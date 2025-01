米国で大ヒット中のミュージカル映画『ウィキッド ふたりの魔女』でエルファバ役を演じたシンシア・エリヴォが、次に演じたいのはマーベル映画『X-MEN』の人気ヒーローだった! 今後の活躍が期待されるエリヴォが、将来的に挑みたい役柄を明かしている。

ニューヨークで開催されたナショナル・ボード・オブ・レビュー賞の授賞式に登場したエリヴォは、公式のインタビューで「演じたい夢の役はありますか?」と質問されると、「ストームを演じたいですね」と答えた。

ストームとは、マーベル・コミック『X-MEN』シリーズに登場するミュータント。雷や嵐を起こすなど天候を操る能力を持ち、X-MENの主要メンバーとしてリーダーシップも発揮する女性キャラクターだ。映画シリーズでは、第1作『X-MEN』(2000)から『X-MEN: フューチャー&パスト』(2014)まではハル・ベリーが、『X-MEN:アポカリプス』(2016)『X-MEN:ダーク・フェニックス』(2019)ではアレクサンドラ・シップが演じた。

今回、ストーム役への意欲について、エリヴォは「軽々しく聞こえるかもしれないけれど、彼女の偉大さ、抱えている心の葛藤は、まだ完全には明かされていないと思います。だから、そこで何かできる可能性があると思うんです」と語っている。

