AIチャットボット・Claudeを開発するAnthropicが2025年4月2日に、大学などの高等教育向けの新プラン「Claude for Education」を開始すると発表しました。Claude for Education | Partnering with Universities on Responsible AI \ Anthropichttps://www.anthropic.com/education

Anthropic launches an AI chatbot plan for colleges and universities | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/04/02/anthropic-launches-an-ai-chatbot-tier-for-colleges-and-universities/Claude for Educationの特徴の1つは、単に質問に対する答えを提供するだけでなく、生徒が批判的思考スキルを身に付けるために、理解度をテストするための質問や既存の研究論文、アウトライン、学習に役立つ可能性のあるテンプレートを提供するという点です。この機能は「学習モード」と呼ばれ、自己完結型の独自のワークスペースを作成できる「Projects」の上に成り立っています。また、Claude for Educationは学生だけでなく教職員も利用でき、AIを使ったシラバスの作成や評価フレームワークの構築などが可能です。そのほか、大学の管理者は一般的な問い合わせに対するメール対応を自動化できるとのこと。加えて、Claude for Educationには標準のチャットインターフェースに加えて、「エンタープライズグレード」のセキュリティとプライバシー保護が付属しています。Anthropicは「デフォルトでは、生成モデルのトレーニングに学生のデータを使用することはなく、コンプライアンスのニーズを満たすセキュリティ基準を維持しています」と語っています。AnthropicはClaudeの透明性を重視しており「Claudeができること、そしてできないことは正直に共有し、AIが教育環境においてどのように適合できるかについて十分な情報に基づいた決定を下せるようにします」とアピールしました。Anthropicによると、大学がClaudeをシステムに統合するのを支援するために教育ソフトウェアプラットフォームのCanvasを開発するInstructureと提携しているとのこと。また、Anthropicはノースイースタン大学やロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス(LSE)、シャンプレーン・カレッジなどとすでに「全キャンパス契約」を結び、すべての学生ならびに教職員などがClaude for Educationを使用できるようにしていると報告しています。LSEのラリー・クレイマー学長は「LSEは設立以来、社会の変化を理解し、現実世界の課題に対する解決策を模索する最前線に立ってきました。この新たなパートナーシップは、その使命の一部です」と述べています。なお、Claude for Educationを利用するには、Antropicの教育チームへの相談の上、契約の締結が必要です。Anthropic Education Plan Anthropichttps://www.anthropic.com/contact-sales/education-plan