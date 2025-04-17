１７日の主なマーケットイベント １７日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札

１０：３０ 豪・失業率

１０：３０ 豪・新規雇用者数

１５：００ 独・生産者物価指数

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利

２１：３０ 米・住宅着工件数

２１：３０ 米・建設許可件数

２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ総裁が会見



○決算発表・新規上場など



決算発表：ディスコ<6146>

※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか



出所：MINKABU PRESS