¬Í¼Êý¤¯¤é¤¤¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤¢¤È3»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´°÷¤¬¥µ¥Ã¤È¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤·¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤«¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡£
½Å²¬¡§¤¤¤ä¡¢°ì½Ö»×¤Ã¤¿¤è¡£¥á¥¤¥¥ó¥°¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¾È»Ë¤¬½ª¤ï¤ë¤Î¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤»£¤ì¹â¤ä¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤Þ¤¢¡¢»×¤¤¤Ê¤¬¤é¥á¥¤¥¯Íî¤È¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡£
Æ£°æ¡§¤¤¤¤°ÕÌ£¤Çµ¤¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â¡¢7¿Í¤Î¤¤¤¤¶õµ¤´¶¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£
¶Í»³¡§¤Ê¤ó¤«¤¤¤¤¤Õ¤¦¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤Ê¡£
――¥á¥ó¥Ðー°Ê³°¤Î¶¦±é¼Ô¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¤Í¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡©
¶Í»³¡§ÃÝÃæÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
Æ£°æ¡§ËÍ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤´°ì½ï¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ñ¤Ã¤¿½éÆü¤Ë¸å¤í¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê»É¤¹¥Þ¥Í¤ò¤·¤Æ¤¤Æ¡Ö¤¤¤Þ¡¢»à¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤¦¤±¤É¡£
¶Í»³¡¦½Å²¬¡§¤¢¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢¤ä¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
Æ£°æ¡§¤¨!?¡¡¤Ê¤ó¤Ç²¶¤À¤±¡£
¶Í»³¡§¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤È¥é¥Ã¥×Ê¹¤¤¤Æ¤Ï¤Ã¤¿¤·¡¢°ìÊý¤ÇËÜÈÖ¤ÏÄù¤á¤Æ¤¯¤ë¤·¡£
Æ£°æ¡§°áÁõ¤â¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ä¤ó¡¢ÃÝÃæ¤µ¤ó¡£
¶Í»³¡§¤¢¤ì¡¢»äÊª¤é¤·¤¤¤è¡£
½Å²¬¡§¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ê¤é¤³¤ì¤¬¹ç¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ²È¤«¤é¤â¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤Ç¡£
¶Í»³¡§¤¤¤ä¡¢¤¨¤°¤¤¡£Æ£¸¶µª¹á¤µ¤ó¤âÁ´Éô¼«Á°¤ÎÉþ¤ä¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤·¡£ÀèÇÚÊý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Ï¤ë¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Áー¥à±ßËþ¤ÎÈë·í¤Ï¡ÈÄø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¡É
――Âçºå¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÃÏÊý¤Ç¥í¥±¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢»×¤¤½Ð¿¼¤¤¾ì½ê¤Ï¡©
½Å²¬¡§µ×¡¹¤ËÂçºå¤Ç¥í¥±¤ò¤·¤¿»þ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢Âçºå¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬¼ã´³°ú¤¤¤Æ¤¿¤ï¡£
¶Í»³¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£ÅÚ¼ê±è¤¤¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤ë¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡×¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¤À¼¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤¿¤Ê¡£
½Å²¬¡§²¶¤â¤µ¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡ÖSixTONES¤ä¡ª¡¡SixTONES¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ö¤¤¤ä¡¢WEST.¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤¿¤é¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«WEST.¤«¡£¤½¤ä¤½¤ä¡¢¤Û¤ó¤ÇSixTONES¤ä¤ó¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¤â¤¦1ÃÊ³¬¥Ü¥±¤Æ¤¯¤ë¤ª¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¤¤¿¤ï¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ü¥±¤Æ¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î³Ð¤¨¤Æ¤ë¡£
Æ£°æ¡§²¶¤Ï¡¢¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢Äê¿©²°¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¡£7¿Í¤Ç»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶õ¤»þ´Ö¤¢¤ë»þ¤Ï·ë¹½Ä¹¤¯¤Æ¡£
¶Í»³¡§¤´¤Ï¤ó²°¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤ÐÃ¯¤«Ã´¡¹ÌÍ¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡©¡¡²¶¡¢¤Ï¤¸¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ÖºòÆü¤Î¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¡×¤Ã¤Æ¤´¼ç¿Í¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡£¤¿¤Ö¤óÁ°¤ÎÆü¤ËWEST.¤ÎÃ¯¤«¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤ä¤±¤É¡£
½Å²¬¡§¤½¤ì²¶¤«¤â¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤º¤Ã¤È²£¤Ë¤¤¤Ï¤ë¤ó¤è¤Ê¡£
¶Í»³¡§¤½¤¦¤½¤¦¡ª¡¡¡ÖÃ´¡¹ÌÍ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Ï～¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢²£¤Ç¤·¤ã¤Ù¤êÂ³¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤ª¤â¤í¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£
――Àè¤Û¤É¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢7¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤ºîÉÊ¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒWEST.¤Î¥Áー¥à±ßËþ¤ÎÈë·í¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶Í»³¡§Äø¤è¤¤µ÷Î¥´¶¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¯¤Ã¤Ä¤¯¤Ç¤â¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÎ¥¤ì¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢ÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¡£¥Ç¥Ó¥åーÁ°´Þ¤á¤¿¤é20Ç¯¶á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤Ê¤È¡£
½Å²¬¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤Ä¤«¤ºÎ¥¤ì¤º¤è¤Ê¡£
Æ£°æ¡§¤Õ¤¶¤±¤Æ¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢´ðËÜ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç²¿¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£
¶Í»³¡§¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
Æ£°æ¡§¤À¤«¤é°Õ³°¤È»Å»ö¤Ç²ñ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢³Ú²°¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬²¶¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«Á³¤ä¤±¤É¡¢Â¾¤«¤é¸«¤¿¤éÄÁ¤·¤¤¤È¤«¤â¤¢¤ë¤«¤â¤Í¡£
½Å²¬¡§¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ß¤¿¤¤¤Ê²ñÏÃ·à¤Ç¤Ï¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Á³ÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¤á¤Ã¤Á¤ãÁý¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¶Í»³¡§´ÆÆÄ¤¬ÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÎMC¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡ª¡×¤Ã¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤é¤â¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤«¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ê～¡£
Æ£°æ¡§10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º¤ä¤Í¤ó¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¿¡£
½Å²¬¡§¥«¥á¥é²ó¤µ¤ì¤¿¤é¤¢¤«¤ó¤Î¤è¡£
¶Í»³¡§WEST.¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÌîÊü¤·¤¬»÷¹ç¤¦¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÊÊ¸¡á±÷¤¢¤ê¤µ¡Ë