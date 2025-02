中央アメリカに位置するエルサルバドルは2021年9月、世界で初めて仮想通貨のビットコインを法定通貨にしたことで話題を呼びました。ところが2025年1月29日にビットコイン法が改正されて、ビットコインがエルサルバドルの法定通貨から外れることとなりました。Lawmakers in El Salvador rush new bitcoin reform after IMF deal | Reuters

https://www.reuters.com/world/americas/lawmakers-el-salvador-rush-new-bitcoin-reform-after-imf-deal-2025-01-30/El Salvador Abandons Bitcoin as Legal Tender After Failed Experimenthttps://ticotimes.net/2025/02/02/el-salvador-abandons-bitcoin-as-legal-tender-after-failed-experimentエルサルバドルは2019年に就任したナジブ・ブケレ大統領の下、独裁的ともいえる大胆な政策で大幅な治安の改善を果たしたことで注目されています。また、ブケレ大統領は強力なビットコイン推進派であり、2021年9月にはビットコインを法定通貨とする法律が世界で初めて施行されました。世界で初めてビットコインを法定通貨とする法律がエルサルバドルで施行 - GIGAZINEしかし、国際金融の安定化を目的する国際通貨基金(IMF)はビットコインを法定通貨から外すよう求めていたほか、エルサルバドル国民の間にはそれほどビットコインが浸透していないことも報じられていました。世界で初めてビットコインが法定通貨になったエルサルバドルでは「あまりビットコインが広まっていない」との指摘 - GIGAZINEそんなエルサルバドルのビットコイン政策を大きく変えることとなったのが、2024年12月にIMFと結んだ14億ドル(約2200億円)の融資契約です。融資契約を実現するにはIMFとの合意に準拠する必要があったため、エルサルバドル議会は2025年1月29日に「ビットコインでの取引や債務の支払いを受け入れる義務を解除する」という法改正を可決しました。法律では依然としてビットコインを法定通貨だと述べているものの、エルサルバドル中央銀行の元総裁であるカルロス・アセベド氏が「誰かがあなたからお金を借りていて、ビットコインで支払いたいと言ってきた場合、あなたはビットコインでの支払いを拒否することができます。もしビットコインが本当に法定通貨であるならば、あなたは受け取りを拒否することはできないはずです」と発言しているように、法定通貨であるための重要な条件である支払いの受け入れ義務がなくなるため今回の法改正は実質的にビットコインを法定通貨の地位から外すものとなります。ブケレ大統領はエルサルバドルにビットコインを浸透させようと試みましたが、中央アメリカ大学が2024年に行った調査ではエルサルバドル人の92%が取引でビットコインを使っていないことが明らかになりました。エルサルバドルに住む55歳の看護師であるフアナ・エンリケス氏は、「私はビットコインを使っていましたが、非常に複雑でリスクが高いので好きではありませんでした。給料でやっと暮らしている被雇用者には向かないものです」とコメントしました。改正された法律の下、エルサルバドルではアメリカドルが唯一の法定通貨となり、ビットコインの使用を受け入れるかどうかは民間部門の裁量に任せられることになります。エコノミストのラファエル・レムス氏は、「ビットコインにはもはや法定通貨としての効力はありません。本来はビットコインを法定通貨にするつもりでしたが、政府がそれを強要してもうまくいきませんでした」と述べています。エルサルバドルの駐米大使であるミレナ・マヨルガ氏は1月30日のイベントで、法改正は「状況への適応」と見なすべきだと主張。「ブケレ大統領はビットコインを買い続けています。私たちにはビットコイン事務所があり、ビットコイン法があり、ビットコインはエルサルバドルで使用できます」とマヨルガ氏は述べました。なお、エルサルバドルの国家ビットコイン事務局によると、エルサルバドルは日本円で約950億円に相当する6050BTCを保有しているとのことです。