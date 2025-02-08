¡ÚÌ¡²è¡Û²¿¤È¤Ê¤¯¡ÖÌ¡²è¡×¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤Ë¿Ê³Ø¡¡Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡Ö±¿¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Äºß³ØÃæ¤Î¡È¶¯Îõ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤È¤Ï¡©¡ãºî¼Ô¼èºà¡ä
¡¡Ì¡²èÀìÌç³Ø¹»¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¶¯Îõ¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÌ¡²èÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½éÆü¤Ç¸å²ù¤·¤¿ÏÃ¡×¤¬¡¢X¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹â3¤Î²Æ¡¢¡Ö¿ÊÏ©¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦Í§Ã£¤Î°ì¸À¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ºî¼Ô¡£¡Ö°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡©¡×¤ò¹Í¤¨È´¤¡¢½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤ÏÌ¡²è¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ä¡£ºî¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÀìÌç³Ø¹»¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï´°À®ÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤ËÌ¡²è¤òÉÁ¤ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È³Ø¤ó¤À
¡¡¤³¤ÎÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤Î¡Ö¥Ï¥ë¥Þ¥¡×¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£X¤ä¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÌ¡²è¤äÆü¾ï¤Î½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.Ì¡²è²È¤ò»Ö¤·¤¿»þ´ü¤äÍýÍ³¡¢·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡Ö¤â¤È¤â¤ÈÌ¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»3Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¡Ø¿ÊÏ©¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢Â¾¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¡²èÀìÌç³Ø¹»¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø»Ö¤·¤¿¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤³¤½Â´¶È¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¥Þ¥¸¤Ç¿ÍÀ¸¤É¤¦¤¹¤ë¤Í¤ó²¶¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê´À¡Ë¡×
Q.¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡ÖÉáÃÊ¤ÏÃ»¤¤¥¨¥Ã¥»¡¼Ì¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤·Â³¤Êª¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡¢¿Í¤ËÏÃ¤»¤½¤¦¤Ê·Ð¸³¤Ï²¿¤«¡Ù¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¹â¹»¤ÎÀèÀ¸¤«¤é¡Ö²¿¤ÎÊÙ¶¯¤â¤·¤Æ¤Ø¤ó¤ä¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢¤½¤â¤½¤â»äÎ©Íý·Ï¤Î¥¯¥é¥¹¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÈþ½Ñ·Ï¤ÎÊÙ¶¯¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÀèÀ¸¤¬Àµ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Q.ÀìÌç³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø½éÆü¡¢¡ÖÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë°ìÈÖ½ÅÍ×¤ÊÎÏ¤Ï±¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤½¤ì¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡ª¡Ù¤È¡£¤½¤Î¸å¤Ë¡¢¡Ø±¿¤¬¤Ê¤¼½ÅÍ×¤«¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤ÃÃ¼¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯²á¤®¤Æ¤Û¤È¤ó¤É³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Q.ºß³ØÃæ¡¢¡Ö¥¯¥»¶¯·³ÃÄ¡×¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤¿Æ±´ü¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¥³¥¤¥Ä¤é¤Ï°Û¾ï¤À¡Ä¡£²¶¤¬°ìÈÖ¤Þ¤È¤â¤Ç¡¢¥³¥¤¥Ä¤é¤È¤Ï°ã¤¦¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê´À¡Ë¡£¼ã¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂ¿¾¯Àí¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£º£¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¤ªÁ°¤âÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡¢Â´¶È¤·¤Æ¿ôÇ¯¸å¤Ë¡ØÌ¡²è¤Î¾Þ¤ò³Í¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡Ù¤È¡¢Ç¯²ì¾õ¤ÇÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤¿Æ±´ü¤Ï1¿Í¤À¤±¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.ÀìÌç³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¥¿¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡Ö±Ç²è¤ä¾®Àâ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤Ç¡¢ÍÌ¾¤Ê¸ÅÅµ±Ç²è¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤ËºîÉÊ¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁÏºî¤òÌÜ»Ø¤¹¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Q.¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢º£¤Î³èÆ°¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡ÖºîÉÊÆâ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿Åª¤Ê¤³¤È¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï´°Á´¤Ê´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£¤ä¤ëµ¤¤Î¤¢¤ëÅÛ¤Ï³Ø¹»¤Ë¹Ô¤³¤¦¤¬¹Ô¤¯¤Þ¤¤¤¬¤ä¤ë¤·¡¢¤ä¤ëµ¤¤Î¤Ê¤¤ÅÛ¤Ï¤É¤³¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·ë¶É¤ÏÁ´¤ÆËÜ¿Í¤Î»ñ¼Á¼¡Âè¤À¤Ê¤È¡£¤½¤·¤ÆÌ¡²èÀìÌç³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²¿¤È¤«¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ï¤½¤ê¤ã²¿¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ï¡¢¤È¡Ä¡£
¤Ç¤â¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯´°À®ÅÙ¤òµá¤á²á¤®¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÌ¡²è¤òÉÁ¤¤¤Æ´°À®¤µ¤»¤Ê¤¤¤È²¿¤Ë¤â»Ï¤Þ¤é¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ø¤·¤ó¤É¤¤¤«¤éº£Æü¤Ï¥À¥é¤±¤è¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¿Í´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
Q.ÁÏºî³èÆ°¤Çº£¸å¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥ë¥Þ¥¤µ¤ó¡Öº£¤Á¤ç¤¦¤É¡¢¤³¤ÎÀìÌç³Ø¹»»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¥¥ã¥é¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤¿¡ØÈ¾Ç¯¸å¤ËÈ¾Ê¬¸º¤ëÌ¡²èÀìÌç³Ø¹»¡Ù¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×