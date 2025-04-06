――――――――――――――――――― 4月 7日 (月) ――
◆国内経済
　・2月毎月勤労統計 (8:30)
　★2月景気動向指数 (14:00)
　・消費活動指数 (14:00)
　・4月日銀地域経済報告・さくらリポート
◆国際経済ｅｔｃ
　・インドネシア、タイ、ベトナム市場休場
　・ドイツ2月鉱工業生産 (15:00)
　・ドイツ2月貿易収支 (15:00)
　・ユーロ圏2月小売売上高 (18:00)
　・米国2月消費者信用残高 (8日4:00)
◆新規上場、市場変更 など
〇ＩＡＣＥトラベル <343A> :東証Ｓ上場

――――――――――――――――――― 4月 8日 (火) ――
◆国内経済
　・2月国際収支 (8:50)
　・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
　・3月景気ウォッチャー調査 (14:00)
　・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
　・米国3年国債入札

――――――――――――――――――― 4月 9日 (水) ――
◆国内経済
　・3月消費者動向調査 (14:00)
　・3月工作機械受注 (15:00)
　・植田日銀総裁が信託大会で挨拶
　・植田日銀総裁就任から2年
◆国際経済ｅｔｃ
　・フィリピン市場休場
　★米国による各国・地域別の上乗せ分の相互関税が発効
　・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
　・米国2月卸売在庫[確報値] (23:00)
　・米国2月卸売売上高 (23:00)
　・米国週間石油在庫統計 (23:30)
　★FOMC議事要旨 (3月18日～19日開催分、10日3:00)
　・ニュージーランド中銀が政策金利を発表
　・インド中銀が政策金利を発表
　・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]デルタ・エア・ラインズ

――――――――――――――――――― 4月10日 (木) ――
◆国内経済
　・3月国内企業物価 (8:50)
　・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
　・3月都心オフィス空室率 (11:00)
　・5年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
　・インド市場休場
　★中国3月消費者物価指数 (10:30)
　★中国3月生産者物価指数 (10:30)
　★米国3月消費者物価指数 (21:30)
　・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
　・米国3月月次財政収支 (11日3:00)
　・フィリピン中銀が政策金利を発表
　・米国30年国債入札

――――――――――――――――――― 4月11日 (金) ――
◆国内経済
　★オプションSQ
　・3月マネーストックM2 (8:50)
　・生活意識に関するアンケート調査 (13:30)
　・3月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
　・英国2月GDP (15:00)
　・ドイツ3月消費者物価指数[確報値] (15:00)
　・米国3月生産者物価指数 (21:30)
　・米国4月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
　・ユーロ圏財務相会合
　・EU経済・財務相（ECOFIN）非公式会合 (～12日)
【海外決算】
[米]JPモルガン・チェース 、ブラックロック 、バンク・オブ・ニューヨーク・メロン

――――――――――――――――――― 4月12日 (土) ――
特になし

――――――――――――――――――― 4月13日 (日) ――
◆国内経済ｅｔｃ
　★大阪・関西万博が開幕（大阪夢洲、～10月13日）

　※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。

株探ニュース