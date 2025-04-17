１７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１５：００ 独・生産者物価指数
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ総裁が会見
○決算発表・新規上場など
決算発表：ディスコ<6146>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
出所：MINKABU PRESS
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１５：００ 独・生産者物価指数
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ総裁が会見
○決算発表・新規上場など
決算発表：ディスコ<6146>
※海外企業決算発表：ネットフリックス，台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）ほか
出所：MINKABU PRESS