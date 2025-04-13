新潟vs横浜FC スタメン発表
[4.13 J1第10節](デンカS)
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 3 稲村隼翔
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 7 谷口海斗
MF 16 小見洋太
MF 19 星雄次
FW 41 長谷川元希
FW 99 小野裕二
控え
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
MF 8 宮本英治
MF 30 奥村仁
MF 33 高木善朗
MF 46 笠井佳祐
FW 9 矢村健
FW 18 若月大和
監督
樹森大介
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 16 伊藤槙人
MF 3 鈴木準弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 7 鈴木武蔵
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
MF 8 山根永遠
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
MF 28 熊倉弘貴
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 49 駒沢直哉
監督
四方田修平
※14:00開始
主審:山下良美
<出場メンバー>
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 2 ジェイソン・ゲリア
DF 3 稲村隼翔
DF 25 藤原奏哉
DF 31 堀米悠斗
MF 6 秋山裕紀
MF 7 谷口海斗
MF 16 小見洋太
MF 19 星雄次
FW 41 長谷川元希
FW 99 小野裕二
控え
GK 23 吉満大介
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
MF 8 宮本英治
MF 33 高木善朗
MF 46 笠井佳祐
FW 9 矢村健
FW 18 若月大和
監督
樹森大介
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 5 福森晃斗
DF 16 伊藤槙人
MF 3 鈴木準弥
MF 4 ユーリ・ララ
MF 6 駒井善成
MF 7 鈴木武蔵
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
MF 8 山根永遠
MF 17 新井瑞希
MF 20 村田透馬
MF 28 熊倉弘貴
MF 34 小倉陽太
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
FW 49 駒沢直哉
監督
四方田修平