¥Þ¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥¯¥é¥ó¥°¤¬¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Î¥¹¥é¥à¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÂç²ñ»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤ØÄ©¤à

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Orlando Magic¡Çs Mac McClung has committed to the NBA Slam Dunk Contest at All-Star weekend in San Francisco, sources tell ESPN. He will aim for a dunk contest three-peat with the four-man field set: McClung, Stephon Castle, Matas Buzelis, Andre Jackson Jr. pic.twitter.com/WgOeCVwxrR
- Shams Charania (@ShamsCharania) January 27, 2025
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