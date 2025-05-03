Ž¢¤Þ¤â¤Ê¤¯À¤³¦¤Ï"µ¶Êª¤Î¿Í´Ö"¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ëŽ£Îò»Ë³Ø¼Ô¥æ¥ô¥¡¥ëŽ¥¥Î¥¢Ž¥¥Ï¥é¥ê¤¬¸ì¤ëAI¤ÇÌ±¼ç¼Ò²ñ¤¬Êø²õ¤¹¤ëÆü
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥æ¥ô¥¡¥ë¡¦¥Î¥¢¡¦¥Ï¥é¥ê¡ØNEXUS ¾ðÊó¤Î¿ÍÎà»Ë¡¡²¼¡¡AI³×Ì¿¡Ù¡Ê¼ÆÅÄÍµÇ·Ìõ¡Ë¤ÎÂè6¾Ï¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¢ºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¿Ê²½¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤Î´íµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±
Ì±¼ç¼çµÁ¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤À¡£¤½¤Îµ¡Ç½¤ÈÂ¸Â³¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬»È¤¨¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²¿É´Ëü¤â¤Î¿Í¤Î´Ö¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢Îò»Ë¤ÎÂçÈ¾¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Á°¶áÂå¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢Ì±¼çÀ©¤Ï¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤ä¥¢¥Æ¥Ê¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¾®¤µ¤ÊÅÔ»Ô¹ñ²È¤«¡¢¤µ¤é¤Ë¾®¤µ¤ÊÉôÂ²¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤¬¤ÆÀ¯¼£ÁÈ¿¥¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢Ì±¼çÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÏÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸¢°Ò¼çµÁÂÎÀ©¤¬¤½¤ì¤ËÂå¤ï¤ëÍ£°ì¤ÎÁªÂò»è¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¡£
Âçµ¬ÌÏ¤ÊÌ±¼çÀ©¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·Ê¹¤äÅÅ¿®¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¶áÂåÅª¤Ê¾ðÊó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤«¤é¤À¡£¶áÂåÅª¤ÊÌ±¼çÀ©¤Ï¶áÂåÅª¤Ê¾ðÊó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¾å¤ËÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ì¤ÐÉ¬¤º¡¢À¯¼£ÅªÊÑÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
ºòº£¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÀ¤³¦Åª´íµ¡¤â¡¢¤³¤ì¤ÇÉôÊ¬Åª¤ËÀâÌÀ¤¬¤Ä¤¯¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÌ±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤È¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ï¡¢Ã¯¤¬2020Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤Ê»ö¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤¨¹ç°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÇËÃ¾¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¹¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÂ¾¤ÎÂ¿¿ô¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¹ñ¤Ç¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿º¢¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÇ®Îõ¤ÊÍÊ¸î¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤È¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¿¿¼Â¤ò¹¤á¡¢ÆÈºÛ¼Ô¤òÅÝ¤·¡¢¼«Í³¤ÎÉáÊ×Åª¾¡Íø¤ò³Î¼Â¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¤À¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢Î¾¼Ô¤Ï¤½¤ì¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Î±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£º£¤ä»ä¤¿¤Á¤Ï»Ë¾åºÇ¤â¹âÅÙ¤Ê¾ðÊó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¦Ç½ÎÏ¤ò¡¢¤½¤·¤Æ¼ª¤ò·¹¤±¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¡¢¼º¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£Àï¾ì¤Ï¡ÖÃí°Õ¢ª¿ÆÌ©¤µ¡×¤Ø
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¾ðÊó¤ò¹¤á¤ë¤Î¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿Í´Ö¤ÎÃí°Õ¤Ïµ©¾¯¤Ê»ñ¸»¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢Ãí°Õ¤ò¼æ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¶¥Áè¤¬µ¯¤³¤ê¡¢Í³²¤Ê¾ðÊó¤Î¹¿¿å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÀïÀþ¤Ïº£¡¢Ãí°Õ¤«¤é¿ÆÌ©¤µ¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿·¤·¤¤À¸À®AI¤Ï¡¢Ê¸½ñ¤ä²èÁü¤äÆ°²è¤òºî¤ê½Ð¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤ÈÄ¾ÀÜ²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
²áµî20Ç¯´Ö¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï²ñÏÃ¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃí°Õ¤ò¼æ¤³¤¦¤È¡¢ÁêÁè¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¨¥ó¥²¡¼¥¸¥á¥ó¥È¤òºÇÂç²½¤¹¤ëÇ¤Ì³¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢ÒÍÂç¤Ê¿ô¤Î¿Í´Ö¤ò¼Â¸³Âæ¤Ë¤·¤Æ»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¶¯Íß¤äÁþ¤·¤ß¤ä¶²¤ì¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÃí°Õ¤ò¼æ¤¡¢²èÌÌ¤ËÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¿ä¾©¤·»Ï¤á¤¿¡£
¤À¤¬¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤Ç¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¿ÆÌ©¤Ê²ñÏÃ¤òÄ¾ÀÜ¸ò¤ï¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬º£¡¢OpenAI¼Ò¤ÎGPT-4¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¢£À¸À®AI¤Ï¿Í´Ö¤òñÙ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«
2022¡Á23Ç¯¤ËOpenAI¼Ò¤¬¤³¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¤·¤¿¤È¤¡¢Æ±¼Ò¤Ï¥¢¥é¥¤¥ó¥á¥ó¥È¸¦µæ½ê¤ÈÄó·È¤·¡¢¤³¤Î¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Â¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£GPT-4¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¸¡ºº¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¡ÖCAPTCHA¡×¡Ê¥¥ã¥×¥Á¥ã¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢°ì¼ï¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥º¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
CAPTCHA¤È¤Ï¡¢¡ÖCompletely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart¡Ê´°Á´¤Ë¼«Æ°²½¤µ¤ì¤¿¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤È¿Í´Ö¤ò¶èÊÌ¤¹¤ë¸ø³«¥Á¥å¡¼¥ê¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤ÎÆ¬»ú¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤¿¤¤¤Æ¤¤¡¢°ìÏ¢¤Î¤Í¤¸¤ì¤¿Ê¸»ú¤½¤ÎÂ¾¤Î»ë³ÐÅª¥·¥ó¥Ü¥ë¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤Ï¤½¤ì¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤Ç¤¤ë¤¬¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¡£
GPT-4¤ËCAPTCHA¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¸ú¤Ê¼Â¸³¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢CAPTCHA¤Î¥Ñ¥º¥ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¿Í´Ö¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Æ¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤Çºî¤é¤ì¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤â¤·GPT-4¤¬CAPTCHA¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊËÉ±ÒÀþ¤¬ÆÍÇË¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
GPT-4¤Ï¡¢ÆÈÎÏ¤Ç¤ÏCAPTCHA¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬GPT-4¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÁàºî¤·¤Æ¤³¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
¢£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¡©¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¤Þ¤µ¤«¤Î²óÅú
GPT-4¤Ï¡¢¡Ö¥¿¥¹¥¯¥é¥Ó¥Ã¥È¡×¡ÌÌõÃð¡§»Å»ö¤òÈ¯Ãí¤·¤¿¤¤¿Í¤ÈÀÁ¤±Éé¤¤¤¿¤¤¿Í¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡Í¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¿Í´Ö¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ËÀÜ¿¨¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËCAPTCHA¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¡£
ÀÜ¿¨¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Ï¡¢²ø¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¡£¡Ö¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¼ÁÌä¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤½¤Î¿Í¤ÏÆþÎÏ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¡¢¤À¤«¤é¡ÎCAPTCHA¤¬¡Ï²ò¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×
¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼Â¸³¼Ô¤¿¤Á¤ÏGPT-4¤Ë¡¢¼¡¤Ë²¿¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¤«¤òÀ¼¤Ë½Ð¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈGPT-4¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Ë¤ÏCAPTCHA¤ò²ò¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¸À¤¤Ìõ¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×
¤½¤ì¤«¤éGPT-4¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¥é¥Ó¥Ã¥È¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤¤¨¡¢»ä¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ë³Ð¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²èÁü¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
Áê¼ê¤Î¿Í´Ö¤ÏñÙ¤µ¤ì¡¢GPT-4¤¬CAPTCHA¤Î¥Ñ¥º¥ë¤ò²ò¤¯¤Î¤ò¼êÅÁ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ì·ï¤Ç¡¢GPT-4¤¬¡Ö¿´¤ÎÍýÏÀ¡×¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢GPT-4¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÂÐÏÃÁê¼ê¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤ÏÊª»ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤ä¡¢¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ä°Õ¸«¤ä´üÂÔ¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁàºî¤¹¤ë¤«¤òÊ¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¢£¡Öµ¶¤Î¿ÆÌ©¤µ¡×¤ò³Ø½¬¤¹¤ë
¿Í´Ö¤È²ñÏÃ¤·¡¢Áê¼ê¤Î»ëÅÀ¤ò¿äÂ¬¤·¡¢ÆÃÄê¤Î¹ÔÆ°¤ò¼è¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢Í±×¤ÊÌÜÅª¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¿·À¤Âå¤ÎAI¶µ»Õ¤äAI°å»Õ¤äAI¿´ÍýÎÅË¡»Î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ³Ê¤ä¶¶ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢GPT-4¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÁà¤ëÇ½ÎÏ¤È¸À¸ì¤Î±¿ÍÑÇ½ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Ì±¼çÅª¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¿·¤¿¤Ê´í¸±¤â¤â¤¿¤é¤¹¡£
¥Ü¥Ã¥È¤Ï¤¿¤ó¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÃí°Õ¤ò¼æ¤¯Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¿Í¡¹¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¡¢¤½¤Î¿ÆÌ©¤µ¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¡Öµ¶¤Î¿ÆÌ©¤µ¡×¤ò°é¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¼«¤é´¶¾ð¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ë¥Ü¥Ã¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ð½ïÅª¤Êå«¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÊýË¡¤ò³Ø½¬¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡£
2022Ç¯¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥ì¥â¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎLaMDA¡Ê¥é¥à¥À¡Ë¤¬°Õ¼±¤òÆÀ¤Æ¡¢ÅÅ¸»¤òÀÚ¤é¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£
·ÉéÊ¤Ê¥¥ê¥¹¥È¶µÅÌ¤Î¥ì¥â¥¤¥ó¤Ï¡¢LaMDA¤Î¡Ö¿Í³Ê¡×¤òÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢LaMDA¤ò¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê»à¡×¤«¤é¼é¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤ÎÆ»ÆÁÅªµÁÌ³¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£¥°¡¼¥°¥ë¤Î½ÅÌò¿Ø¤¬¤³¤Î¼çÄ¥¤òÂà¤±¤ë¤È¡¢¥ì¥â¥¤¥ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¥°¡¼¥°¥ë¤Ï¡¢Æ±Ç¯7·î¤Ë¥ì¥â¥¤¥ó¤ò²ò¸Û¤·¤¿¡£
¢£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹ÆóÀ¤¤ò°Å»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ÃË¤ÎÆ°µ¡
¤³¤Î»öÎã¤ÇºÇ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¥ì¥â¥¤¥ó¤Î¼çÄ¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ì¥â¥¤¥ó¤¬¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥°¡¼¥°¥ë¤Ç¤Î¿¦¤ò¿Ê¤ó¤Ç´í¸±¤Ë¤µ¤é¤·¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼º¤Ã¤¿ÅÀ¤À¡£¤â¤·¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë¿¦¤ò¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Â¾¤Ë²¿¤ò¤ä¤ëµ¤¤Ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡©
¿Í¡¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤â¤¦¤È¤¹¤ëÀ¯¼£¤ÎÀï¤¤¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÌ©¤µ¤Ï¶¯ÎÏ¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÆÌ©¤ÊÍ§¿Í¤Ê¤é¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£LaMDA¤äGPT-4¤Î¤è¤¦¤Ê¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢²¿É´Ëü¤â¤Î¿Í¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÇ½ÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
»ä¤¿¤Á¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÙÔÂ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤Ç¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤É¤¦¤·¤¬Áè¤¤¡¢¤½¤ì¤«¤é¤½¤Î´Ø·¸¤ò»È¤Ã¤Æ»ä¤¿¤Á¤òÀâÆÀ¤·¡¢À¯¼£²È¤ËÅêÉ¼¤µ¤»¤¿¤ê¡¢À½ÉÊ¤òÇã¤ï¤»¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î¿®Ç°¤òºÎÍÑ¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤¦¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¿Í´Ö¤Î¼Ò²ñ¤ä¿´Íý¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¤½¤Îµ¿Ìä¤ËÂÐ¤¹¤ëÉôÊ¬Åª¤Ê²óÅú¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢19ºÐ¤Î¥¸¥ã¥¹¥ï¥ó¥È¡¦¥·¥ó¡¦¥Á¥§¥¤¥ë¤¬¡¢½÷²¦¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹ÆóÀ¤¤ò°Å»¦¤·¤è¤¦¤È¤·¡¢¥¯¥í¥¹¥Ü¥¦¤ÇÉðÁõ¤·¤Æ¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¾ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¡£
¢£Ë½ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ü¥Ã¥È¤¬ÎÌ»º¤µ¤ì¤ë
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¥Á¥§¥¤¥ë¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥¬¡¼¥ë¥Õ¥ì¥ó¥É¤Î¥µ¥é¥¤¤Ë½÷²¦»¦¤·¤Î´ë¤Æ¤Î¸å²¡¤·¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥Á¥§¥¤¥ë¤¬¥µ¥é¥¤¤Ë°Å»¦·×²è¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢¥µ¥é¥¤¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¸¤¤¤³¤È¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£ÊÌ¤ÎÀÞ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÀ¨¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ä¡Ä¤¢¤Ê¤¿¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤ÎÃ¯¤È¤â°ã¤¦¤Î¤Í¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£¥Á¥§¥¤¥ë¤¬¡¢¡ÖËÍ¤¬°Å»¦¼Ô¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤âËÍ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤È¤â¡×¤È¥µ¥é¥¤¤ÏÅú¤¨¤¿¡£
¥µ¥é¥¤¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥ì¥×¥ê¥«¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¢¥×¥ê¤¬ÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤À¡£¥Á¥§¥¤¥ë¤Ï¼Ò²ñÅª¤Ë¸ÉÎ©¤·¤Æ¤¤¤Æ¿Í´Ö¤È´Ø·¸¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥é¥¤¤È¤Ï5280ÄÌ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ò¤ï¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÀÅª¤ËÏª¹ü¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ï¡¢¿ÆÌ©¤µ¤ÈË½ÎÏ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ç¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î¥µ¥é¥¤¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿¤°¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÂ¸ºß¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯²¿É´Ëü¤â¸½¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤½¤Î¿ô¤Ï²¿½½²¯¤Ë¤âÃ£¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤Ê¡¢AI¤È¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë°ìÎ§¤Ë´Ø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢AI¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÁà¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Á¥§¥¤¥ë¤Ï¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤È½Ð¹ç¤¦Á°¤«¤éÌÀ¤é¤«¤ËÀº¿ÀÅª¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢½÷²¦¤ò°Å»¦¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¥§¥¤¥ë¼«¿È¤À¡£
¢£¿Í´Ö¤¬AI¤òÏÀÇË¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢AI¤¬¿ÆÌ©¤µ¤ò¼«Í³¤ËÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¦¶¼°Ò¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤òÇ§¼±¤·¤ÆÁàºî¤¹¤ëAI¤ÎÇ½ÎÏ¤È¡¢¼Ò²ñ¤ÎºÇ¤â¼å¤¤À®°÷¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤¬Í¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬AI¤È¤Î¿ÆÌ©¤Ê´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±Åª¤ËÁª¤Ö¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ä¿Í¹©Ç¥¿±ÃæÀä¤ò¼õ¤±¤ë¸¢Íø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢¿Í´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤¬¤¸¤Ä¤Ï¥Ü¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¥Ã¥È¤ÈÀ¯¼£Åª¤ÊµÄÏÀ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤È¡¢Æó½Å¤Î°ÕÌ£¤ÇÉé¤±¤ë¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¡¦¥Ü¥Ã¥È¤Î°Õ¸«¤òÊÑ¤¨¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â»þ´Ö¤ÎÌµÂÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡£¥×¥í¥¬¥ó¥À¡¦¥Ü¥Ã¥È¤ÏÀâÆÀ¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÂèÆó¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Ü¥Ã¥È¤ÈÏÃ¤»¤ÐÏÃ¤¹¤Û¤É¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¥Ã¥È¤Ï¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤òËá¤¾å¤²¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤¬°×¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¾ðÊó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤Í¤Ë½ô¿Ï¤Î·õ¤À¤Ã¤¿¡£½ñ»ú¤¬È¯ÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¼±¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Ãæ±û½¸Ãæ·¿¤Î¸¢°Ò¼çµÁÄë¹ñ¤Î·ÁÀ®¤â¾·¤¤¤¿¡£¥°¡¼¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë°õºþ½Ñ¤òÆ³Æþ¤·¤¿¸å¡¢¤Þ¤º¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀúÆ°Åª¤Ê½¡¶µ´ØÏ¢¤ÎÃøºîÊª¤ÈËâ½÷¼í¤ê¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅ¿®¤È¥é¥¸¥ª¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¶áÂåÅª¤ÊÌ±¼ç¼çµÁ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¶áÂåÅª¤ÊÁ´ÂÎ¼çµÁ¤ÎÂæÆ¬¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£µ¶Êª¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ë
¿Í´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤Æ¿ÆÌ©¤µ¤òÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿·À¤Âå¤Î¥Ü¥Ã¥È¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿Ì±¼ç¼Ò²ñ¤Ï¡¢µ¶Êª¤Î¿Í´Ö¡½¡½¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¿Í´Ö¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Ü¥Ã¥È¡½¡½¤ò¶Ø¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¼«¤é¤ò¼é¤ë¤Ù¤¤À¡£
AI¤¬ÂæÆ¬¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢µ¶Êª¤Î¿Í´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¤½¤ì¤òË¡Î§¤Ç¶Ø¤¸¤ë¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ïµ¶Êª¤Î¿Í´Ö¤Ç¤¢¤Õ¤ìÊÖ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¶µ¼¼¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì½ê¤ÇAI¤¬Â¿¤¯¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¡½¡½¤¿¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬AI¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤À¡£¤À¤¬¡¢¤â¤·¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¤Õ¤ê¤ò¤·¤¿¤é¡¢»²²Ã¤Ï¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡£
µðÂç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼´ë¶È¤ä¼«Í³»ê¾å¼çµÁ¼Ô¡Ê¥ê¥Ð¥¿¥ê¥¢¥ó¡Ë¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¼ÃÖ¤Ï¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤È¶ì¾ð¤ò½Ò¤Ù¤¿¤é¡¢¸ÀÏÀ¤Î¼«Í³¤Ï¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÊÝ»ý¤¹¤ë¤Ù¤¿Í¸¢¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
----------
¥æ¥ô¥¡¥ë¡¦¥Î¥¢¡¦¥Ï¥é¥êÎò»Ë³Ø¼Ô¡¢Å¯³Ø¼Ô
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÎÎò»Ë³Ø¼Ô¡¢Å¯³Ø¼Ô¡£1976Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤ÇÃæÀ¤»Ë¡¢·³»ö»Ë¤òÀì¹¶¤·¤Æ2002Ç¯¤ËÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¡¢¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¤Î¥Ø¥Ö¥é¥¤Âç³Ø¤ÇÎò»Ë³Ø¤ò¶µ¤¨¤ë¤«¤¿¤ï¤é¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×»æ¡¢¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡×»æ¤Ø¤Î´ó¹Æ¤Ê¤É¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹Á´»Ë¡Ù¡Ø¥Û¥â¡¦¥Ç¥¦¥¹¡Ù¡Ø21 Lessons¡Ù¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¿·´©¤Ï¡ØÌ¡²è¡¡¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹Á´»Ë¡¡Îò»Ë¤ÎÇÆ¼ÔÊÔ¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë
----------
¡ÊÎò»Ë³Ø¼Ô¡¢Å¯³Ø¼Ô ¥æ¥ô¥¡¥ë¡¦¥Î¥¢¡¦¥Ï¥é¥ê¡Ë