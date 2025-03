YouTubeやTwitchなどでライブ配信を行う場合、オープンソースのライブ配信ツールのOBSを使えば配信画面のレイアウトを自由にカスタマイズできます。「Flip Clock」はOBS用の無料プラグインで、現在時刻をパタパタ時計のなめらかなアニメーションで配信画面上に表示でき、さらにストップウォッチやタイマーといった機能も搭載されていてお役立ちです。GitHub - PeterCang/flip-clock: Enhance your OBS streams with our versatile Clock Plugin! Display current time with customizable formats (AM/PM, seconds), countdowns, or a stopwatch - perfect for keeping your audience on time and engaged.

https://github.com/PeterCang/flip-clockFlip Clock | OBS Forumshttps://obsproject.com/forum/resources/flip-clock.2042/Flip Clockでどんな時計が画面上に表示されるのかは、以下のムービーを見ると一発でわかります。無料で配信画面上にパタパタ時計を簡単に表示するOBS用プラグイン「Flip Clock」 - YouTubeGitHubのリリースページから、インストーラーをダウンロードします。記事作成時点の最新バージョンは1.0.0.1で、インストーラーはEXE形式、ファイルサイズは約1.18MBでした。なお、Flip Clockの対応OSはWindows(64bit)のみとなっています。ダウンロードしたインストーラーを起動します。「Next」をクリック。ライセンス同意が表示されるので、「I Agree」をクリックすると、インストールが始まります。インストールが終わったら、「Finish」をクリック。OBSを起動し、ソースウィンドウにある「+」をクリックすると、「Flip Clock」が追加されているのでこれを選択します。「OK」をクリック。すると、画面にFlip Clockが表示されました。Flip Clockの表示はプロパティ画面から変更可能。デフォルトだと、時刻は時・分・秒を24時間形式で表示されます。「A.M/P.M.」のチェックを入れると、12時間形式の表示に切り替えられます。「Show seconds」のチェックをオフにすると秒表示が消え、時・分のみの表示に切り替わりました。「Clock type」を「Stopwatch」に変更すると、ストップウォッチに切り替えられます。表示は時・分・秒で、「Start」ボタンを押すと計測を開始します。ストップウォッチはシンプルな機能で、あくまでもスタートとストップのみ。スプリットタイムやラップタイムは計測できません。「Clock type」を「Timer」に変更すると、タイマー機能を使うことができます。「Timer value」に測りたい分数を入力し、「Start」を押せば計測が始まります。例えば以下の場合だと、「85」と入力することで、1時間25分を計測することができます。ただし、タイマーはあくまでも定められた時間を計測するだけで、アラームを鳴らす機能は搭載されていません。Flip Clockはパタパタ時計の滑らかなアニメーションで時刻を表示してくれますが、素材自体はアスペクト比16:9となっており、パタパタ時計の周囲に黒い部分が表示されます。もしこの黒い部分が邪魔であれば、クロップして非表示にしてしまうのもアリ。ソースで「Flip Clock」を選択し、「フィルタ」を選択。エフェクトフィルタの「+」をクリックし、「クロップ/パッド」を選択します。「OK」をクリック。左に「70」、上に「270」、右に「70」、下に「270」と入力すればOK.クロップすると以下のように黒い部分が消えるので、配信画面のレイアウトに組み込みやすくなりました。