○経済統計・イベントなど

０８：５０　日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０　日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０　豪・失業率
１０：３０　豪・新規雇用者数
１５：００　独・生産者物価指数
２１：１５　ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２１：３０　米・住宅着工件数
２１：３０　米・建設許可件数
２１：３０　米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０　米・新規失業保険申請件数
２１：３０　米・失業保険継続受給者数
２１：４５　ユーロ・ラガルドＥＣＢ総裁が会見

○決算発表・新規上場など

決算発表：ディスコ<6146>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか

出所：MINKABU PRESS