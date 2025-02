力士たちによる迫力あるパフォーマンスショー！ANNEX「浅草相撲部屋 -ANNEX-」

ANNEXは、インバウンド向け相撲ショーレストラン「浅草相撲部屋 -ANNEX- (Asakusa Sumo Club ANNEX)」を2025年2月20日(木)にグランドオープンします。

ANNEX「浅草相撲部屋 -ANNEX- (Asakusa Sumo Club ANNEX)」

ANNEXは、TX浅草駅より徒歩2分の本物の土俵がある、インバウンド向け相撲ショーレストラン「浅草相撲部屋 -ANNEX- (Asakusa Sumo Club ANNEX)」を2025年2月20日(木)にグランドオープン。

日本滞在中の訪日外国人に日本の「食」や「文化」をより身近に感じてもらえるよう浅草相撲部屋、別館「浅草相撲部屋 -ANNEX-」をオープンします。

昨今インバウンドの観光客でにぎわう浅草で外国人に人気の高いコンテンツである大相撲の伝統と歴史、文化を堪能できる催し物は浅草相撲部屋の目玉の一つです。

別館「浅草相撲部屋 -ANNEX-」はこれまでの浅草相撲部屋との差別化を図り、エンターテインメント性を重視し、またご飲食面でもお客様の満足度を高められるよう店舗作りを心掛けました。

別館「浅草相撲部屋 -ANNEX-」では本物の土俵を設置しており、力士(元大相撲力士)たちによる迫力あるパフォーマンスショーが繰り広げられます。

英語で進行する相撲ショーでは、所作や取組、お客様の参加による力士とのチャレンジ相撲などが開催されます。

また相撲以外にもオープニングで芸者さんによる舞が披露され、ショーの締め括りには土俵上で力士との記念撮影(グループ毎)を楽しむことができます。

同店では、日本らしさを感じることのできるオリジナルのすき焼き重のほか、和食づくしの天ぷらやちゃんこ鍋を提供し、ファーストクラスシートのお客様には山崎、響、白州など日本の高級ウイスキーも堪能できる飲み放題がセットとなります。

また、ビジネスクラスシートのお客様にも日本産高級ウイスキーを各種取り揃えています。

なお、ヴィーガンの方用に別メニューのお食事を用意します(※要予約)。

日本では、江戸時代から歌舞伎や芝居などのエンターテインメントを、お弁当を食べながら楽しむという文化がありますので、伝統的な観覧文化も体験出来ます。

◆本物と同様にこだわった土俵◆

・土俵には国技館や某相撲部屋の稽古場でも使用されている「荒木田土」を採用しています。

東京・荒川沿いの荒木田原が名前の由来で粘土質で適度に砂が含まれているため滑りにくく、振動にも強いことから国技館の土俵やピッチャーマウンドなどスポーツ利用などに最適とされています。

・土俵だわら

土俵の俵は稲藁を細い俵状に編んだものが使用され、中には土が入れられています。

同店のものは大相撲東京場所などで使用されているものと同様の素材・形状となっています。

◆充実した「浅草相撲部屋 -ANNEX-」オリジナルグッズやインバウンド向けお土産商品◆

お土産

写真はイメージとなります

◆店内に入ると存在感のある土俵が!相撲ショーは毎日4ステージ開催◆

第1部 11:30-13:30 第2部 14:30-16:30 第3部 17:30-19:30 第4部 20:30-22:30で行われます(各回120分)。

お食事を楽しんだ後に土俵で相撲ショーが行われ、ショーのオープニングは芸者さんによる舞が披露されます。

相撲ショーでは元力士達による相撲の所作や取組、お客様の参加による力士とのチャレンジ相撲などが開催されます。

土俵

●お食事

すき焼き重、天ぷら、ちゃんこ鍋を楽しめます

お食事

同店は日本文化を楽しめるよう3つの和食料理を用意しています。

代表的な和食である「すき焼き」はお重で、また「天ぷら」も一緒にお1人ずつお膳で提供します。

さらに相撲とは切り離すことが出来ない「ちゃんこ鍋」も提供。

「普段触れることのできない相撲に触れるひと時をお楽しみいただきたい」というオーナーの思いが料理へのこだわりを感じさせてくれます。

ちゃんこは元力士であるちゃんこ番が監修した「特選醤油ちゃんこ鍋」。

地鶏・鰹・昆布・椎茸の4つのだしを合わせた、あっさりしていてコクのある味に仕上がっています。

また、ヴィーガン料理にも対応しています(※予約時にお問い合わせください)。

― 食事を楽しみながら ―

●芸者さんによる舞

●元力士による相撲実演

基本動作や取組実演など

●元力士への挑戦 〜チャレンジ相撲〜

お相撲さんの着ぐるみを着たり、実際のまわしを締めて挑戦できます

●記念写真撮影

ご家族・グループごとに撮影できます

※元力士への質問タイム(チャレンジ相撲の準備時間内)

■店舗名

浅草相撲部屋 -ANNEX- (英表記:Asakusa Sumo Club ANNEX)

店舗外観(1)

■所在地

〒111-0032 東京都台東区浅草2-11-7 和田ビルB1F(国際通り沿い)

■営業時間

11:30〜22:30

相撲ショー 毎日4ステージ

第1部 11:30-13:30

第2部 14:30-16:30

第3部 17:30-19:30

第4部 20:30-22:30

●相撲イベント+お食事(※1)

+飲み放題(※2)、オリジナルお土産付き(記念写真含む)

ビジネスクラスシート 30,000円 小学生以下 20,000円

ファーストクラスシート 50,000円 小学生以下 40,000円

※価格はすべて税込、お1人様あたりのご料金です

※1 すき焼き重、天ぷら、ちゃんこ鍋、デザート

※2 別ワインリスト有

予約はお電話またはホームページから

TEL:03-5246-3309

■アクセス

つくばエクスプレス「浅草駅」から徒歩2分

東武スカイツリーライン「浅草駅」から徒歩10分

東京メトロ銀座線「浅草駅」から徒歩10分

都営浅草線「浅草駅」から徒歩10分

※予告なく内容やスケジュールの変更などの対応を行う場合があります。

