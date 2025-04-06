今週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、大阪万博が開幕 (4月7日～13日)
――――――――――――――――――― 4月 7日 (月) ――
◆国内経済
・2月毎月勤労統計 (8:30)
★2月景気動向指数 (14:00)
・消費活動指数 (14:00)
・4月日銀地域経済報告・さくらリポート
◆国際経済ｅｔｃ
・インドネシア、タイ、ベトナム市場休場
・ドイツ2月鉱工業生産 (15:00)
・ドイツ2月貿易収支 (15:00)
・ユーロ圏2月小売売上高 (18:00)
・米国2月消費者信用残高 (8日4:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇ＩＡＣＥトラベル <343A> :東証Ｓ上場
――――――――――――――――――― 4月 8日 (火) ――
◆国内経済
・2月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・3月景気ウォッチャー調査 (14:00)
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・米国3年国債入札
――――――――――――――――――― 4月 9日 (水) ――
◆国内経済
・3月消費者動向調査 (14:00)
・3月工作機械受注 (15:00)
・植田日銀総裁が信託大会で挨拶
・植田日銀総裁就任から2年
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン市場休場
★米国による各国・地域別の上乗せ分の相互関税が発効
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
・米国2月卸売在庫[確報値] (23:00)
・米国2月卸売売上高 (23:00)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
★FOMC議事要旨 (3月18日～19日開催分、10日3:00)
・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
・インド中銀が政策金利を発表
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]デルタ・エア・ラインズ
――――――――――――――――――― 4月10日 (木) ――
◆国内経済
・3月国内企業物価 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・3月都心オフィス空室率 (11:00)
・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
・インド市場休場
★中国3月消費者物価指数 (10:30)
★中国3月生産者物価指数 (10:30)
★米国3月消費者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
・米国3月月次財政収支 (11日3:00)
・フィリピン中銀が政策金利を発表
・米国30年国債入札
――――――――――――――――――― 4月11日 (金) ――
◆国内経済
★オプションSQ
・3月マネーストックM2 (8:50)
・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)
・3月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・英国2月GDP (15:00)
・ドイツ3月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・米国3月生産者物価指数 (21:30)
・米国4月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
・ユーロ圏財務相会合
・EU経済・財務相（ECOFIN）非公式会合 (～12日)
【海外決算】
[米]JPモルガン・チェース 、ブラックロック 、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン
――――――――――――――――――― 4月12日 (土) ――
特になし
――――――――――――――――――― 4月13日 (日) ――
◆国内経済ｅｔｃ
★大阪・関西万博が開幕（大阪夢洲、～10月13日）
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース