山形vs愛媛 スタメン発表
[4.19 J2第10節](NDスタ)
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
MF 42 イサカ・ゼイン
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 16 細谷航平
DF 19 黒石貴哉
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 24 甲田英將
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 21 パク・ゴヌ
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 48 行友翔哉
MF 90 アルトゥール・ヴィアナ
FW 9 ベン・ダンカン
FW 10 佐藤亮
監督
石丸清隆
※14:00開始
主審:木村博之
<出場メンバー>
[モンテディオ山形]
先発
GK 31 寺門陸
DF 4 西村慧祐
DF 5 安部崇士
DF 13 野嶽寛也
DF 15 川井歩
MF 7 高江麗央
MF 21 田中渉
MF 88 土居聖真
FW 10 氣田亮真
FW 25 國分伸太郎
FW 90 ディサロ燦シルヴァーノ
控え
GK 16 長谷川洸
DF 3 熊本雄太
DF 6 山田拓巳
MF 14 坂本亘基
MF 17 加藤千尋
FW 9 高橋潤哉
FW 11 藤本佳希
FW 55 堀金峻明
監督
渡邉晋
[愛媛FC]
先発
GK 36 辻周吾
DF 16 細谷航平
DF 19 黒石貴哉
DF 25 吉田温紀
DF 29 福島隼斗
MF 8 深澤佑太
MF 13 窪田稜
MF 14 谷本駿介
MF 24 甲田英將
FW 11 藤原悠汰
FW 18 田口裕也
控え
GK 31 白坂楓馬
DF 4 山原康太郎
DF 21 パク・ゴヌ
DF 44 森山公弥
MF 7 曽根田穣
MF 48 行友翔哉
MF 90 アルトゥール・ヴィアナ
FW 9 ベン・ダンカン
FW 10 佐藤亮
監督
石丸清隆