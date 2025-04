ゴッホ「星月夜」×日本の情景をアートに！インサイド「オリジナルアートパネル」

インサイドは、ゴッホの「星月夜」と日本の自然や情景を掛け合わせ、画像生成AIを用いて制作したオリジナルアートパネルの先行予約販売を、応援購入サイト「Makuake(マクアケ)」にて2025年4月25日(金)18時より開始します。

インサイド「オリジナルアートパネル」

インサイドは、ゴッホの「星月夜」と日本の自然や情景を掛け合わせ、画像生成AIを用いて制作したオリジナルアートパネルの先行予約販売を、応援購入サイト「Makuake(マクアケ)」にて2025年4月25日(金)18時より開始。

◆目指したのはお部屋を癒しの空間にするアート

アートは空間を彩り、日々の暮らしに新たな価値を加えてくれるものです。

しかし、「高価で手を出しづらい」「どのアートを選べば良いかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこでゴッホの「星月夜」をテーマに、日本の自然や四季を重ね合わせた魅力的なアートデザインをお届けし、より多くの方に手軽にアートを楽しんでもらいたいとの想いから本プロジェクトを企画しました。

サイズイメージ

◆プロジェクトの特徴

1. 画像生成AIによる独自デザイン

ゴッホの代表作「星月夜」を日本の四季や自然の情景と組み合わせ、全く新しいアートにしました。

画像生成AIの技術を活用し、洗練されたデザインで他にはない癒しの空間を演出します。

デザイン各種(A)

2. 全12種類から選べる多彩なラインナップ

デザインは、日本を象徴する自然や四季を表現した12種類を展開。

それぞれのお部屋の雰囲気に合わせて選べる単品販売はもちろん、お得なセット販売も用意しています。

デザイン各種(B)

3. 重厚感と透明感を兼ね備えたアクリル製パネル

高級感のあるアクリル素材を使用。

ガラスよりも透明度が高く、わずか3mm厚の軽量設計で、壁掛けや立てかけなど自由に飾れる利便性を実現しました。

デザイン各種(C)

◆お得なリターンを用意

数量限定で「超早割」「早割」を用意されています。

厚みイメージ

◆プロジェクト概要

プロジェクト名: ゴッホ「星月夜」で壁を彩る。

アートパネルで非日常的な魅力をお部屋にプラス++

期間 : 2025年4月25日(金)18:00〜5月26日(月)22:00

◆製品概要

商品名:オリジナルアートパネル

内容 :大サイズ、中サイズ(単品またはセット販売)

サイズ:大サイズ(約)高さ273×幅410×厚み3mm

中サイズ(約)高さ190×幅273×厚み3mm

素材 :アクリル

