【「GRAPHT STANDARD」シリーズ新製品】3月21日 発売予定「THE SHOOTER」:7,700円「GRAPHT MINI DAC for GAMING」:5,500円「GRAPHT ロープロファイル MICROPHONE ARM」:6,980円

「THE SHOOTER」

MSYは、「GRAPHT STANDARD」シリーズより、ゲーミングデスクのオーディオ環境を向上させる3製品をGRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)や全国の家電量販店、PC専門店等にて3月21日に発売する。

価格は、 ゲーミング有線イヤホン「THE SHOOTER」が7,700円、ゲーミングアンプ「GRAPHT MINI DAC for GAMING」が5,500円、スライドマイクアーム「GRAPHT ロープロファイル MICROPHONE ARM」が6,980円。

本日2月20日より、GRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)ほか、一部販売店舗にて先行予約を受け付けている。

THE SHOOTER(GRT042-SHT-2M/有線イヤホン 2.0m)

発売日:3月21日

価格:7,700円

型番:GRT042-SHT-2M

特長

SHOOTERジャンル専用のオリジナルチューニング

ゲーミングイヤホン「THE SHOOTER」は、低音域を調整することで、足音や射撃音、エフェクト音など、SHOOTERジャンルのゲーム内で重要な各種効果音を聴き取りやすくチューニングを施している。音の立ち上がりが速く、音が近く聴こえる設計を行なっており、ゲーム中の効果音を素早く確認できるように調整。低音域の響き方を調整することにより、BGMや環境音などの影響が少なく、ゲーム中で重要になる効果音をいち早く確認することを可能にしている。

最新デュアルダイナミックドライバー搭載

立ち上がりが速く、近い音を正確に届けるために、デュアルダイナミックドライバーを採用。2基のダイナミックドライバーを同軸上に配置した構造で、歪まない低音域と明瞭な中高音域の表現により「THE SHOOTER」のオリジナルチューニングを効果的に表現することを可能にした。

【最新のダイナミックドライバー】

ポリウレタン+LCP液晶ポリマー振動板を搭載したΦ10mmダイナミックドライバーにより、正確な低音域を響かせ、ポリウレタン+PEEK振動板を搭載したΦ6mmダイナミックドライバーによりクリアで明瞭な中高音域を表現。ゲーム内で重要な効果音を、明瞭に響かせる。

ガンメタルカラーのオリジナルデザイン

「THE SHOOTER」はイヤホンとリモコン、プラグ部分に剛性に優れたアルミパーツを使用しており、ハウジングにはGRAPHTの「G」ロゴを切削加工。さらに、SHOOTERジャンルをイメージしたガンメタルのアルマイト加工を施している。ハウジングカラーに合わせて、ケーブルにはグレーのケーブルを採用。高級感のある素材やカラーとあわせ、イヤホン全体で統一感のあるデザインを楽しめる。

付属品もグレーで統一されたこだわりのデザイン

イヤホンを持ち運ぶセミハードケースは、革のような風合いで GRAPHTの「G」ロゴを同色の凹凸加工で表現。マグネットケーブルクリップにも「G」ロゴを施し、イヤホン本体とあわせて統一感のあるデザインとなっている。

イヤホン本体、イヤピース、キャリングケース、マグネットケーブルクリップ

「GRAPHT MINI DAC for GAMING」選べる3つのEQモード超小型USBゲーミングアンプ

【主な仕様】

発売日:3月21日(金)

価格:5,500円

型番:GRT055-MDG-ONE

「GRAPHT MINI DAC for GAMING」は、超小型ボディのバスパワー駆動式USB DAC内蔵ヘッドホンアンプ。縦13、横27、奥行10.8(mm)、約2.5gというコンパクトデザインながら、プラグアンドプレイで384kHz/32bit PCM、DSD128※といった高音質データ再生を実現する。内蔵DACチップにより音質を高め、ゲームサウンドや音楽などの再生環境を改善。

さらに、本体に3種のEQモード(FPS LIGHT / FPS HEAVY / RHYTHM)を搭載し、好みのサウンドにカスタマイズすることが可能だ。

※:DSD音源の再生には対応ソフトが別途必要です

特長

ノーマルモードに加え3つのゲーム用EQモードを搭載

「MINI DAC for GAMING」にはEQ(イコライザー)のないナチュラルなサウンドのノーマルモードに加えて、3種のゲーム用オリジナルEQモードを搭載。本体に配置されているスイッチパネルを押すことで、3種のEQモードを切り替えられるため、プレイ環境に合わせた最適なゲーム設定でゲームを楽しめる。

【3種のゲーム用オリジナルEQモード】

(1)FPS LIGHTモード(イヤホン向けモード)

FPSやTPSなどのSHOOTER系ゲームモード。低音の響き方を調整して足音や効果音を聴き取りやすく調整したモード。

(2)FPS HEAVYモード(ヘッドホン向けモード)

FPSやTPSなどのSHOOTER系ゲーム。低音の響きはそのまま、足音や効果音の帯域を調整した音圧の高いモード。

(3)RHYTHMモード

リズムゲームやBGM などを楽しむためのゲームモード。ベースやリズムを聴き取りやすく調整した迫力のあるサウンドモード。

幅広いデバイスに対応

Windows11、Mac OS 、iOS、Androidなど幅広いOSに対応した、超小型のゲーミングDAC。スマートフォンのほか、ノートPCやデスクトップPCなど、ユーザーの環境に合わせて自由に使える。デスクトップPCなどに接続するシーンでは、本製品に同梱されている専用変換アダプタや取り回しのしやすい布巻の延長ケーブル(約2m)を使用することで、手元でEQモードの切り替えを行なうことができる。

ゲーミングヘッドセットやマイク付きイヤホンに対応

3.5mm、4極端子に対応しており、ゲーミングヘッドセットやマイク付きイヤホンにも接続可能。アクティブマイクスイッチングにも対応しているため、スマートフォンと本製品、マイク無しのイヤホンを接続する際にも、スマートフォン内蔵マイクを使用して通話することができる。

「GRAPHT ロープロファイル MICROPHONE ARM」理想のレイアウトを叶える省スペーススライドマイクアーム

【主な仕様】

発売日:3月21日(金)

価格:6,980円

型番 GRT057-BLK-ONE(Black) / GRT057-WHT-ONE(White)

ロープロファイルのデザインによりモニターに被らずに取り付けることができ、マイクの位置を自由に動かすことが可能。デスク周りをコンパクトに設計できる、ストリーマーに適したなマイクアームとなっている。

左:Black、右:White

特長

3カ所回転により柔軟な調整と精密なポジショニング

「GRAPHT ロープロファイル MICROPHONE ARM」は、ロープロファイルでありながら、360度回転と150度の垂直回転を備えている。ポッドキャスティング、ゲーム、ストリーミング、その他の録音用途に適しておりで、位置をしっかりと保持。先端部は可動域が高いボール型のデザインが採用されており、マイク角度の微調整が可能。

スッキリとした外観と省スペース設計

使用しない時にはサイドに折りたためる。

デスクのサイドからの展開イメージ

メタル材質で高い耐久性と安定性のある動き

金属製のアーム構造で最大装着重量2kgの安定性を持つ。アームの動きにはしっかりとした安定性があり、振動もほとんどなく、静かに滑らかに動かすことが可能。

スタイリッシュでシンプルなデザイン

高品質なパウダーコーティングが施されている。マットな金属仕上げはスタジオのような高級感がある。

ケーブル整理

小さなマイクケーブルと大きなXLRケーブルをアーム内部に隠せる構造で、全体がスッキリとした外観になる。

ケーブルはアーム内部に収納可能

デスクを傷つけず、組み立てが容易

取り付ける際にデスクを傷つけることのない、ゴム付きC字型クランプを採用。また、Cクランプ、ブームアームの各所に取り付けネジ、つまみネジがついており、工具を使用せずに組み立てや調整をすることが可能だ。

取り付けや組み立てが容易なC字型クランプ、ブームアーム

「GRAPHT ロープロファイル MICROPHONE ARM」使用イメージ

販売店舗

【主な仕様】

発売日に先駆けて2月20日よりGRAPHT OFFICIAL STORE(ECサイト)ほか、一部販売店舗にて先行予約販売を受付中。

※在庫については各店舗にお問い合わせください。

(C)2025 MSY Inc. All rights reserved. GRAPHT is a trademark of MSY Inc.

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。