¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤¬¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤ØÄ©¤à

1月28日(現地時間27日、日付は以下同)。オーランド・マジックと2ウェイ契約を結ぶマック・マクラングが、2月16日に開催される「オールスターサタデーナイト」のスラムダンクコンテストへ参戦することをコミットしたと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

これによって、今年のコンテストへ参加する4選手が内定。今回はルーキーのステフォン・キャッスル(サンアントニオ・スパーズ)とマタス・ブゼリス(シカゴ・ブルズ)、2年目のアンドレ・ジャクソンJr.(ミルウォーキー・バックス)、そしてマクラングとなる。

Orlando Magic’s Mac McClung has committed to the NBA Slam Dunk Contest at All-Star weekend in San Francisco, sources tell ESPN. He will aim for a dunk contest three-peat with the four-man field set: McClung, Stephon Castle, Matas Buzelis, Andre Jackson Jr. pic.twitter.com/WgOeCVwxrR

- Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2025