もふもふの大渋滞!? YouTubeチャンネル「Kittens Ducklings Lovely」では、子猫にひよこが群がっている様子が配信され、動画のコメント欄には「子猫とひよこが一緒にいるなんてかわいすぎるんだけど!」「見ていて飽きないね」の声が続出しました。

ひよこたち「一緒に遊んでほしいピヨ」

注目を集めたのは「It’s warm for four lovely kittens and chickens to sleep together. Animals cute video」という動画。

動画は、4匹の子猫とひよこたちが一緒にいる場面からスタート。気持ちよさそうに眠っている子猫に、ひよこたちは「一緒に遊んでほしいピヨ」と言っているかのよう。ピヨピヨと鳴いて、子猫たちをくちばしでつついています。

ひとしきり子猫にじゃれていたひよこたちですが、気持ちよさそうに寝ている子猫に誘われたのか、一緒に眠り始めてしまいました。子猫もひよこも、もふもふの毛に覆われているので、身を寄せ合っている姿は見ているだけで癒やされます。

目を覚ました1匹の子猫が動き出すと、つられたかのように他の子猫とひよこも動き出しました。元気に鳴くひよこに対して、子猫たちは「一体、何が起きているニャ?」と寝ぼけている様子。ひよこたちは、目を覚ました子猫たちにうれしくなったのか、鳴き声のボリュームを上げて、かまってほしそうです。

そんなひよこの行動には目もくれず、子猫たちは体勢を整えて再び寝る体勢に。おなかを見せて無防備な姿で眠る子猫に吸い寄せられるように、ひよこたちも群がります。完全に脱力している子猫の表情は何ともいえませんね。

またしても子猫たちに誘われて、ひよこも眠くなってきたのでしょう。再び仲良くくっついて眠りだし……という展開です。

“もふもふ”同士の共演を見た人からは「ふわふわの子猫とひよこが愛らしすぎる」「抱きしめたくなるよ」などのコメントが。子猫とひよこの愛らしさにメロメロになる人が続出しているようです。ずっと見ていたくなる子猫とひよこの姿を、ぜひ動画で確認してみてください。