[4.19 J2第10節](NDスタ)

※14:00開始

主審:木村博之

<出場メンバー>

[モンテディオ山形]

先発

GK 31 寺門陸

DF 4 西村慧祐

DF 5 安部崇士

DF 13 野嶽寛也

DF 15 川井歩

MF 7 高江麗央

MF 21 田中渉

MF 88 土居聖真

FW 10 氣田亮真

FW 25 國分伸太郎

FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ

控え

GK 16 長谷川洸

DF 3 熊本雄太

DF 6 山田拓巳

MF 14 坂本亘基

MF 17 加藤千尋

MF 42 イサカ・ゼイン

FW 9 高橋潤哉

FW 11 藤本佳希

FW 55 堀金峻明

監督

渡邉晋

[愛媛FC]

先発

GK 36 辻周吾

DF 16 細谷航平

DF 19 黒石貴哉

DF 25 吉田温紀

DF 29 福島隼斗

MF 8 深澤佑太

MF 13 窪田稜

MF 14 谷本駿介

MF 24 甲田英將

FW 11 藤原悠汰

FW 18 田口裕也

控え

GK 31 白坂楓馬

DF 4 山原康太郎

DF 21 パク・ゴヌ

DF 44 森山公弥

MF 7 曽根田穣

MF 48 行友翔哉

MF 90 アルトゥール・ヴィアナ

FW 9 ベン・ダンカン

FW 10 佐藤亮

監督

石丸清隆