2025年春より放送開始となる「春アニメ2025」には、「カウボーイビバップ」や「サムライチャンプルー」の渡辺信一郎氏が原作・監督を務める「LAZARUS ラザロ」や、カプコンのアクションゲーム「Devil May Cry」シリーズのアニメ化作品「Devil May Cry」などがラインナップされている。

他にも、「炎炎ノ消防隊」シリーズ新作「炎炎ノ消防隊 参ノ章」、「片田舎のおっさん、剣聖になる」、「WIND BREAKER Season 2」、「小市民シリーズ」第2期に「謎解きはディナーのあとで」、250306「黒執事 -緑の魔女編-」や250311「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO」など人気アニメシリーズ続編や原作の人気が高い作品の新作アニメなども多数放送される。

本稿では、これまでに弊誌にて扱った「春アニメ2025」の注目作について放送日順にまとめて紹介していく。

4月1日

「ボールパークでつかまえて!」(アニメーション制作:EMTスクエアード)

・放送開始日:4月1日より毎週火曜24時~

・放送局:テレ東系6局ネットほか

・最速配信:ABEMA・Lemino・アニメタイムズにて4月1日より毎週火曜25時~

「ボールパークでつかまえて!」のページ

【TVアニメ「ボールパークでつかまえて!」ティザー映像| 2025年放送】【「ボールパークでつかまえて!」あらすじ】

「お兄さん、私のことタイプなんだ~?」

ある日の球場で、ギャルなビール売り子に絡まれた!?

でもこの子、実は超絶ウブな純情ガールで......♡

舞台は、とあるプロ野球の球場!

日々たくさんの人が集まり、働き、笑い合い、人間ドラマが生まれるこの場所は、

まるで一つの「町」のよう!

さあ、あなたもボールパークの「住人」になりませんか!?

プロ野球に携わるすべての人々に捧ぐ

笑顔と涙の球場愛コメディー♪





4月2日

「履いてください、鷹峰さん」(アニメーション制作:ライデンフィルム)

・放送開始日:4月2日より毎週水曜23時~

・放送局:AT-Xほか

・最速配信:「一般配信 ver.」dアニメストア、DMM TVにて地上波同時、「特別配信 ver.」dアニメストアにて4月8日より毎週火曜23時~

「履いてください、鷹峰さん」のページ

【TVアニメ『履いてください、鷹峰さん』メインPV~健全Ver.~/4月2日(水)より放送開始】【「履いてください、鷹峰さん」あらすじ】

「私にパンツを履かせなさい」

生徒会長の鷹峰さんはスクールカーストのトップオブトップ、神!

対して、友達も存在感も皆無の白田くんは、

ある日鷹峰さんの生おっぱいを見てしまったことで

スクールライフが変わり始める…。

なんと鷹峰さんは

未だ穢れ知らぬ乙女(エターナル・バージンロード)

という能力でパンツを脱いで時をかける乙女だった。

ノーパンではいられない鷹峰さんのクローゼットとして

白田くんは鷹峰さんにモモ色おねだりをされ続けるハメに…。

そんなとき思わず言っちゃう、

「履いてください、鷹峰さん」!

TVアニメでもたっぷりモモ色おねだり炸裂します!

「未ル わたしのみらい」

・放送開始日:4月2日より毎週水曜26時30分~

・放送局:MBSほか

・最速配信:ABEMA、TVerなどにて4月3日より毎週木曜22時30分~順次

「未ル わたしのみらい」のページ

【TVアニメ『未ル わたしのみらい』オープニング主題歌V.W.P「愛詩」が流れるメインPV第2弾公開!|2025年4月2日地上波TV放送開始!】【「未ル わたしのみらい」あらすじ】

ロボットと人間の出会いを描く物語。

未来で生まれた武器を持たないロボット「MIRU」は、 時空を超えて、さまざまな時代の人々に寄り添う。

「MIRU」が出会うのは、異なる時代、場所で、苦悩しながらも懸命に生きる人々。

人々は「MIRU」との出会いを通じて小さな一歩を踏み出す。

その一歩が 「バタフライエフェクト」のように大きな変化を生み、再生に向けた一歩になっていく。





4月3日

「Devil May Cry」(アニメーション制作:スタジオミール)

・放送開始日:4月3日より

・放送局:Netflix

・最速配信:Netflix独占配信

「Devil May Cry」のページ

【『Devil May Cry』ティーザー予告編 - Netflix】【「Devil May Cry」あらすじ】

魔界の門を開こうと企む謎の悪党の出現。世界を救う希望を託されたのは、悪魔的なまでにハンサムな1人のデビルハンターだった。

「WIND BREAKER Season 2」(アニメーション制作:CloverWorks)

・放送開始日:4月3日より毎週木曜0時26分~

・放送局:MBS/TBS系“スーパーアニメイズムTURBO”枠

・最速配信:ABEMAにて地上波同時

「WIND BREAKER Season 2」のページ

【TVアニメ「WIND BREAKER Season 2」ティザーPV|2025.04.ON AIR】【「WIND BREAKER Season 2」あらすじ】

人を傷つける者、物を壊す者、悪意を持ち込む者

何人も例外なくボウフウリンが粛清する――!

偏差値は最底辺、ケンカは最強。超不良校として名高い、風鈴(ふうりん)高校。

その「てっぺん」を獲るため、街の“外”からやってきた高校1年生・桜遥。

しかし、現在の風鈴高校は“防風鈴”(ボウフウリン)と名付けられ街を守る集団となっていた。

仲間や街の人々との触れ合いを通して、少しずつ「てっぺん」のあり方が変わり始めた桜。

新たな仲間、新たな敵との出会い――

級長として“守るために闘う”桜の英雄伝説、次なるステージへ!

「ロックは淑女の嗜みでして」(アニメーション制作:BN Pictures)

・放送開始日:4月3日より毎週木曜23時56分~

・放送局:TBS系28局

・最速配信:ABEMA、Prime Videoなどにて4月4日より毎週金曜0時30分~順次

「ロックは淑女の嗜みでして」のページ

【TVアニメ『ロックは淑女の嗜みでして』メインPV|4月3日(木)放送開始】【「ロックは淑女の嗜みでして」あらすじ】

一流の淑女だけが在籍を許される「桜心女学園高等部」に通う鈴ノ宮りりさ。

学園で最も栄誉と誇りある称号「高潔な乙女(ノーブルメイデン)」を手に入れるべく精進し、周囲からも一目置かれるほどのお嬢様だが、実は 一年前に母親の再婚で鈴ノ宮家に入った「元・庶民」だった。

母親の期待に応えるため、本心を押し殺し、大好きだったロックやギターを捨て、お嬢様として振る舞うりりさ。ある日、学園の憧れの的である黒鉄音羽と出会い、ひょんなことからドラムを叩く音羽を目撃し…… 。

お嬢様×ロック!?

”本音”がぶつかる青春ロックアニメ、開幕!





4月4日

「えぶりでいホスト」(アニメーション制作:ファンワークス)

・放送開始日:4月4日より毎週金曜1時13分~

・放送局:テレ東・BS日テレ

・最速配信:ABEMA、dアニメストア、DMM TV、Hulu、Prime Video、U-NEXT、アニメ放題、Leminoにて4月5日より毎週土曜深夜1時~

「えぶりでいホスト」のページ

【TVアニメ『えぶりでいホスト』メインPV】【「えぶりでいホスト」あらすじ】

ようこそ、クラブ・ワンへ!

ここはアットホームなホストクラブ(^o^)

弟系、色恋系、オラオラ系、いろんなホストが在籍中!

自然体の接客で、アットホームなひと時をお約束します…★

日常は一旦忘れて、クラブ・ワンに集合!

あなたのご来店をお待ちしております♪

「謎解きはディナーのあとで」(アニメーション制作:マッドハウス)

・放送開始日:4月4日より毎週金曜23時30分~

・放送局:フジテレビ系“ノイタミナ”ほか

・最速配信:Prime Videoにて4月5日より毎週土曜12時~

「謎解きはディナーのあとで」のページ

【TVアニメ『謎解きはディナーのあとで』第1弾PV│全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて4月4日(金)より毎週金曜23時30分から放送開始】【「謎解きはディナーのあとで」あらすじ】

コミカライズ、テレビドラマ、映画、舞台とメディアミックスされている

東川篤哉の同名人気小説が、満を持してテレビアニメ化!

国立署の新米刑事、宝生麗子は世界的に有名な「宝生グループ」のお嬢様。

「風祭モータース」の御曹司である風祭警部の下で、数々の事件に奮闘中。

大豪邸に帰ると、地味なパンツスーツからドレスに着替えてディナーを楽しむ麗子だが、

難解な事件にぶちあたるたびに、その一部始終を相談する相手は“執事兼運転手”の影山。

「お嬢様の目は節穴でございますか?」

――暴言すれすれの毒舌で麗子の推理力のなさを指摘しつつも、

影山は鮮やかに事件の謎を解き明かしていく。

毒舌執事×令嬢刑事コンビの大人気ミステリが、

アニメとなって華麗に開幕。

「ばいばい、アース 第2シーズン」(アニメーション制作:ライデンフィルム)

・放送開始日:4月4日より毎週金曜23時30分~

・放送局:WOWOWほか

・最速配信:WOWOWオンデマンド、dアニメストアにて4月4日より毎週金曜23時30分~

「ばいばい、アース 第2シーズン」のページ

【【メインPV(120秒)】アニメ「ばいばい、アース」第2シーズン 4/4(金)午後11:30~放送・配信スタート【WOWOW】】【「ばいばい、アース 第2シーズン」あらすじ】

様々な動物の姿をまとう獣人が住まう世界に、

ラブラック=ベルは唯一の人間として生まれた。

牙も毛皮も鱗もない彼女はのっぺらぼうと呼ばれ、

どこにも自分と同じ種族を見つけることができずに、もの寂しさを感じながら日々を過ごしていた。

「私も、世界と交じり合いたい」

そんな想いに胸を焦がし、身の丈ほどの大剣<唸る剣ルンディング>と共に、

自分のルーツを探す旅に出ることを決意する。

その代償として、数々の試練が待ち受けるとも知らずに

鬼才・冲方丁の源流にして、映像化不可能といわれた傑作小説が、

日本を代表するクリエイター陣と共に、満を持して待望のアニメ化!

「炎炎ノ消防隊 参ノ章」(アニメーション制作:David production)

・放送開始日:4月4日より毎週金曜25時53分~

・放送局:MBS/TBS系“アニメイズム”枠ほか

・最速配信:Netflixにて放送後

「炎炎ノ消防隊 参ノ章」のページ

【TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2弾PV|4月4日放送開始|女王蜂「強火」】【「炎炎ノ消防隊 参ノ章」あらすじ】

炎が導く灼熱のダークファンタジー

最終章始動──

「柱」を巡る激戦や〝地下(ネザー)〟調査作戦を経て、

世界の大いなる秘密へと近づいたシンラたち。

彼らの奮闘に応え、他の特殊消防隊も協力する姿勢を示し、

全ての特殊消防隊は大災害を阻止すべく1つになった。

今、世界を守る〝シンラ(ヒーロー)〟と消防官たちの

最終決戦が開幕!





4月5日

「小市民シリーズ 第2期」(アニメーション制作:ラパントラック)

・放送開始日:4月5日より毎週土曜1時30分~

・放送局:テレビ朝日系全国24局ネットNUMAnimation枠

・最速配信:ABEMAにて地上波同時

「小市民シリーズ 第2期」のページ

【TVアニメ「小市民シリーズ」第2期 第1弾PV【秋期限定栗きんとん事件】|2025年4 月5日(土)より放送開始!】【「小市民シリーズ 第2期」あらすじ】

“たがいに助け合い、完全な小市民を目指そう。”

かつて“知恵働き”と称する推理活動により苦い経験をした小鳩くんは、清く慎ましい小市民を目指そうと決意していた。同じ志を立てた同級生の小佐内さんとたがいに助け合う“互恵(ごけい)関係”を密かに結び、小市民としての高校デビューを飾り平穏な日々を送るつもりでいたのだ。ところがふたりの学園生活に、なぜか不可解な事件や災難が次々と舞い込んでくる。はたして小鳩くんと小佐内さんは、小市民としての穏やかな日々を手に入れることができるのだろうか。

「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~」(アニメーション制作:テディー)

・放送開始日:4月5日より毎週土曜22時~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMAにて地上波同時

「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~」のページ

【TVアニメ「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~」本PV第2弾/2025年4月5日(土)よりTVアニメ放送開始!】【「スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~」あらすじ】

女神様の計らいで不老不死の魔女となって

異世界に転生したアズサ。

過労死した前世の反省からスローライフを願い、

生活費の足しにと日課でスライムを倒すこと300年――。

気づけばレベルMAXの世界最強になっていた!

最強の噂は広まり、

静かだった高原の家に事情を抱えたドラゴン娘やスライムの精霊、

エルフや幽霊といった娘たちが押しかけてくる。

彼女たちの悩みやおかれた状況を見過ごせないアズサは奔走し事態を解決、

家族として迎え入れ、みんなとの新しいスローライフを始めることにする。

しかしその新生活は、スローライフというには少し賑やかなもので――!?

レッドドラゴンの故郷に行って温泉に入ってみたり、魔族の国の式典に行ってみたり、

世界樹と呼ばれる巨大ダンジョンを攻略したり。

今日も楽しい一日が始まります!

「GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS」(アニメーション制作:サンジゲン)

・放送開始日:4月5日より毎週土曜22時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:dアニメストアにて4月5日より毎週土曜23時~

「GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS」のページ

【TVアニメ『GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS』メインPV【4月5日より毎週土曜放送開始】】【「GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS」あらすじ】

二つの歯車が導く先は

終焉の未来かー

隆盛を極めた科学技術が衰退し、 法力という新たなエネルギーが動かす時代。

人類は、禁断の生体兵器「ギア」を 生み出した。

生まれてきたギア達は、 やがて人類に反乱を起こすこととなる。

のちに聖戦と呼ばれる生存戦争は、 辛うじて人類が勝利を得るも、

その犠牲は大きく、終結から十数年の時が 流れても人々の心の傷が 癒えきることはなかった。

人とギアの間に生まれた子――シン=キスクは、 父カイと母ディズィーの結婚式に向かっていた。

それは禁忌の中の禁忌であった人とギアとの結婚。 平穏な世でも長い時をかけて 実現に至った式であった。

多くの感情が交錯するも、 祝福に包まれていた結婚式。 そこに突如、謎の少女が現れる――

ギアの血を継ぐ宿命の子。 そしてギアを憎む謎の少女。

両者の邂逅は、 世界に激震をもたらすのであった。

「九龍ジェネリックロマンス」(アニメーション制作:アルボアニメーション)

・放送開始日:4月5日より毎週土曜23時~

・放送局:テレビ東京系

・最速配信:ABEMA、アニメタイムズにて4月5日より毎週土曜23時30分~

「九龍ジェネリックロマンス」のページ

【『九龍ジェネリックロマンス』TVアニメ第1弾PV 2025年4月放送決定】【「九龍ジェネリックロマンス」あらすじ】

懐かしさで溢れる街「九龍城砦(くーろんじょうさい)」の不動産屋で働く鯨井令子は、先輩社員である工藤発に心惹かれていた。その恋を自覚した令子はある日、1枚の写真から工藤にはかつて婚約者がいたことを知るのだが、その婚約者は自分と全く同じ姿をしていた。

もう一人の鯨井令子の存在が自分に過去の記憶がないことを気づかせる。

妖しくも美しい九龍の街で繰り広げられる日常。

記憶がないのに懐かしく感じる風景。

そして、止められない恋心。過去・現在の時間軸が交錯する中、恋が、全ての秘密を解き明かす──。

「片田舎のおっさん、剣聖になる」(アニメーション制作:パッショーネ、ハヤブサフィルム)

・放送開始日:4月5日より毎週土曜23時30分~

・放送局:テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠ほか

・最速配信:Prime Videoにて4月6日より毎週日曜0時~

「片田舎のおっさん、剣聖になる」のページ

【TVアニメ「片田舎のおっさん、剣聖になる」第2弾PV | 2025.04 ON AIR】【「片田舎のおっさん、剣聖になる」あらすじ】

片田舎で道場を構えるしがない剣術師範の中年、ベリル・ガーデナント。

剣士としての頂を目指した日々は遠く過ぎ去り、自身の実力に気持ちの折り合いをつけてのんびり過ごしていた彼のもとへ

今や王国騎士団長にまで出世した元弟子の一人、アリューシアが十年の時を経て来訪する。

「先生を騎士団付きの特別指南役として推薦し、無事承認されました」

このまま田舎暮らしで静かに生涯を終える、それでも構わないと割り切っていた

ベリルの運命が、大きく変わる──!

都会での生活。大きく成長した元弟子たちとの再会。新たな仲間、そして強敵との巡り会い。

「俺みたいな峠を過ぎたおっさんには、荷が重すぎるよ……」

そう思うベリルだが、長きにわたり実直に鍛え続けた剣の腕は

”片田舎の剣聖”と称されるほどの凄まじい領域に達していて──

「黒執事 -緑の魔女編-」(アニメーション制作:CloverWorks)

・放送開始日:4月5日より毎週土曜23時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMAにて4月5日より毎週土曜23時30分~

「黒執事 -緑の魔女編-」のページ

【アニメ『黒執事 -緑の魔女編-』ティザーPV|2025年4月5日(土)より各局にて放送開始!】【「黒執事 -緑の魔女編-」あらすじ】

19世紀英国――

名門貴族ファントムハイヴ家の執事セバスチャン・ミカエリスは

13歳の主人シエル・ファントムハイヴとともに

“女王の番犬”として裏社会の汚れ仕事を請け負っていた。

女王の命により、ドイツで起こる不可解な死亡事件の調査へ赴くセバスチャンとシエル。

足を踏み入れただけで呪い殺されるという”人狼(ヴェアヴォルフ)の森”について真相を探る二人に

おぞましい呪いが降り注ぐ――。

「GAMERA -Rebirth-」(アニメーション制作:ENGI)

・放送開始日:4月5日より毎週土曜23時45分~

・放送局:NHK総合

・最速配信:Netflixで配信中

「GAMERA -Rebirth-」のページ

【『GAMERA -Rebirth-』告知PV | 4月5日よりNHK総合にて放送開始】【「GAMERA -Rebirth-」あらすじ】

最後の夏。友達。そして怪獣──。

1989年夏、小学6年生のボコ、ジョー、ジュンイチは、

小学生最後の夏休みを迎えていた。

それぞれの心にある、将来に対する漠然とした不安。

そんな3人の前に、在日米軍司令官の息子、ブロディが現れた。

3人で貯めた現金をうばっていくブロディ。

怒ったボコたちは、お金を取り返すための作戦を計画する。

その作戦を実行しようとした時、町に危機が訪れる。

怪獣ギャオスが突如、東京に襲来したのだ。

ギャオスによって廃墟となった町に立ちすくむ4人。

ギャオスが彼らに狙いを定めた時、巨大な怪獣が現れる。

その名はガメラ。

これが4人の「怪獣の夏」の始まりだった。

次々と現れる怪獣。傷つきながらも戦うガメラ。

そして少年たちは伝説を目撃する。





4月6日

「ウマ娘 シンデレラグレイ」(アニメーション制作:CygamesPictures)

・放送開始日:4月6日より毎週日曜16時30分~

・放送局:TBS系全国28局ネット

・最速配信:ABEMA、Netflix、U-NEXT、アニメ放題にて4月6日より毎週日曜17時~

「ウマ娘 シンデレラグレイ」のページ

【アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』メインPV【第1クールOP主題歌:[Alexandros]「超える」】2025年4月6日からTBS系全国28局ネットにて毎週日曜16時30分より分割2クールで放送開始】【「ウマ娘 シンデレラグレイ」あらすじ】

寂れた地方のカサマツトレセン学園。そこに1人のウマ娘が現れる。

名は、オグリキャップ。

その圧倒的な走りは、あらゆる常識を覆していく。

やがて「怪物」と呼ばれる灰被りの少女が、今、新たな伝説を刻む――。

青春“駆ける”シンデレラストーリー、遂に出走!!

「前橋ウィッチーズ」(アニメーション制作:バンダイナムコフィルムワークス)

・放送開始日:4月6日より毎週日曜22時30分~

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:ABEMA、Prime Videoなどにて4月6日より毎週日曜23時~順次

「前橋ウィッチーズ」のページ

【TVアニメ『前橋ウィッチーズ』本PV【2025年4月6日より放送開始】】【「前橋ウィッチーズ」あらすじ】

地元(まえばし)で魔女ってエモエモじゃない!?

群馬県前橋市。

高校1年生・赤城(あかぎ)ユイナの“普通にまぁ”な物足りない日常は……

「じゃあ君、魔女になってみてよ

謎のカエル、ケロッペの登場で一変!

部屋のクローゼットは不思議な空間に繋がっていて――

新里(にいさと)アズ 「アンタには魔女になる本気度が足りない!」

北原(きたはら)キョウカ 「……喧嘩はやめて、お客さんの願い叶えない?」

三俣(みつまた)チョコ 「夢が見れるって素敵だよ! ハピハピチョコちゃんだよ!」

上泉(かみいずみ)マイ 「私、長いものには巻かれろタイプなの♪」

うん、5人だとなんか楽しいことが起きる気がする!!

最高に刺激的な魔女たち、、私たち前橋ウィッチーズが、あなたの願いを叶えます。

赤城ユイナ 「ここは、あなただけのお花屋さん。心の奥にある、あなたのお花、咲かせる場所」

歌って踊る、魔法の花屋(in商店街)、ミラクルOPEN!

「LAZARUS ラザロ」(アニメーション制作:MAPPA)

・放送開始日:4月6日より毎週日曜23時45分~

・放送局:テレ東系ほか

・最速配信:DMM TV、アニメ放題、U-NEXTにて4月6日より毎週日曜24時15分~

「LAZARUS ラザロ」のページ

【『LAZARUS ラザロ』Main Trailer】【「LAZARUS ラザロ」あらすじ】

西暦2052年。

世界はかつてない平和な時代を迎え、脳神経学博士スキナーの開発した

鎮痛剤「ハプナ」が大きく貢献していた。

副作用がない「奇跡の薬」として世界中に広まり、人類を苦痛から解放したハプナ。

しかし、その開発者であるスキナーは突如姿を消し、その行方は誰も知らなかった。

――3年後、彼は世界を破滅に導く悪魔として再び現れる。

ハプナは服用者を3年後に発症させ死に至らしめる薬で、仕掛けられた罠だった。

「あと30日。それまでに私の居場所を見つけだせば、人類は生き延びられる。」

スキナーが持つたったひとつのワクチンを使用するしか、助かる道はない。

そして、これが欲しければ私を見つけ出せと言う。

スキナーの陰謀に対抗すべく、世界中から集められた5人のエージェントチーム「ラザロ」。

彼らは、人類を救うことができるのか?そしてスキナーの真の目的とは――?

「プリンセッション・オーケストラ」(アニメーション制作:SILVER LINK.)

・放送開始日:4月6日より毎週日曜あさ9時~

・放送局:テレ東系列6局ネット

・最速配信:ABEMA、Prime Videoなどにて4月6日より毎週日曜9時30分~順次

「プリンセッション・オーケストラ」のページ

【第2弾PV|オリジナルTVアニメ「プリンセッション・オーケストラ 」【2025年4月日曜あさ放送】】【「プリンセッション・オーケストラ」あらすじ】

アリスピア――そう呼ばれる不思議の国は、

今よりもずっと昔から世界のどこかに存在していた。

そこには楽しいことが大好きな住民アリスピアンたちが暮らしていたが、

いつしか謎の怪物ジャマオックが現れるようになり、

穏やかだったアリスピアの平和は、少しずつ脅かされるようになっていった。

このままではアリスピアからキラキラとした輝きが失われてしまう――。

そんなピンチにあっても、

胸に歌を忘れない『プリンセス』たちの冒険を描いた物語。

勇気と元気がたくさん詰まった、

ポップソング・ファンタジア――プリンセッション・オーケストラ!





4月7日

「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO」(アニメーション制作:スタジオディーン)

・放送開始日:4月7日より毎週月曜21時54分~(CS放送キッズステーションにて4月5日より毎週土曜22時30分~先行放送)

・放送局:TOKYO MXほか

・最速配信:DMM TV、アニメ放題、U-NEXTにて4月5日より毎週土曜23時~

「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO」のページ

【TVアニメ『ギャグマンガ日和GO』メインPV】【「増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO」あらすじ】

原作連載25周年記念!

アニメ『ギャグマンガ日和』があの頃のまま帰ってきた!

「阿波連さんははかれない season2」(アニメーション制作:FelixFilm)

・放送開始日:4月7日より毎週月曜22時~

・放送局:TOKYO MX、MBS、BS11

・最速配信:ABEMA、U-NEXT、アニメ放題

「阿波連さんははかれない season2」のページ

【TVアニメ『阿波連さんははかれない season2』|第1弾PV】【「阿波連さんははかれない season2」あらすじ】

小柄で物静かな女の子、 阿波連れいなさん。

人との距離をはかるのが少し苦手。

そんな彼女の隣の席に座るライドウくんは、

阿波連さんとの間に距離を感じていた。

だが、ある日、阿波連さんが落としてしまった消しゴムを

ライドウくんが拾ったことをキッカケに、ふたりの距離は急接近!!

学校生活を送る中で「遠すぎたり」と「近すぎたり」を繰り返し、

付き合い始めた阿波連さんとライドウくん。

それから迎えた新学期、

今度は転校生との距離がはかれない!?

色んな意味で、『はかれない』密着系?

青春ラブコメディの幕が再び上がる!!

「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」(アニメーション制作:ボンズフィルム)

・放送開始日:4月7日より毎週月曜23時~

・放送局:TOKYO MX、BS日テレ

・最速配信:Prime Videoなどにて4月7日より毎週月曜23時30分~順次

「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」のページ

【『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』ティザーPV|2025年4月7日より毎週月曜 23:00~TOKYO MX・BS 日テレ、25:59~読売テレビにて放送開始!】【「ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-」あらすじ】

時代は世界総人口の約8割が超常能力を持つ超人社会。

混乱渦巻く世の中で、事故や災害、そして“個性”を悪用する

敵ヴィランから人々を守る「選ばれし」職業<ヒーロー>。

その一方で、「選ばれる」ことはなくとも、目の前の人を救わずにはいられない人々もいる。これは、そんな非合法イリーガルヒーロー《ヴィジランテ》の物語。





4月8日

「アポカリプスホテル」(アニメーション制作:CygamesPictures)

・放送開始日:4月8日より毎週火曜1時34分~

・放送局:日本テレビほか

・最速配信:ABEMA、Lemino、アニメタイムズにて4月8日より毎週火曜日26時15分~

「アポカリプスホテル」のページ

【TVアニメ「アポカリプスホテル」第1弾 PV| 2025年4月放送】【「アポカリプスホテル」あらすじ】

人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。

日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』は、今も運営を続けている。

働いているのは、ホテリエロボットのヤチヨを中心に、各部署で働く従業員ロボットたち。オーナーの帰還と、再び人類を迎える時を待ちながら、宿泊客のいないホテルでひたすら業務を行う、永遠とも思われる日々。

そんなヤチヨたちに、今、小さな奇跡が起ころうとしていた――

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」(アニメーション制作:スタジオカラー、サンライズ)

・放送開始日:4月8日より毎週火曜24時29分~

・放送局:日本テレビ系30局ネット

・最速配信:Prime Videoにて4月9日より毎週水曜1時~

「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のページ

【『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)-Beginning-』本予告】【「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」あらすじ】

宇宙に浮かぶスペース・コロニーで平穏に暮らしていた女子高生アマテ・ユズリハは、少女ニャアンと出会ったことで、非合法なモビルスーツ決闘競技《クランバトル》に巻き込まれる。

エントリーネーム《マチュ》を名乗るアマテは、 GQuuuuuuX ジークアクス を駆り、苛烈なバトルの日々に身を投じていく。

同じ頃、宇宙軍と警察の双方から追われていた正体不明のモビルスーツ《ガンダム》と、そのパイロットの少年シュウジが彼女の前に姿を現す。

そして、世界は新たな時代を迎えようとしていた。





4月13日

「戦隊大失格 2nd season」(アニメーション制作:Yostar Pictures)

・放送開始日:4月13日より毎週日曜23時30分~

・放送局:CBC/TBS系全国28局ネット「アガルアニメ」枠

・最速配信:ディズニープラス

「戦隊大失格 2nd season」のページ

【TVアニメ『戦隊大失格』2ndシーズンティザーPV|2025年4月CBC/TBS系全国28局ネットアガルアニメ枠(日曜よる11時30分)にて放送開始!】【「戦隊大失格 2nd season」あらすじ】

敗け続けの人生に終止符を打つため一人「打倒大戦隊」を掲げた 悪の怪人軍団の下っ端“戦闘員D”

桜間日々輝に擬態したDは入隊試験を見事突破!大戦隊への本格潜入が始まる!

怪人幹部ぺルトロラに阻まれたもののブルーキーパー討伐に成功。

極秘ミッションを遂行するグリーン部隊に配属されたD、無論

次の標的はグリーンキーパー!

一方、ブルーキーパーを失った大戦隊内には疑念が立ち込め、徐々に一般市民の信頼を落としていた─

大戦隊の闇が迫るセカンドシーズンがついに開幕!

