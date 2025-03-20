¡Ö¥Þ¥¸¤ÇÆüËÜ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤¬ËÜÅö¤ËÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«!?¡×¤È³¤³°¤Ç¤âÏÃÂê¡ª¡¡Ä¶°ìÎ®¥Ö¥é¥ó¥É¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¡Ö¥Ç¥³¥È¥é¡×¤Î³èÌö¤Ë¤à¤·¤íÆüËÜ¿Í¤¬¥Ó¥Ã¥¯¥ê
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¥³¥È¥é
¢£±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤äCM¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤
¢£¥Ç¥³¥È¥é¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ
ºÇ¶á¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¤â¥Ç¥³¥È¥é¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡1975Ç¯¤«¤é1979Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥È¥é¥Ã¥¯ÌîÏº¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤Î±Ç²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¾þ¤ë¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤¬ÆüËÜÃæ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢¤ä¤¬¤Æ¥Ç¥³¥È¥é¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²þÂ¤¼Ö¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤¬¥ë¡¼¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Îµ©¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é¥Ç¥³¥È¥é¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤ËÊÆÁÒÎÃ»Ò¤µ¤ó¤¬¥Ç¥³¥È¥é¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥ë¤Á¤ã¤óZUBAAAN!¡×¤Î¿·CM¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÀ½²Û¤Ï¡ÖÃËÇß¡×¤ÎCM¤Ë¥Ç¥³¥È¥é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2022Ç¯¤Ë¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤µ¤ó¤¬¥Ç¥³¥È¥é¤ò°¦¤¹¤ë°ìÉ¤Ïµ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤ÎCM¤Ë½Ð±é¡£¤Þ¤¿¡¢2018Ç¯¤Ëµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Öindeed¡×¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥Ã¥Á¡×¤¬¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤È¥Ñ¥Á¥ó¥³¤òÂêºà¤È¤·¤¿½©Åß¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö°Ç¶â¥¦¥·¥¸¥Þ¤¯¤ó¡×¤ÎºÇ¿·´©¤òÀëÅÁ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤Î¹¹ð¼Ö¤¬½Ð¸½¡£Åìµþ²ÎÉñ´ìÄ®¤Ê¤É¤ò¶î¤±¤Þ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î½ÐÍè»ö¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
¡¡¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢CM¤È¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¤è¤µ¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¤ÈÅÁ¤¨¡¢¹ØÇã°ÕÍß¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤ËÊü±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï»ëÄ°¼Ô¤«¤é¹¥´¶ÅÙ¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê½ÅÂç¤Ê¾ìÌÌ¤Ë²þÂ¤¼Ö¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤ÏÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã±¤Ê¤ë²þÂ¤¼Ö¤È¤ÏÊÌÏÈ°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´ðËÜÅª¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤Ç·øÊª¤Ê´ë¶È¤Î¤ª°ÎÊý¤Ë¤âÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¤â¤ÁÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿
¡¡¥Ç¥³¥È¥é¤òÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£1986Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüÊÆ¹çºî±Ç²è¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡×¤Ë¤â¥Ç¥³¥È¥é¤¬½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂçºå¤Î³¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç±é¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥À¥°¥é¥¹¤¬¶î¤±¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¹âÁÒ·ò¤µ¤ó¤ä¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¡¢¼ã»³ÉÙ»°Ïº¤µ¤ó¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¤ÎÄ¶Âçºî¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê±Ç²è¤Ë¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤¬ÏÆÌò¤Ê¤¬¤é½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥È¥é¤ò½Ð±é¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤ÎÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥³¥È¥éÌîÏº¤¬±þ¤¨¤Æ¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆüËÜ¤Ç¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1996Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÇúÁö¡ª¥à¡¼¥ó¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¡ËÌ¤Ø¡×¤Ç¤Ï¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬½÷À¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¼ç±é¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°¥Àî æÆ¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ö¥Ç¥³¥È¥é¤ÎÏÉ¡×¤ÎÂè6ºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ï2003Ç¯¤«¤é2006Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¡¢¤½¤·¤Æ2008Ç¯¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÀ©ºî¤µ¤ì¤¿±Ç²è¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢°¥Àî æÆ¤µ¤ó¤È¥Ç¥³¥È¥é¤È¤¤¤¦Ì¾¥³¥ó¥Ó¤Ö¤ê¤ÏÉÔÊÑ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ç¥³¥È¥é¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡²áµî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¤â¡ÖGTO¡×¤ä¡Ö¤´¤¯¤»¤ó¡×¡¢¡Ö¿ÀÍÍ¤¢¤È¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±¡×¤Ê¤É¤Ë¥Ç¥³¥È¥é¤¬ÅÐ¾ì¡£1990Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÌøÍÕÉÒÏº¤µ¤ó¤ÈÂçÂô¼ùÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ç¥³¥È¥éÉ÷¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¥Ð¥ó¤Ç¥Æ¥²°²Ô¶È¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Î±ÇÁü¤Ë¤â¥Ç¥³¥È¥é¤Ï¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤³¤ËÎóµ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥Ç¥³¥È¥é¤ÏÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¼Ò²ñ¤È¤âÌ©ÀÜ¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê°ÎÂç¤Ê¤ë¥Ç¥³¥È¥é¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤ò¡¢²áµî¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ÇºÆÅÙ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ë»×¤¦¡£