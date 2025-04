亜土ちゃんアートいっぱいの昭和レトロな特別メニューも！亜土ちゃんパーラー

ソニー・クリエイティブプロダクツはアーティスト水森亜土の、「レトロカワイイが大集合!亜土ちゃんマーケット」を2025年4月25日(金)からキデイランド新宿店・大阪梅田店・名古屋パルコ店で期間限定オープンします。

レトロカワイイが大集合!亜土ちゃんマーケット

開催期間:2025年4月25日(金)〜5月25日(日)

開催場所:キデイランド新宿店・大阪梅田店・名古屋パルコ店(3店舗同時開催)

営業時間:新宿店 10:30〜20:30

大阪梅田店 10:00〜21:00(※阪急三番街の営業時間に準ずる)

名古屋パルコ店 10:00〜21:00

ソニー・クリエイティブプロダクツはアーティスト水森亜土の、「レトロカワイイが大集合!亜土ちゃんマーケット」を2025年4月25日(金)からキデイランド新宿店・大阪梅田店・名古屋パルコ店で期間限定オープン。

新宿店での1階イベントスペース「K-SPOT」では水森亜土のアートや懐かしい過去の貴重なグッズなどのミニギャラリーを展開、3階のショップでは100品以上のアイテムが一挙勢ぞろい、また限定ノベルティの配布なども予定しています。

亜土ちゃんパーラー

開催期間 :2025年4月25日(金)〜5月25日(日)

開催場所 :ルミネエスト新宿7F パエリアン・ピーシーズ内

営業時間 :11:00〜22:00

ルミネエスト新宿7F「パエリアン・ピーシーズ」では同期間でレトロカフェ「亜土ちゃんパーラー」をオープンします。

レトロカワイイ空間の中、亜土ちゃんアートいっぱいの昭和レトロな特別コラボメニューを楽しめます。

コラボ喫茶での展開は「ADO MIZUMORI WORLD」ブランドでは初の試みとなります。

●「水森亜土」とは

東京・日本橋生まれ。

高校卒業後、ハワイに遊学。

アクリルボードに両手で絵を描きながら歌を歌うという印象的なパフォーマンスで注目される。

「水森亜土」のイラストは、誰にとっても懐かしくて新鮮。

世代を超えて人気を博し、日本の「カワイイ」という感性をずっとリードしてきた。

画家・イラストレーター・ジャズ歌手・女優など、ジャンルを越えて個性あふれる才能を発揮する稀有なアーティスト。

水森(C) ADO MIZUMORI

