もはや日本の国民食との1つとも言える食べ物と言えば「カレー」。

実は世界の年間カレー粉消費量ランキングで、日本はなんと第2位!(第1位はもちろんインド)

つまり日本は、あのインドを除けば、世界ナンバーワンと言ってもいいほどのカレー大国なのだ。

さらに、エスビー食品の調査によると、日本人は1人当たり年間平均約84食のカレーを食べているとのこと。1年は52週であることから、日本人はおおよそ1週間に1回以上カレーを食べている事になる。

そんなカレー大国ニッポンには、様々なタイプのカレーがあるのだが、日本全国の美味しいカレーの中から、今回は秋葉原駅から少し離れた場所にあるカレーの名店をご紹介したい。

お店の名前は「Spice Curry カリカリ」だ。

・路地裏に佇む非常に清潔感溢れるお店、それが「Spice Curry カリカリ」

こちらのお店、秋葉原駅から徒歩で10分程度離れた場所にあるお店。

近くには東京法務局台東出張所があり、不動産関連の人々も多く訪れる場所にあるためか、ランチタイムは非常に多くの人で混雑している。

ただ、混雑する時間帯を外せばすんなり入ることができるため、美味しいカレーを堪能したいのなら、午後2時頃に訪れることをオススメしたい。



・オススメしたいツインカレー

こちらのお店では、チキンカレー、スリランカ風カレー、野菜とひき肉のカレー、ビーフカレーと4種類のカレーが存在するのだが、初めて訪れるのであれば、こちらのお店のカレーをしっかりと堪能できる、スリランカ風カレーとビーフカレーの2つの味わいが楽しめるツインカレーをオススメしたい。



まずカレーが提供されると、スパイスの華やかな香りが鼻腔をくすぐる。



スリランカ風カレーかビーフカレーか、どちらでも好きな方から味わっていただければ、「Spice Curry カリカリ」の素晴らしいカレータイムが始まる。

スリランカ風カレーは非常にスパイシーでシャープな辛味を感じることができるのだが、スープの旨みが後からじわじわと追いかけてくるため、あと引く味わいとなっている。



ビーフカレーは優しい甘みとビーフのコクと旨味をたっぷりと感じることができる。



そしてこのツインカレーの素晴らしさは、2つのカレーのコントラストを自分の好きなタイミングと分量で楽しむことができる、という点だ。

スパイシーでシャープな辛味を味わった後に、ビーフカレーを味わうと、スリランカ風カレーの旨味やスパイスの風味をより強く感じることができる。もちろんビーフカレーとスリランカ風カレーを少し混ぜて味わっても非常に美味なのだ。



もし秋葉原を訪れるのであれば、こちらのお店で店主の愛情が注がれた、愛しいと思えるほどのカレーを味わってみてはいかがだろうか?

きっと素晴らしいランチタイムを堪能できるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 Spice Curry カリカリ

住所 東京都台東区台東1-14-11 藤野ビル 1F

営業時間 月・火・水・木・金 11:30 から 15:00 / 17:30 から 20:30

定休日 土・日・祝日

