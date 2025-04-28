¥¹¥Ð¥ë¿··¿¡Ö¡È2Îó5¿Í¾è¤ê¡ÉSUV¡×È¯É½¡ª ÎòÂå½é¤Î¡Ö¡È¿åÊ¿ÂÐ¸þ¡É¥Ñ¥ï¥È¥ì¡×¡õ¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¡Ö¹ë²ÚÆâÁõ¡×¤¢¤ê¡ª ¡Ö¥ê¥Ã¥¿¡¼21¥¥íÄ¶¤¨¡×¤ÎÄãÇ³Èñ¤âÌ¥ÎÏ¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡©
¥¹¥Ð¥ë¿··¿Ž¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼Ž£¤ÎºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¡©
¡¡2025Ç¯4·î17Æü¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ÏÂè6À¤Âå¤È¤Ê¤ë¿··¿¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤ª¡¢Àè¹Ô¼õÃí¤ÏÆ±Ç¯4·î3Æü¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢4·î24Æü¤Þ¤Ç¤Î¼õÃíÂæ¿ô¤ÏÌó1ËüÂæ¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡·î´ÖÈÎÇä·×²èÂæ¿ô¤Ï2400Âæ¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ìó4ÇÜ°Ê¾å¤ÎÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤ó¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï1997Ç¯2·î¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È°ìÈÖ¹â¤¤¡É¥¹¥Ð¥ë¿··¿¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤Î¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢ºÇÄãÃÏ¾å¹â200mm¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È600mm¤È¤¤¤¦Àß·×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Î²÷Å¬À¤ÈSUV¤ÎÍ¥¤ì¤¿ÁöÇËÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î4WD¤¬»ý¤ÄÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯4·î17Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Âè6À¤Âå¤Î¿··¿¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëËüÇ½À¤òÈ÷¤¨¤¿ÀµÅýÇÉSUV¤Ç¤¹¡£
¡¡Àè¿Ê¤Î°ÂÁ´µ¡Ç½¤Ë¤è¤ë°Â¿´´¶¡¢Í¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î³Ú¤·¤µ¡¢¹â¤¤¼ÂÍÑÀ¤ò¸Ø¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤ÇÀÇ½¤È¼ÂÍÑÀ¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¤Î¡ÖX-BREAK¡×¤È¡ÖPremium¡×¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¡ÖSPORT¡×¤Î3¼ïÎà¤ò´ðËÜ¤È¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖEX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤òÀßÄê¡£Á´6¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¹â²Á¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬¡ÖPremium S¡§HEV EX¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4655mm¡ßÁ´Éý1830mm¡ßÁ´¹â1730mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2670mm¤Ç¡¢Â¾¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤Ê¤É¤ÎÅÉÁõ¤¬¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢Premium¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼ÅÉÁõ¤ä¥·¥ë¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¡£
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ËÆ°¤¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£
¡¡Premium¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼ÅÉÁõ¤ÈÀÚºï¸÷µ±¤ò»Ü¤·¤¿19¥¤¥ó¥Á¥Û¥¤¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Â¸ºß´¶¤È¾å¼Á´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡¢Premium¥°¥ì¡¼¥É¤¬15¼ïÎà¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢X-BREAK¤äSPORT¥°¥ì¡¼¥É¤ËÈæ¤Ù¤ÆÁªÂò»è¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï2Îó¥·¡¼¥È5¿Í¾è¤ê¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤·¡¢¥·¡¼¥È¤ÎÁÇºà¤¬¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢Premium¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤ÏÙû¿å¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÈÙû¿å¥È¥ê¥³¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ê¥Ã¥Ñ¥ì¥¶¡¼¤È¥¦¥ë¥È¥é¥¹¥¨¡¼¥É¤Î¥³¥ó¥Ô¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡õ¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê¥Ö¥é¥¦¥ó¡õ¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¥Ã¥Á¡Ë¤Î2¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹âµé´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢EX¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈX¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡½ÂÂÚ»þ¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥Õ¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥«¡¼¥ÖÁ°¤Ç¤Î¼«Æ°¸ºÂ®µ¡Ç½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤Ê±¿Å¾¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå½é¤È¤Ê¤ë¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Öe-BOXER¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿ºÇ¹â½ÐÎÏ160PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯209Nm¤Î2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ119.6PS¡¦ºÇÂç¥È¥ë¥¯207Nm¤Î¶îÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤ÈÈ¯ÅÅÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥Õ¥¡¥ì¥ó¥·¥ã¥ë¥®¥¢¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÀìÍÑ¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¢¥¯¥¹¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏCVT¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï4WD¡Ê¥¹¥Ð¥ë¤Ç¤ÏAWD¤È¸Æ¾Î¡Ë¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ³Èñ¡ÊWLTC¥â¡¼¥É¡Ë¤Ï21.1km¡¿L¤òµÏ¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÎÍ¥¤ì¤¿´Ä¶ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼ Premium S¡§HEV EX¡×¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï459Ëü8000±ß¤Ç¤¹¡£