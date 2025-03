どんな居酒屋にもそのお店に通う人々の思いが重なり、そしてそのたくさんの思いはそれぞれの居酒屋が醸しだす独特の雰囲気となっていく。それゆえ、日本各地に多く人々を虜にする居酒屋がキラ星のごとく数多存在しているのだ。

例えば、あの吉田類も絶賛する大衆酒場、東京・江東区南砂町の「山城屋酒場」に、新潟の郷土料理からラーメンや洋食まで味わえる新潟市・古町の老舗居酒屋「喜ぐち(きぐち)」、北海道随一の日本酒の品揃えと美味しいツマミのお店札幌市北区「味百仙(あじひゃくせん)」、食い倒れの町大阪では、鴨の焼き鳥が味わえる「とり平」、そしてあの開高健も愛したクジラのおでんが楽しめるたこ梅、さらには名古屋にいったら絶対に行っておきたい居酒屋「歓酒亭 大安(かんしゅてい だいやす)」などなど、数え上げればキリがない。

そんな全国にある美味しい居酒屋の中から、今回は、上野の路地裏に佇むこれぞ大衆酒場!というような場所をご紹介したい。お店の名前は「赤提灯」だ。

・昭和50年(1975年)創業の大衆酒場、それが上野の「赤提灯」

こちら昭和50年(1975年)創業の大衆酒場。

1975年(昭和50年)といえば、天皇陛下が史上初めてアメリカ合衆国を公式訪問し、山陽新幹線、岡山・博多駅間開業。現在でも我々の生活に欠かせないコンビニチェーンのローソン、そして今なお多くのファンがいる「きのこの山」や「ペヤングソースやきそば」、缶コーヒーの「ジョージア」などが生まれた年でもある。

そんな現在につながるサービスや商品が生まれた年に生まれた上野の大衆酒場は、今なお多くの人々に愛され続けているのだ。



・たくさんの美味しいメニューをリーズナブルな価格で楽しめる酒場、それが「赤提灯」

こちらのお店では壁一面の短冊のメニューから、様々なものをオーダーできる。



コリコリ・シコシコとした食感と美味しい辛味噌の味わいが嬉しいガツサシに



こちらのお店で多くの呑兵衛がオーダーするというレバーの唐揚げ、



そして美味しい串焼きなど、どれも非常に美味しくてリーズナブルなメニューが揃う。



そこに好みのドリンクを合わせれば、最高の酒場タイムがスタートするのだ。



様々な美味しいメニューの中から、イチオシでオススメしたいのが、青梗菜(ちんげんさい)の炒め物だ。

強力な火力で炒められた青梗菜はシャッキリとした歯触りが楽しめる逸品。トロッとした餡仕立てになっているため、非常に熱いのだが、これがキンキンに冷えたハイボールによく合うのだ。



もう少しで春がやってくる。桜の季節になると、やはり上野公園の桜は別格の美しさだ。もし上野公園の桜を愛でる機会があるのであれば、こちらのお店の暖簾をくぐってみてはいかがだろうか?

きっといつもよりももっと、桜の季節を楽しめるに違いないのだ。

<お店の情報>

お店 赤提灯

住所 東京都台東区上野2-10-4 池之端会館 1F

営業時間

月曜日〜土曜日 16:00 〜 翌3:00

日曜日・祝日 15:00 〜 24:00

土・日・祝日

