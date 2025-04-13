[4.13 J1第10節](デンカS)

※14:00開始

主審:山下良美

<出場メンバー>

[アルビレックス新潟]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 2 ジェイソン・ゲリア

DF 3 稲村隼翔

DF 25 藤原奏哉

DF 31 堀米悠斗

MF 6 秋山裕紀

MF 7 谷口海斗

MF 16 小見洋太

MF 19 星雄次

FW 41 長谷川元希

FW 99 小野裕二

控え

GK 23 吉満大介

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

MF 8 宮本英治

MF 30 奥村仁

MF 33 高木善朗

MF 46 笠井佳祐

FW 9 矢村健

FW 18 若月大和

監督

樹森大介

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 5 福森晃斗

DF 16 伊藤槙人

MF 3 鈴木準弥

MF 4 ユーリ・ララ

MF 6 駒井善成

MF 7 鈴木武蔵

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 91 ルキアン

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

MF 8 山根永遠

MF 17 新井瑞希

MF 20 村田透馬

MF 28 熊倉弘貴

MF 34 小倉陽太

FW 9 櫻川ソロモン

FW 15 伊藤翔

FW 49 駒沢直哉

監督

四方田修平