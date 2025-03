日本テレビ系『シューイチ』の人気コーナー『体格ブラザーズ』とのコラボグッズが、セガプライズに登場。

人気コーナーをイメージした、ユニークなラインナップで、番組放送のない日も『体格ブラザーズ』を楽しめるグッズが揃っています!

セガプライズ『体格ブラザーズ』グッズ

投入時期:2025年4月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターやオンラインクレーンサービスなど

銭湯などの水場を巡る人気コーナーをイメージしたグッズのラインナップには、銭湯に持っていきたくなるバスタオルやトートバッグなどの雑貨をラインナップ。

さらに、セガプライズオリジナルのぬいぐるみや、ロバート秋山さん・アルコ&ピース平子さんのイラストがデザインされたクッションも登場します。

番組放送のない日でも『体格ブラザーズ』を楽しめるグッズばかりです☆

Mぬいぐるみ

登場時期:2025年4月18日より順次

種類:全2種

サイズ:全長約15×14×22cm

ロバート秋山さん・アルコ&ピース平子さんの姿を表現したぬいぐるみ。

2人セットで揃えたくなるプライズです☆

プラチナムザッカダイカットクッション

登場時期:2025年5月16日より順次

種類:全2種

サイズ:全長約30×10×50cm

ロバート秋山さん・アルコ&ピース平子さんを描いた、ダイカットデザインのクッション。

番組放送のない日も『体格ブラザーズ』の姿を楽しめる、ユニークなグッズです。

アクリルキーチェーン

登場時期:2025年5月16日より順次

種類:全6種

サイズ:全長約8×0.5×8cm

コミカルなタッチで描いたアクリルキーチェーンは、全6種類。

持ち物に取り付けて楽しめます!

プラチナムザッカトートバッグ

登場時期:2025年6月20日より順次

種類:全2種

サイズ:全長約34×5×40cm

ロバート秋山さん・アルコ&ピース平子さんのイラストが目を引くトートバッグ。

銭湯やお買い物に持っていけば、目立つこと間違いなしの実用グッズです☆

プレミアムバスタオル

登場時期:2025年6月20日より順次

サイズ:全長約140×0.5×70cm

温浴施設やスポーツジムなどで使えるプレミアムバスタオル。

しっかり使えるサイズで『体格ブラザーズ』のデザインが目を引きます!

セガ ラッキーくじオンラインも発売決定

『体格ブラザーズ』のグッズが当たる、セガ ラッキーくじオンラインも2025年に発売が決定しました。

2人の体格を存分に活かした、楽しい賞品を絶賛企画中です!

※予告なく変更する場合があります

