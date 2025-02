【「Call of Duty: Black Ops 6」、「Call of Duty: Warzone」シーズン02 リローデッド】日本時間2月21日より開始

Activision Blizzardは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用FPS「Call of Duty: Black Ops 6」および「Call of Duty: Warzone」において、シーズン02 リローデッドを日本時間2月21日より開始する。

シーズン02 リローデッドでは、「グラインド」特別版を含む2つのマルチプレイヤーマップや6つの新武器が登場するほか、ゾンビモードではトゥームのガイドモードも登場。また、「ミュータント タートルズ」とのコラボも実装され、期間限定イベントやニンジャタートルズのトレーサーパックなどが登場する。

「Call of Duty: Black Ops 6」

「Black Ops 6」マルチプレイヤー 概要

2つのマップが新たに登場

スケートパークの特別バージョンとして「グラインドウーズ」が登場するほか、ストライクマップ「バレット」も新たに登場する。

【グラインドウーズ】

「Call of Duty: Black Ops II」で初めてリリースされたマップ「グラインド」が、シーズン半ばに特別版となって「Black Ops 6」で復活

【バレット】

セヴとローグチームは、敵の主要ターゲットを無力化するために高速特急列車に展開。車両をのぼって掃討するときは、目を光らせよう

「ミュータント タートルズ」をテーマにした新しい期間限定モードが登場

ニンジャタートルズが「Call of Duty」に登場。期間限定のモッシュピットで戦いの幕を開け、「ミュータント タートルズ」をテーマにした最高の能力と動きを自由に発揮しよう。

TMNT モッシュピット

チームデスマッチ、ドミネーション、またはハードポイントのゲームに参加し、忍者の能力とTMNTスコアストリークを駆使して勝利を目指す。これらの特別なスコアストリークは通常どおりにスコアを獲得することで得ることができるが、タートルズはチームとして機能しているため、目的のプレイでスコアが増加する。

「Black Ops 6 ゾンビ」概要

ゾンビでも「ミュータント タートルズ」の期間限定モードが登場する。

タートルズの戦闘能力を試すには、アンデッドのターゲットの列ほど良いものはない。新しい期間限定のクランクバリアントで大騒ぎしよう。タイマーを放置すると、プレーヤー自身の破滅までのカウントダウンが始まる

カワバンガクランク

4つのゾンビマップとアンデッドの大群の討伐に、緊迫感を加える。好みの装備で ターミナス、リバティフォールズ、シタデル デ モール、トゥームに降り立ち、ゾンビを倒してタイマーを発動させよう。タイマーがゼロになる前にゾンビを倒す必要があり、ラウンドが進むにつれて、タイマーは短くなり続ける。

トゥームにガイドモードが登場

呪われた地下墓地を探索し、どこにも通じぬ扉を通って混沌の世界にテレポートする。ガイドモードでは、プレーヤーは追加のガイダンスと最大15ラウンドのメインクエストに挑戦できる。

「Call of Duty: Warzone」

プレーヤーは、ウルジクスタン、エリア 99、リバース アイランドでバトルロイヤル、リサージェンス、プランダーの戦いを繰り広げ、ウルジクスタンではランクプレイで戦い続ける。定期的に更新されるパッチノートも確認していただきたい。

新PERK

新PERKのロープロフィールは、しゃがみ姿勢、伏せ撃ち姿勢、ダウン時の移動速度を向上する。

全体概要

5つの新たな近接武器を含む、壮大な新武器が追加

シーズン中盤のアップデートでは、鋸刃のセカンダリ武器や5つの新たな近接武器など、数々の新武器が追加される。

D1.3 Sector(セカンダリ武器)

敵に鋸刃を発射するこの特別なセカンダリ武器で、敵を切り刻むことができる。さまざまなマガジンを装備して、さまざまな強力な発射体タイプを利用できる。

Skateboard(近接武器)

ボードのデッキ面を外側にして持ち、邪魔をする敵を叩き落とす。左右へのスワイプ攻撃と頭上からのスラム攻撃で、ターゲットの息が止まるまで追い詰め止めをさそう。

Katanas(近接武器)

強力な二刀流セットアップで、両方の刀を同時に切り刻み、叩き、近接する敵を素早く倒す。襟首より上を攻撃して戦闘を終わらせる強力な攻撃を準備しよう。

Bo Staff(近接武器)

棒杖の長いリーチを利用して、他の近接武器よりも遠くからターゲットを攻撃し、叩きつける。強烈な攻撃を繰り出して、強打で敵を気絶させる。

Nunchaku(近接武器)

他の忍者の武器ほどのダメージを与えられないが、攻撃速度が速く、すぐに次の攻撃に繋げることができる。強烈な一撃を準備してターゲットを回転させ、地面に叩きつけよう。

Sai(近接武器)

敵をよろめかせる素早い攻撃で接近戦に挑む。重攻撃で武器を準備し、攻撃のタイミングが来たら攻撃を放つ。

「ミュータント タートルズ」とのコラボを実施

「ミュータント タートルズ」とのコラボには、ゲーム内のミッドシーズン イベント パスが含まれており、新しいオペレーター「スプリンター」や、近接武器「Skateboard」、鋸刃を発射する「D1.3 Sector」などの報酬が提供される。

また、ストアバンドルにも4つのニンジャタートルズのトレーサーパックが登場する。詳しくは公式ブログ(英語版、日本語版は順次公開予定)で確認できる。

(C)2024-2025 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION、CALL OF DUTYおよびCALL OF DUTY BLACK OPSはActivision Publishing, Inc.の商標です。 その他の商標や製品名はその所有者に帰属します。