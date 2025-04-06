今週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、大阪万博が開幕 (4月7日～13日) 今週の【重要イベント】景気動向指数、米消費者物価、大阪万博が開幕 (4月7日～13日)



――――――――――――――――――― 4月 7日 (月) ――

◆国内経済

・2月毎月勤労統計 (8:30)

★2月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

・4月日銀地域経済報告・さくらリポート

◆国際経済ｅｔｃ

・インドネシア、タイ、ベトナム市場休場

・ドイツ2月鉱工業生産 (15:00)

・ドイツ2月貿易収支 (15:00)

・ユーロ圏2月小売売上高 (18:00)

・米国2月消費者信用残高 (8日4:00)

◆新規上場、市場変更 など

〇ＩＡＣＥトラベル <343A> :東証Ｓ上場



――――――――――――――――――― 4月 8日 (火) ――

◆国内経済

・2月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・米国3年国債入札



――――――――――――――――――― 4月 9日 (水) ――

◆国内経済

・3月消費者動向調査 (14:00)

・3月工作機械受注 (15:00)

・植田日銀総裁が信託大会で挨拶

・植田日銀総裁就任から2年

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

★米国による各国・地域別の上乗せ分の相互関税が発効

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国2月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国2月卸売売上高 (23:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

★FOMC議事要旨 (3月18日～19日開催分、10日3:00)

・ニュージーランド中銀が政策金利を発表

・インド中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]デルタ・エア・ラインズ



――――――――――――――――――― 4月10日 (木) ――

◆国内経済

・3月国内企業物価 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・3月都心オフィス空室率 (11:00)

・5年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・インド市場休場

★中国3月消費者物価指数 (10:30)

★中国3月生産者物価指数 (10:30)

★米国3月消費者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国3月月次財政収支 (11日3:00)

・フィリピン中銀が政策金利を発表

・米国30年国債入札



――――――――――――――――――― 4月11日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

・3月マネーストックM2 (8:50)

・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)

・3月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・英国2月GDP (15:00)

・ドイツ3月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・米国3月生産者物価指数 (21:30)

・米国4月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

・ユーロ圏財務相会合

・EU経済・財務相（ECOFIN）非公式会合 (～12日)

【海外決算】

[米]JPモルガン・チェース 、ブラックロック 、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン



――――――――――――――――――― 4月12日 (土) ――

特になし



――――――――――――――――――― 4月13日 (日) ――

◆国内経済ｅｔｃ

★大阪・関西万博が開幕（大阪夢洲、～10月13日）



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



株探ニュース

